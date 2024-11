Qantas Group e CAE inaugurano il nuovo Sydney Flight Training Centre

Qantas e il global training provider CAE hanno ufficialmente inaugurato il nuovo flight training centre a Sydney, dove ogni anno si addestreranno migliaia di piloti Qantas e Jetstar, nuovi ed esistenti.

La struttura all’avanguardia di St Peters, vicino all’aeroporto di Sydney, ospita ora cinque full-flight simulators, tre fixed training devices e dieci aule. Nei prossimi anni arriveranno altri training equipment, tra cui il primo Airbus A350 simulator australiano, che addestrerà i piloti Qantas per i voli a lunghissimo raggio del Sunrise Project.

Il nuovo centro segna il ritorno del Sydney-based flight training per il Gruppo, dopo che Qantas ha trasferito i suoi simulatori da Sydney a Melbourne e Brisbane nel 2021 per far posto al Sydney Gateway Road project del governo del NSW.

CAE gestirà il nuovo centro e si occuperà della manutenzione di tutte i training equipment. I Senior Qantas and Jetstar training captains continueranno ad addestrare i piloti di entrambe le compagnie aeree, con i piloti che in genere intraprendono quattro sessioni di simulatore all’anno per rimanere aggiornati sulle loro qualifiche formali e fino a 15 sessioni quando si addestrano per un nuovo tipo di aeromobile.

I piloti e i cabin crew completeranno anche il loro ground training presso il centro di St Peter, con emergency procedures equipment and aircraft cabin mock-ups, fino a metà del 2026, quando Qantas aprirà una nuova ground training facility in Mascot. Il trasferimento dei ground training equipment creerà ulteriore spazio presso il CAE Sydney flight training centre e consentirà la sua transizione verso una struttura dedicata alla formazione dei piloti, che consentirà al Gruppo di soddisfare la crescente domanda mentre accoglie nuovi aeromobili.

Il primo gruppo di piloti dell’A321XLR di Qantas sta attualmente svolgendo la formazione presso il centro di Sydney in vista dell’arrivo del primo aereo nel 2025. L’apertura ufficiale del centro segue un recente importante investimento in competenze e formazione che include una nuova Qantas Group Safety Academy, un investimento di 40 milioni di $ in nuove ground training facilities and equipment in tutto il paese e il raddoppio delle borse di studio della Qantas Group Pilot Academy nel 2025. Il primo gruppo di apprendisti attraverso la nuova Qantas Engineering Academy dovrebbe iniziare a gennaio del prossimo anno.

Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, ha affermato: “Qantas è orgogliosa della sua forte cultura della sicurezza e le competenze e l’esperienza dei nostri piloti sono da tempo riconosciute a livello globale. Questa nuova struttura è un elemento fondamentale per garantire che questi elevati standard continuino nella nostra prossima generazione di aeromobili e aviatori in questo paese. Abbiamo ordinato più di cento nuovi aeromobili per Qantas e Jetstar, il che crea opportunità significative per il nostro personale e per l’industria aeronautica australiana. L’enorme richiesta di formazione per gli equipaggi sarà supportata dal nuovo flight training centre. Sydney sarà la città di riferimento per i nostri Project Sunrise flights quando partiranno e i nostri piloti si addestreranno per i loro voli qui nella struttura, una volta che arriverà il simulatore A350”.

Il Chief Operating Officer di CAE, Nick Leontidis, ha affermato: “La sicurezza è fondamentale per Qantas Group e CAE. Lo scopo di questo training centre, dei suoi simulatori avanzati e del team di esperti, è creare un ambiente di addestramento ottimale per gli equipaggi di Qantas e Jetstar per sviluppare le competenze e le conoscenze, per essere pronti per i momenti che contano. Con un network di oltre 70 civil training centres in tutto il mondo, di cui tre in Australia, CAE metterà a disposizione la sua innovazione e competenza in operazioni di formazione efficienti per soddisfare i requisiti di formazione di Qantas Group man mano che la sua flotta cresce. Salutiamo il rapporto di lunga data che abbiamo con Qantas e non vediamo l’ora di supportare il Project Sunrise con l’ultima generazione di Airbus A350 full flight simulator di CAE”.

Full-motion simulators and fixed flight training devices (FTD) nel nuovo Sydney Flight Training Centre: A380, A330, B787, A350 (previsto per la fine del 2025), A320, B738, A380 FTD, A330 FTD (previsto per l’inizio del 2025), B787 FTD.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Airways Limited)