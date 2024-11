Embraer Aircraft Maintenance Services riceve il Laureate Award di Aviation Week Network

Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS) è stata insignita del Laureate Award di Aviation Week Network nella MRO category. Il premio riconosce le heavy maintenance facilities di Embraer per aver ridotto gli airframe check times, passando a un paperless system durante un periodo di elevata domanda e hangar pieni. Come parte di questa iniziativa, sono stati distribuiti più di 500 digital devices ai tecnici per le operazioni quotidiane. La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il National Building Museum di Washington, DC, il 6 marzo 2025.

Questo processo di digitalizzazione, che sfrutta il software FleetCycle, ha portato diversi vantaggi chiave a EAMS, tra cui una riduzione degli errori, una migliore produttività dei tecnici e una migliore comunicazione all’interno del team. Ad esempio, la conversione delle task cards in file digitali ha semplificato la comunicazione su questioni come le non-routine work approvals, riducendo un processo che una volta richiedeva giorni a poche ore.

Inoltre, EAMS ha registrato una riduzione dell’85% nell’uso della carta rispetto all’anno precedente, contribuendo a un ambiente di lavoro più sostenibile. Nel complesso, Embraer è stata in grado di ridurre i tempi di consegna e aumentare la prevedibilità.

“Embraer Aircraft Maintenance Services sta espandendo la sua presenza nel mercato statunitense e all’estero e investire in soluzioni digitali è una componente chiave della nostra strategia di crescita, in quanto consente tempi di consegna rapidi e una maggiore capacità di servire meglio i nostri clienti, pur rimanendo concentrati su sicurezza e qualità”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. “Siamo onorati di ricevere questo premio, poiché rappresenta un importante riconoscimento per Embraer Services & Support e in particolar modo per il nostro commercial MRO team”.

“L’intero team Embraer è onorato di questo premio per EAMS. È una vera e propria testimonianza del duro lavoro degli uomini e delle donne del nostro MRO department davvero stimolante. Sono molto grato ad Aviation Week e al settore per questo riconoscimento. Non solo forniamo un prodotto straordinariamente innovativo, ma lo facciamo con il massimo livello di sicurezza e qualità”, ha affermato Frank Stevens, Vice-President of Global MRO Centers, Embraer Services & Support.

“La transizione dell’MRO a un digital documentation environment non è solo un salto tecnologico; è una testimonianza delle persone che guidano il progresso. Dotando i nostri team di strumenti più intelligenti, diamo loro gli strumenti per lavorare più velocemente, in modo più sicuro e collaborativo, trasformando ogni sfida in un’opportunità di innovazione”, ha affermato Jason Grafton, Managing Director for MRO Services, Embraer Services & Support.

Con sedi a Nashville, TN, Macon, GA, e presto Fort Worth, TX, EAMS è il centro di eccellenza mondiale per Embraer ERJ and E-Jet heavy maintenance and component repair. EAMS ha eseguito la manutenzione su oltre 4.000 aeromobili dal 2008, di cui oltre 2.500 erano heavy maintenance checks. Le tre strutture offriranno 20 hangar con oltre 850 tecnici altamente qualificati e avranno oltre 3.500 components part numbers nelle loro capacità di riparazione. EAMS è una Certified Repair Station per le seguenti autorità di regolamentazione: USA (FAA), Europe (EASA), Bailiwick of Guernsey, Brazil (ANAC), Bermuda (BCAA).

(Ufficio Stampa Embraer)