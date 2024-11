CFM equipaggia il primo Airbus A321XLR Commercial Flight

CFM International informa: “CFM International si congratula con Iberia per l’entrata in servizio del primo Airbus A321XLR, equipaggiato con motori CFM LEAP-1A. Iberia ha recentemente lanciato il revenue service con un volo da Madrid a Parigi e la compagnia aerea sta ora portando l’aereo nel long-haul service con voli tra Madrid e Boston (leggi anche qui)”.

“Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea a ricevere l’Airbus A321XLR”, ha affermato Marco Sansavini, chairman and chief executive officer of Iberia. “L’A321XLR, con i suoi motori CFM LEAP, ci consentirà di offrire nuove rotte a lungo raggio e migliorare la nostra efficienza operativa complessiva”.

“L’A321XLR con motori LEAP offre una maggiore efficienza nei consumi, minore rumorosità ed emissioni ed extra-long-range capability. Con i più alti utilization rates del settore e un departure reliability rate del 99,95%, i motori LEAP offrono un consumo di carburante dal 15% al 20% migliore e minori emissioni di carbonio rispetto ai motori CFM56“, prosegue CFM International.

“Il LEAP-powered A321XLR offre agli operatori come Iberia una route scheduling flexibility molto più elevata”, afferma Gaël Méheust, president and CEO of CFM International. “Non abbiamo dovuto apportare alcuna modifica al motore perché lo abbiamo progettato con una capacità di spinta di 35.000 libbre fin dall’inizio, per supportare longer range, higher max takeoff weight aircraft. Il vantaggio aggiuntivo per gli operatori è la commonality al 100% con le esistenti LEAP-powered A320neo family fleets”.

“Ad oggi, i motori LEAP sono stati la scelta preferita di oltre 70 clienti per equipaggiare i large, long-range single-aisle aircraft di Airbus (A321neo, A321LR e A321XLR).

Con oltre 3.500 LEAP-powered aircraft in service, il motore ha consentito ai CFM customers di evitare oltre 40 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Il motore ha rappresentato la new product introduction di maggior successo nei 50 anni di storia di CFM, con il più rapido ramp-up di engine flight hours mai registrato nel settore, superando 60 milioni di ore in otto anni”, conclude CFM International

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: Airbus)