ITA Airways celebra il nuovo collegamento da Roma Fiumicino verso Bangkok

È partito oggi da Roma Fiumicino il primo volo diretto di ITA Airways verso Bangkok, un importante traguardo per la compagnia che introduce cinque collegamenti settimanali tra Roma e la capitale thailandese, operati con Airbus A330-900.

“Presenti alla cerimonia del taglio del nastro presso il Terminal E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare; Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma; Mr. Puttaporn Ewtoksan, Ambasciatore della Thailandia in Italia; Nanthasiri Ronnasiri, Direttrice dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia; Dott. Ascenzo Forte, Responsabile Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione ENAC; Paolo Giuntarelli, Direttore affari della Presidenza, per il cinema, il turismo, l’audiovisivo e lo sport della Regione Lazio; Raffaello Biselli, Assessore Commercio e Mercati, attività produttive e Suap del Comune di Fiumicino.

Il nuovo collegamento Roma – Bangkok rappresenta una tappa fondamentale per ITA Airways, segnando l’ingresso della Compagnia nel mercato thailandese, strategico sia per il traffico leisure sia per quello business, e arricchendo il network di destinazioni in Asia, già forte dei collegamenti con Tokyo e Nuova Delhi“, afferma ITA Airways.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il nostro nuovo volo diretto Roma Fiumicino-Bangkok, l’unico collegamento diretto tra le due capitali e quindicesima destinazione intercontinentale del nostro network”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare. “Questo volo rafforza la nostra strategia commerciale e rappresenta un’opportunità di crescita per i nostri partner tour operator, che considerano la Thailandia una delle mete più apprezzate a livello internazionale. Anche il settore cargo mostra già una domanda significativa, sia in termini di incoming che di outgoing e siamo fiduciosi che questo trend positivo si consoliderà nei prossimi mesi”.

“Il nuovo collegamento di Ita Airways si configura come un ulteriore progresso per la connettività con il continente asiatico. Il volo per Bangkok rappresenta per noi una direttrice strategica per lo sviluppo dei flussi leisure tra due delle capitali mondiali del turismo, rafforzando oltremodo le opportunità di business e degli scambi commerciali con la Thailandia, un mercato con un potenziale di traffico per l’Italia che ha abbondantemente superato i 400 mila passeggeri nell’ultimo anno”, ha commentato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma.

“Il collegamento Roma Fiumicino – Bangkok è operativo con la seguente programmazione:

Roma Fiumicino – Bangkok con partenza il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica alle ore 15:15 e arrivo a Bangkok alle ore 08:25 (ora locale).

Bangkok – Roma Fiumicino, operativo dal 17 novembre con partenza il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e la domenica alle ore 12:15 (ora locale) e arrivo a Roma alle ore 19:15.

Il nuovo volo diretto di ITA Airways Roma Fiumicino – Bangkok proseguirà anche nella stagione estiva 2025, dal 30 marzo 2025, con tre frequenze settimanali da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica, e da Bangkok ogni lunedì, mercoledì e venerdì”, prosegue ITA Airways.

“Nell’ambito della continua espansione del suo network, ITA Airways volerà verso 55 destinazioni durante la stagione invernale 2024/2025, tra cui 16 rotte nazionali, 24 internazionali e 15 intercontinentali. L’inaugurazione del volo Roma – Bangkok segue l’introduzione della rotta giornaliera per Dubai, avviata il 27 ottobre, e anticipa il rilancio del collegamento stagionale verso Malè, capitale delle Maldive, a partire dal 20 dicembre. Dal 12 gennaio 2025, inoltre, ITA Airways inaugurerà il volo diretto Roma Fiumicino – Tripoli Mitiga, già in vendita.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito web ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office ITA Airways, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Aeroporti di Roma – Photo Credits: ITA Airways – Aeroporti di Roma)