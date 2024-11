Aviation Academy Austria potenzia il Flight Training Program con il nuovo Diamond Aircraft Simulator

Diamond Aircraft Industries e Aviation Academy Austria (AAA) annunciano un accordo per l’acquisizione di un nuovo Diamond Aircraft DA42 NG FNPT II per la AAA training base in Wiener Neustadt,Austria.

La nuova acquisizione all’avanguardia sostituirà l’attuale Diamond Aircraft simulator che AAA, la più grande scuola di volo austriaca, possiede e gestisce con successo da oltre 15 anni.

“Aviation Academy Austria attende con ansia l’ultima aggiunta alla nostra flotta: un nuovo simulatore DA42 di Diamond Aircraft”, ha affermato Oliver Karall, CEO Aviation Academy Austria. “Siamo rimasti entusiasti della qualità e dell’affidabilità del nostro attuale simulatore Diamond Aircraft, che è parte integrante del nostro programma di addestramento al volo dal 2008. Il nuovo simulatore ci consentirà di aggiornare la nostra formazione mentre continuiamo a preparare i piloti per le loro future carriere con le principali compagnie aeree e oltre”.

I simulatori Diamond Aircraft rispecchiano esattamente i modelli DA40 e DA42, entrambi ampiamente utilizzati dalle scuole di volo in tutto il mondo. I simulatori sono costruiti con parti originali dell’aeromobile per ottenere una high-fidelity cockpit experience, inclusi i pannelli degli strumenti dotati di avionica originale Garmin G1000 NXi e strumenti di standby.

“L’acquisizione da parte di AAA di un nuovo Diamond SIM rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra partnership e siamo entusiasti di contribuire a garantire che il loro pilot training rimanga dotato di funzionalità all’avanguardia negli anni a venire”, ha affermato Jane Wang, Director of Sales, Marketing and Flight Ops at Diamond Aircraft Austria. “Il nuovo simulatore e il suo ambiente immersivo forniranno le competenze e la sicurezza per volare in sicurezza i loro aeromobili Diamond, mentre progrediscono dall’ab-initio a IFR, commercial o multi-engine training”.

Diamond Aircraft e AAA hanno firmato il contratto per il nuovo simulatore all’edizione 2024 dell’European Air Training Symposium (EATS) a Cascais, in Portogallo. L’attuale simulatore Diamond di AAA, che ha ancora molti anni di vita operativa, è stato acquistato da una terza parte.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)