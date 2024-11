SAS celebra il 70° anniversario dell’introduzione della Polar Route

SAS informa: “Sono passati settant’anni da quando SAS ha fatto la storia dell’aviazione il 15 novembre 1954, diventando la prima compagnia aerea al mondo a operare un volo commerciale sopra il Polo Nord. Il volo pionieristico da Copenhagen a Los Angeles non solo ha ridotto significativamente i tempi di volo e il consumo di carburante, ma ha anche stabilito il collegamento più efficiente tra Europa e Stati Uniti.

Il 15 novembre 2024 segna il 70° anniversario dello storico traguardo, che ha reso SAS un simbolo dell’innovazione scandinava e della tecnologia avanzata. Operando voli sulle regioni polari, SAS ha trasformato il modo in cui il Nord America si collega alla Scandinavia, all’Europa e oltre, con Copenhagen che emerge come hub chiave”.

“La distanza di volo è stata ridotta di migliaia di chilometri, il che a sua volta ha ridotto notevolmente il consumo di carburante. Oggi, la chiamiamo sostenibilità ed è al centro di SAS.

SAS si impegna a guidare l’importante trasformazione del settore dell’aviazione in stretta collaborazione con partner, clienti e governi, cercando costantemente soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale e spianare la strada a un futuro più sostenibile nell’aviazione”, prosegue SAS.

“L’introduzione della Polar Route da parte di SAS ha segnato un momento fondamentale nei viaggi globali, rafforzando i legami economici, il turismo e gli scambi culturali rendendo il mondo più accessibile. Questa eredità dura mentre SAS continua a guidare l’innovazione e a connettere le persone in tutto il mondo, con Copenhagen ancora al centro della nostra rete globale”, afferma Anko van der Werff, SAS President and CEO.



“Ci sono voluti quattro anni di duro lavoro e menti inventive per capire come operare con successo i voli. Anche allora, la sicurezza era una priorità assoluta. Dato il rigido clima artico, ai passeggeri sono state fornite tute da neve e a bordo c’era un manuale su come sopravvivere nell’Artico.

Sin dal suo primo volo, SAS ha continuato a operare da Copenhagen a Los Angeles.

Per onorare questa storia, il volo Copenhagen-Los Angeles di oggi alle 13:20 offrirà ai passeggeri tocchi speciali che commemorano il viaggio del 1954, riportandoli alle origini della rotta polare di SAS“, prosegue SAS.

“SAS, la principale compagnia aerea della Scandinavia dal 1946, opera dal suo hub principale presso l’aeroporto di Copenhagen (CPH), completato dagli hub di Oslo (OSL) e Stoccolma (ARN).

La sua missione è quella di collegare la Scandinavia al mondo e il mondo alla Scandinavia. Ogni anno SAS serve oltre 25 milioni di passeggeri e trasporta 60.000 tonnellate di merci verso 135 destinazioni in Europa, Stati Uniti e Asia. Con una forza lavoro di oltre 10.000 colleghi, collaboriamo con partner e clienti per guidare cambiamenti trasformativi nell’aviazione. Ci impegniamo a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, incarnando lo spirito visionario dei nostri fondatori.

SAS è entrata a far parte di SkyTeam a settembre 2024 e, insieme alle compagnie aeree partner, offre un’ampio network in tutto il mondo”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)