Wizz Air lancia una nuova rotta tra Roma Fiumicino e Las Palmas de Gran Canaria

Wizz Air annuncia una nuova rotta internazionale tra l’Aeroporto di Roma Fiumicino e Las Palmas de Gran Canaria, rafforzando ulteriormente la sua presenza nella capitale e ampliando le opzioni di viaggio convenienti per i passeggeri alla ricerca di mete ricche di fascino come l’isola Gran Canaria.

“La nuova rotta collegherà Roma Fiumicino a Las Palmas de Gran Canaria, con voli in partenza ogni mercoledì e sabato a partire dal 1° febbraio 2025. Tutti i voli saranno operati con l’Airbus A321neo di ultima generazione, il più efficiente e sostenibile della sua categoria. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e sull’app mobile ufficiale di WIZZ, con prezzi a partire da €35,99.

Las Palmas, situata sulla splendida isola di Gran Canaria, è una delle mete più amate delle Isole Canarie. Conosciuta per il suo clima mite e piacevole durante tutto l’anno, Las Palmas offre un connubio unico di cultura, natura e divertimento. I visitatori possono esplorare la vibrante città storica di Vegueta, passeggiare tra le spiagge di sabbia dorata come Playa de Las Canteras, o godere di una natura rigogliosa grazie ai parchi e ai paesaggi vulcanici che caratterizzano l’isola. Gran Canaria è infatti soprannominata il “continente in miniatura” per la varietà di ecosistemi che ospita, dai boschi di pini alle dune di Maspalomas, regalando esperienze indimenticabili sia agli amanti dell’avventura sia a chi cerca relax e benessere”, afferma Wizz Air.

“Siamo felici di annunciare questa nuova rotta tra Roma e Las Palmas, una destinazione molto apprezzata dai viaggiatori per la sua straordinaria offerta turistica”, ha dichiarato Tamara Nikiforova, Senior Communication Manager di Wizz Air. “Il nostro obiettivo è fornire ai viaggiatori un accesso sempre più ampio alle migliori destinazioni europee e non solo, consentendo loro di esplorare nuove mete e vivere esperienze uniche in modo conveniente. Questa nuova rotta, inoltre, dimostra il nostro continuo impegno in Italia e in particolare a Roma”.

ROMA – LAS PALMAS – Mercoledì, Sabato – Dal 1° Febbraio 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)