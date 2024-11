Embraer e PTDI siglano un MoU per promuovere la collaborazione in Commercial Aviation

Embraer e PT Dirgantara Indonesia, la principale azienda aerospaziale indonesiana, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) volto a incrementare la collaborazione in commercial aviation. Il MoU è stato firmato all’Indonesia-Brazil CEO Forum, presieduto dal Presidente indonesiano Prabowo Subianto, a margine del Summit del G20 in Brasile alla presenza di diverse personalità indonesiane tra cui il Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto, l’Inviato presidenziale speciale della Repubblica di Indonesia Hashim Djojohadikusumo e il Presidente della Camera di commercio e industria indonesiana (KADIN) Anindya Bakrie.

Embraer e PTDI condurranno studi congiunti per valutare le opportunità di partnership nell’aviazione commerciale, in settori quali l’ingegneria e la fornitura di aerostrutture. Il quadro di collaborazione sarà guidato da rigorosi standard commerciali e tecnici, garantendo l’allineamento con le migliori pratiche del settore e gli obiettivi aziendali. Entrambe le aziende si impegnano a esplorare opportunità che creino valore reciproco mantenendo al contempo i più elevati standard di qualità e prestazioni nella produzione aerospaziale.

Questo accordo rappresenta un passo significativo nel progresso della collaborazione aerospaziale tra Brasile e Indonesia, promuovendo l’innovazione tecnologica e le partnership industriali tra le economie emergenti.

“Come principale produttore aerospaziale indonesiano, PTDI ha grandi ambizioni per l’Indonesia”, ha affermato Gita Amperiawan, President Director of PT Dirgantara Indonesia. “Non vediamo l’ora di sviluppare questa collaborazione e di attingere ai 55 anni di esperienza e conoscenza di Embraer, che rafforzeranno le nostre capacità, in particolare nel settore dell’aviazione commerciale”.

“Siamo entusiasti di questa crescente relazione tra Embraer e PTDI”, ha affermato Rodrigo Silva e Souza, Vice President of Marketing for Embraer Commercial Aviation. “L’Indonesia è uno dei mercati dell’aviazione in più rapida crescita a livello globale e vediamo aree in cui entrambe le parti possono sfruttare la forza della sua competenza, migliorare le capacità aerospaziali dell’Indonesia ed espandere la sua connettività aerea”.

L’Indonesian Air Force opera una flotta di A-29 Super Tucano e c’è una flotta considerevole di Embraer business jets che operano nel paese. PT Wira Jasa Angkasa (WJA) è l’Embraer Executive Jets appointed authorized service center in Indonesia.

(Ufficio Stampa Embraer)