News Brevi – 15.11.2024

DA NORD A SUD: WIZZ AIR REALIZZA I SOGNI DI NATALE PER GLI STUDENTI ITALIANI FUORI SEDE – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia il lancio del contest “A Casa per Natale con WIZZ”, un’occasione unica per gli studenti universitari fuori sede residenti al Nord di tornare a casa per le festività natalizie e sorprendere le proprie famiglie al Sud con il regalo più prezioso di tutti: loro stessi. Magari non avevi in programma di tornare a casa per le vacanze, ma “A Casa per Natale con WIZZ” è un modo perfetto per fare una sorpresa alla tua famiglia, rendendo il viaggio di ritorno festoso ed emozionante, sottolineando come il cuore della missione di Wizz Air sia quello di collegare le persone ai propri cari. Per partecipare al concorso, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono semplicemente condividere su Instagram una foto o un video che esprima cosa significa per loro passare il Natale in famiglia. Devono includere una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024. I 50 studenti selezionati saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre, per un Natale indimenticabile con i propri cari”. “Il Natale è il momento perfetto per riunirsi con le persone che amiamo. Quest’anno, con ‘A Casa per Natale con WIZZ’, organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme”, ha commentato Tamara Nikiforova, Senior Communication Manager di Wizz Air.

AERONAUTICA MILITARE: PREMIO SCUDI DI SAN MARTINO AL 1° LUOGOTENENTE GIULIANO RUSSO – Sabato 9 novembre, nel suggestivo Salone de’ Cinquecento del Palazzo Vecchio di Firenze, ha avuto luogo la cerimonia di assegnazione del premio “Scudi di San Martino 41^ Edizione”, prestigioso riconoscimento che viene concesso dall’Istituto di San Martino a cittadini, associazioni ed Enti pubblici o privati che si siano particolarmente distinti in opere di solidarietà e altruismo. Quest’anno un’apposita commissione nominata dall’ autorevole Istituto, ha assegnato dopo un’attenta valutazione, il riconoscimento di “Scudo di Bronzo” al 1° Luogotenente Giuliano Russo, sottufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio presso il CEN.FOR.AV.EN. di Loreto dove ricopre l’incarico di Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa. Informa l’Aeronautica Militare: “Motivazione del premio: Il 1° Lgt. Giuliano Russo nel corso di un’attività privata non ha esitato a salvare una persona in pericolo di vita durante un’immersione a circa 40 metri di profondità, nel contempo supportato da un’ottima capacita di problem solving anche in condizioni di stress, è riuscito a gestire gli attacchi di panico della consorte dell’interessato riuscendo a riportarli entrambi in superficie completamente illesi. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri, la vice presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e il governatore della Toscana Eugenio Giani. Per la Forza Armata erano presenti Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. S.A. Luca Goretti, il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e il Col. Marco Attanasio Comandante del Centro di Formazione Aviation English” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

IL PRESIDENTE ENAC E IL PRESIDENTE CONFINDUSTRIA TARANTO FIRMANO INTESA PER LO SVILUPPO DELL’AEROSPAZIO A TARANTO – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma hanno firmato oggi un importante accordo per promuovere un modello di sviluppo della filiera dell’aerospazio a Taranto, permettendo anche alle imprese locali di acquisire competenze e know-how per diventare protagoniste del mercato globale in questo segmento in costante crescita. Il Presidente Enac Di Palma: “L’obiettivo dell’accordo sottoscritto oggi è quello di sviluppare un tecnopolo in grado di garantire uno sviluppo equo ed efficace di questo settore emergente. Vogliamo realizzare, in una forte e necessaria sinergia pubblico/privato, un modello di sviluppo industriale innovativo, capace di rendere lo scalo di Grottaglie un laboratorio di eccellenza per l’aerospazio. Il ruolo di Enac, Autorità del settore aerospaziale, è fondamentale per seguire i progetti industriali per garantire che questo percorso di trasformazione avvenga in modo sicuro, trasparente e sostenibile: lavoriamo in sintonia con il privato per garantire che le opportunità offerte dalla nuova frontiera del trasporto aerospaziale siano colte appieno per favorire lo sviluppo economico del territorio, offrendo ricadute occupazionali di grande interesse, anche di carattere accademico. Con Aeroporti di Puglia e il suo Presidente Antonio Maria Vasile, l’impegno è massimo per la realizzazione dello spazioporto di Grottaglie che attraverso il soggetto giuridico Criptaliae Spaceport potrà guidare l’Italia e la Puglia nella corsa verso il volo suborbitale, confidando nel supporto dell’Aeronautica Militare che, con il suo Capo di Stato Maggiore, Gen. Luca Goretti, da tempo è protagonista in questa sfida. In questo ambito rientra anche l’accordo che verrà presentato in dicembre, a Washington, con Virgin Galactic per realizzare uno studio di fattibilità su possibili voli subtorbitali transoceanici con possibile decollo e atterraggio a Grottaglie”.

ANA GROUP RICEVE IL GOLD RECOGNITION NEL PRIDE INDEDX 2024 – ANA HOLDINGS INC. annuncia che 36 delle società del gruppo hanno ricevuto il riconoscimento Gold nel PRIDE Index 2024 assessment da parte di “Work With Pride”, un’organizzazione non-profit con sede in Giappone. “ANA ha da tempo dato priorità alla promozione di un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti i dipendenti e ha sostenuto attivamente i diritti LGBTQ+ attraverso varie iniziative educative, tra cui seminari, corsi di e-learning e gruppi di discussione. Per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e affrontare le problematiche LGBTQ+, ANA Group ha stabilito la sua Basic Policy on Respect for Diversity of Sexuality (LGBTQ+). Ciò include l’espansione del suo sistema di partner e la lotta alla discriminazione. Nel fiscal year 2023, ANA Group ha lanciato le Ally activities, coinvolgendo circa 580 dipendenti per supportare i loro colleghi LGBTQ+”, afferma ANA. “Ci impegniamo quotidianamente per sostenere diversità, inclusione e accettazione”, ha affermato Junko Yazawa, Group Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer. “La nostra ‘ANA Group LGBTQ+ Policy’ è fondamentale per questa missione, fornendo formazione e sistemi necessari per eliminare discriminazione e pregiudizi. Ottenere il riconoscimento Gold per il nono anno consecutivo è un risultato significativo e continuiamo a impegnarci per trovare nuovi modi per promuovere un ambiente di lavoro veramente inclusivo per tutti i nostri dipendenti”. Istituito nel 2016, il PRIDE Index mira ad aiutare i datori di lavoro giapponesi a creare ambienti di lavoro inclusivi per tutti, compresi gli individui LGBTQ+.

QANTAS ESPANDE IL FREQUENT FLYER PROGRAM IN NUOVA ZELANDA – Qantas informa: “Qantas sta rendendo più facile per i Kiwi aumentare il loro saldo punti e prenotare la loro prossima vacanza, più velocemente che mai, con l’espansione del programma Qantas Frequent Flyer in Nuova Zelanda. Dal 2 dicembre, i Qantas Frequent Flyer potranno convertire i loro Everyday Rewards points in Qantas points. Gli Everyday Rewards points possono essere guadagnati sugli acquisti effettuati presso centinaia di esercizi e rivenditori in Nuova Zelanda. L’espansione si basa sulla partnership di successo di 16 anni tra Qantas Frequent Flyer ed Everyday Rewards in Australia, che ha visto miliardi di punti guadagnati e oltre 2 milioni di posti prenotati dai membri solo negli ultimi 12 mesi”.

AMERICAN AIRLINES DI PREPARA PER IL PERIODO DI VIAGGIO DEL THANKSGIVING – American Airlines informa: “American Airlines è pronta per il Thanksgiving e prevede di accogliere quasi 8,3 milioni di clienti su oltre 77.000 voli. Ciò avviene subito dopo una forte stagione di viaggi autunnali, quando la compagnia aerea ha cancellato il minor numero di voli nel settore durante ottobre”. “Grazie al duro lavoro dei nostri 130.000 membri del team, abbiamo cancellato meno voli di tutti i nostri principali concorrenti questo ottobre e abbiamo battuto i nostri stessi record per partenze e arrivi puntuali”, ha affermato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “Quando acquisti un biglietto su American, ti fidi di noi per offrirti un viaggio sicuro e affidabile. Siamo pronti a continuare a mantenere questa promessa questo Thanksgiving”. “American è preparata per il clima invernale, con membri del team formati per il deicing e una capacità ampliata in aeroporti come Chicago O’Hare (ORD). La compagnia aerea continua inoltre a migliorare l’esperienza aeroportuale per un viaggio più efficiente e piacevole. Riguardo le Thanksgiving operation di American, il periodo di viaggio va dal 21 novembre al 3 dicembre e la compagnia aerea prevede di trasportare oltre 500.000 clienti in più rispetto all’anno scorso. Il giorno più trafficato sarà domenica 1 dicembre, mentre il secondo giorno più trafficato è previsto per lunedì 2 dicembre. Il Thanksgiving arriva dopo il miglior ottobre di sempre per American per partenze puntuali, arrivi puntuali e performance. Ci sono stati nove giorni a ottobre in cui American non ha cancellato un solo mainline flight e 10 in cui la compagnia aerea non ha cancellato un solo regional flight”.

DELTA LANCIA SKYMILES EXPERIENCES RINNOVATE – Delta informa: “L’iscrizione a Delta SkyMiles è molto più che usare le miglia per acquistare biglietti per viaggiare e guadagnare upgrade di posto: si tratta di sbloccare esperienze indimenticabili, eventi esclusivi e momenti condivisibili. Ecco perché Delta sta rilanciando SkyMiles Experiences: un gateway centralizzato per avventure irripetibili che vanno ben oltre il volo. Lanciata originariamente nel 2016, SkyMiles Experiences si è evoluta per supportare le aspirazioni dei consumatori di oggi. Oltre a usare le proprie miglia per fare offerte sulle Experiences, i Soci ora avranno più opportunità di accedere immediatamente alle Experiences usando le miglia. Il volume più elevato di opzioni culturalmente rilevanti e gli eventi desiderabili sono tutti disponibili su una nuova piattaforma digitale. Che tu sia un appassionato di cinema e musica, abbia una passione per le delizie culinarie o ami un momento spa, c’è una Collezione per tutti”. “Essere Soci SkyMiles significa molto più che viaggiare da un posto all’altro: significa far parte di un ecosistema esclusivo di opportunità su misura per le tue ambizioni”, ha affermato Dwight James, S.V.P. – Customer Engagement & Loyalty. “Con la nuova piattaforma SkyMiles Experiences di Delta, stiamo offrendo ancora più valore ai nostri Soci, offrendo al contempo opportunità creative che li ispirano a esplorare, scoprire e connettersi, anche quando non volano con noi”. “I soci possono aspettarsi esperienze uniche ed entusiasmanti, selezionate in base agli interessi in cinque Collezioni: Musica e cinema, Sport, Cucina, Benessere e avventura e Moda, arte e design. Le esperienze inizieranno a essere disponibili il 18 novembre e nuove esperienze arriveranno ogni due settimane, alcune disponibili per l’acquisto immediato con miglia, mentre altre saranno disponibili solo per l’offerta utilizzando miglia. I soci possono aspettarsi ancora più modi per accedere alle esperienze durante il centenario di Delta nel 2025. Per maggiori informazioni: https://www.skymilesexperiences.com/“, conclude Delta.

BELL COMPLETA L’AMPLIAMENTO DEL SUO HUNTSVILLE OFFICE – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato il completamento di un’importante espansione del suo Huntsville Office in Huntsville, Alabama. La struttura ampliata consentirà a Bell di fornire un briefing and conference space per i suoi clienti e l’azienda. “Quando Bell ha inizialmente aperto l’Huntsville Office nel 2018, il team immaginava che la struttura all’avanguardia sarebbe servita come spazio per mostrare le sue innovative vertical lift solutions, che ispirano clienti e legislatori governativi a perseguire capacità di nuova generazione. Sei anni dopo l’apertura della struttura, Bell ha deciso di aumentare i suoi investimenti ed espandere l’ufficio per tenere il passo con le crescenti priorità”, afferma Bell Textron. “Bell ha fatto molta strada da quando abbiamo aperto inizialmente l’ufficio qui a Huntsville”, ha affermato Jeffrey Schloesser, executive vice president, strategic pursuits. “Negli ultimi anni Bell è stata selezionata per fornire l’U.S. Army Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) e continuiamo ad ampliare le nostre vertical lift solutions nel nostro portfolio. Espandendo la nostra presenza a Huntsville, Bell può aumentare il supporto sia per gli sforzi in corso che per quelli futuri”. “Il team di Huntsville ha svolto un ruolo chiave nelle fasi iniziali della FLRAA competition, concentrandosi sulla creazione di un forte supporto nella regione per military modernization and Future Vertical Lift objectives. Mentre l’U.S. Army e Bell continuano a procedere con FLRAA, l’Huntsville team rafforzerà il supporto per il programma e aiuterà negli sforzi per istruire l’U.S. Army, le Joint Forces e i legislatori sulle capacità offerte dalla tiltrotor technology”, conclude Bell Textron.