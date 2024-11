News Brevi – 18.11.2024

DELEGAZIONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO AL CENTRO NAZIONALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA AEROSPAZIALE – Mercoledì 13 novembre, nell’ambito di un incontro sul tema delle previsioni del tempo in montagna, il CNMCA ha ospitato una delegazione del servizio valanghe del Club Alpino Italiano. Durante l’incontro si è parlato delle attività e dei compiti del Centro, della produzione, dell’utilizzo dei vari modelli previsionali e, soprattutto, della lettura e interpretazione dei bollettini e delle mappe meteorologiche. Di qui i relatori del CNMCA hanno poi introdotto gli ospiti all’evoluzione dei fenomeni atmosferici nell’ambiente montano e alle modalità di elaborazione delle previsioni, compresi i limiti concettuali e tecnologici che ogni prodotto previsionale porta intrinsecamente con sé. Tutte informazioni che concorrono a sviluppare la conoscenza di base utile ad aumentare la capacità di interpretare gli eventi meteorologici sfavorevoli per una gestione del rischio più consapevole nello svolgimento delle attività nell’ambiente montano. L’iniziativa ha suscitato un grande interesse tra i membri del servizio valanghe del Club Alpino Italiano, intervenuti con contributi di esperienza “operativa” di vita montana. Gli ospiti in seguito hanno fatto visita alle strutture del Centro prendendo contezza delle varie dotazioni del CNMCA, prima tra tutte la Sala Previsioni, da cui esce la maggior parte dei prodotti previsionali specializzati ed attorno alla quale ruotano tutte le attività del Reparto. Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale, con sede a Pratica di Mare, è alle dipendenze della 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW, è il fulcro operativo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

RYANAIR ANNUNCIA LA PROMOZIONE DELLA CYBER WEEK, CON 8 GIORNI DI OFFERTE – Ryanair ha annunciato oggi i dettagli della sua promozione in occasione della Cyber Week, che prevede 8 giorni di offerte, da lunedì 25 novembre a lunedì 2 dicembre. “Con un’offerta diversa da scoprire ogni giorno, i clienti possono beneficiare di risparmi sui voli, tra cui promozioni speciali per Capodanno, Pasqua e city break disponibili esclusivamente su Ryanair.com e sull’app Ryanair. Gli iscritti alla newsletter Ryanair riceveranno in anticipo anche i codici di accesso direttamente nella loro casella di posta prima della Cyber Week, quindi assicurati di iscriverti in anticipo ryanair.com”, afferma Ryanair. Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare la nostra più grande promozione dell’anno: la Cyber Week di Ryanair. In questa occasione abbiamo alcune incredibili offerte per 8 giorni (25 novembre – 2 dicembre), inclusi sconti sulle tariffe per Capodanno, Pasqua e city break. Quindi, assicurati di consultare Ryanair.com e la app Ryanair ogni giorno, per vedere le interessanti occasioni della Cyber Week”.

ETHIOPIAN AIRLINES VINCE IL PREMIO “BEST AFRICAN AIRLINE” AI BUSINESS TRAVELLER AWARDS 2024 – Ethiopian Airlines annuncia di essere stata premiata come “Best African Airline” ai Business Traveller Awards 2024 per il quinto anno consecutivo, in un evento che si è svolto a Londra. Nel suo messaggio di congratulazioni, il CEO di Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo molto felici di aver ricevuto il Business Traveller Award 2024 per cinque anni consecutivi. Questo premio è una testimonianza del nostro impegno, della dedizione e del duro lavoro dei membri del nostro team e degli stakeholder che hanno lavorato instancabilmente con noi per garantire il buon andamento delle nostre operazioni. È particolarmente significativo poiché arriva in un momento perfetto, quando riceviamo il primo Airbus A350-1000 dell’Africa. Vorrei esprimere la mia gratitudine alla laboriosa forza lavoro di Ethiopian, il cui impegno verso l’eccellenza ci ha portato fin qui”. “Nel corso dei suoi 78 anni di storia, Ethiopian Airlines ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento, agilità e resilienza. Nonostante le difficoltà, la compagnia aerea ha preservato il suo status di principale vettore del continente africano, rinomata per l’eccellenza operativa e l’efficienza. Il successo di Ethiopian Airlines è evidente sia nei servizi passeggeri che in quelli di cargo e logistica, nella sua vasta rete globale. Ethiopian Airlines è diventata una delle compagnie aeree in più rapida crescita a livello globale da quando ha iniziato le operazioni nel 1946. Business Traveller è la rivista di riferimento per i viaggiatori d’affari di tutto il mondo. I Business Traveller Awards vengono votati dai lettori della rivista, con i risultati autenticati da una società di audit indipendente, e sono ampiamente riconosciuti come il punto di riferimento per l’eccellenza nel settore”, conclude Ethiopian Airlines.

AVIAREPS AMPLIA LA PARTNERSHIP CON ETIHAD AIRWAYS NELLE FILIPPINE – Etihad Airways ha nominato AVIAREPS come suo General Sales Agent (GSA) nelle Filippine. “AVIAREPS, leader mondiale nella rappresentanza internazionale, nel marketing e nella comunicazione per i settori dell’aviazione, del turismo, dell’ospitalità e dell’enogastronomia, fornirà servizi di vendita completi per aumentare la presenza e le vendite di Etihad nelle Filippine. Questa espansione porta AVIAREPS a diventare il GSA di Etihad in otto mercati, aggiungendo le Filippine alle partnership esistenti nei paesi baltici e nordici dal 2009. Sfruttando l’esperienza consolidata di AVIAREPS e un team di professionisti esperti nel settore aereo, unita all’offerta eccezionale di Etihad, la collaborazione ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio e l’esperienza per i clienti provenienti dalle Filippine. Etihad gestisce una flotta di 95 aerei, servendo destinazioni in Europa, Asia, Australia, Africa e Nord America dal suo hub di Abu Dhabi. La compagnia aerea offre esperienze personalizzate abbinate a un servizio eccellente”, afferma AVIAREPS. Marcelo Kaiser, COO Aviation di AVIAREPS, ha dichiarato: “Siamo onorati di ampliare la nostra lunga collaborazione con Etihad Airways grazie alla nomina come GSA nelle Filippine. Con le operazioni strategiche di Etihad, che effettua doppi voli giornalieri su questo mercato, il nostro team di professionisti esperti nel settore aereo è impegnato a offrire un servizio clienti eccezionale e a potenziare la presenza del brand della compagnia nelle Filippine”.

DUE NUOVI LIBRI AERONAUTICI DI LoGisma EDITORE – LoGisma informa: “Si avvicinano le festività e la Casa Editrice LoGisma presenta altri due nuovi libri aeronautici, che potrebbero offrire l’occasione per un regalo di Natale. Il primo è una riedizione riveduta e aggiornata di un’opera molto apprezzata dai piloti. Si tratta del libro MANUALE DI VOLO IN FORMAZIONE. Guida teorica del pilota. Fondamenti del volo in formazione basati su protocolli di Formation And Safety Team. Un’opera dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per evitare improvvisazioni che possano mettere a serio pericolo la sicurezza del volo. Un manuale in lingua italiana, tradotto e ampliato da European FAST (unica Signatory europea di FAST), è un testo ideale per il pilota desideroso di scoprire il fascino di questa arte di volo, che riceverà una preparazione teorica ad ampio spettro, la quale gli darà le basi su cui muovere i primi passi in ala come Gregario di coppia, fino alle molte nozioni necessarie per diventare un futuro leader. Il secondo libro “DAL LAMPO ROSSO AI BAGLIORI DI GUERRA. Dall’Italia dei record aeronautici alle esigenze belliche Industria italiana e anglosassone a confronto, 1933-1943”, affronta un tema più complesso di natura strategica e politica-militare. Spiega come mai l’Italia, che negli anni Trenta dominava la scena aeronautica mondiale, durante il Secondo Conflitto Mondiale non sia stata in grado di dare seguito alle eccellenze acquisite per precipitare rapidamente nel tragico abisso della guerra senza la preparazione necessaria per reggere il confronto il confronto con le altre nazioni”.

AMERICAN AIRLINES: HACKATHON PER UNIRE IT STUDENTS ALLA COMPAGNIA – American Airlines ha ospitato per la prima volta centinaia di studenti provenienti da oltre 30 historically Black colleges and universities (HBCU) negli Stati Uniti a Charlotte, Carolina del Nord, un hub HBCU e il secondo hub più grande della compagnia aerea, per competere nel nono BE Smart Hackathon annuale a novembre sul tema “All Code No Switch: Authentically Intelligent”. “American Airlines è orgogliosa di supportare il BE Smart Hackathon per il sesto anno consecutivo e lo sviluppo delle competenze degli studenti HBCU attraverso esperienze di risoluzione dei problemi nella vita reale”, ha affermato il Chief Technology Officer, Anchal Gupta. “Abbiamo riscontrato un enorme successo tra gli studenti che partecipano all’evento annuale, tra cui l’adesione all’organizzazione IT di American tra altre rinomate aziende. Ogni anno, non vediamo l’ora di mettere in contatto gli studenti con professionisti del settore e di fornire un tutoraggio che li ispiri a raggiungere le loro aspirazioni di carriera, qualunque esse siano”.

TEXTRON SYSTEMS RICEVE UN UAS CONTRACTS DALLA U.S NAVY – Textron Systems Corporation, una società Textron Inc., ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un task order del valore massimo di 47 milioni di dollari dal Naval Air Systems Command (NAVAIR) della U.S. Navy per fornire COCO (Contractor-Owned/Contractor-Operated) UAS services a tre Independence Class Littoral Combat Ships (LCS) in fase di dispiegamento presso la Quinta Flotta. Questo segue un contratto del 2023 per fornire UAS support agli LCS, portando il numero totale di U.S. Navy ships supportate da Aerosonde® UAS a 10. Textron Systems schiererà il suo Aerosonde UAS e personale qualificato per fornire servizi di sorveglianza, intelligence e ricognizione (ISR) a lungo raggio e di sorveglianza delle missioni con mission payload migliorati. L’Aerosonde UAS offre capacità multi-missione basate su una famiglia di sistemi che hanno accumulato oltre 700.000 ore di volo in più di 10 anni. Il sistema è equipaggiato per multiple payload configurations con vertical takeoff and landing (VTOL) and fixed-wing options.

GE AEROSPACE CELEBRA IL TAGLIO DEL NASTRO DEL SERVICE TECHNOLOGY ACCELERATION CENTER – Oggi GE Aerospace ha celebrato il taglio del nastro del suo Services Technology Acceleration Center (STAC), una state-of-the-art facility dedicata ad aerospace inspection technologies and repair processes e al miglioramento delle customer support capabilities per le sue Maintenance Repair and Overhaul (MRO) facilities in tutto il mondo. STAC è un hub per l’industrializzazione e l’implementazione rapida di tecnologie e metodologie all’avanguardia per l’ispezione di jet engine parts, per guidare un maggiore rigore in termini di sicurezza e migliorare i turnaround times dell’ispezione. Il centro ospiterà tecnologie di ispezione all’avanguardia, basate su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, che saranno in grado di rilevare prima i problemi emergenti e di aiutare i motori dei clienti a tornare in volo più velocemente. STAC, che ha aperto all’inizio di questo autunno, sta ultimando la certificazione di diverse tecnologie, che saranno distribuite in tutte le strutture di manutenzione, riparazione e revisione dell’azienda a livello globale. “Il Services Technology Acceleration Center ci offre una capacità senza precedenti di industrializzare e scalare rapidamente le soluzioni di ispezione più avanzate utilizzando intelligenza artificiale, automazione e robotica, alla nostra rete globale di organizzazioni MRO”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO di Commercial Engines and Services. “Con ogni nuova distribuzione da parte di STAC, forniremo alle nostre organizzazioni MRO strumenti migliori per soddisfare la domanda di servizi in aumento e ridurre i tempi di consegna per le revisioni dei motori”. Oltre a migliorare la qualità e il dettaglio delle ispezioni delle parti, questi nuovi processi di ispezione miglioreranno il costo di proprietà dei motori per gli airline customers, delineando più chiaramente le parti riparate idonee al volo che possono essere restituite sul campo anziché sostituirle completamente con parti nuove. Oltre a migliorare le capacità di ispezione all’avanguardia, STAC ospita oltre 20 processi di riparazione speciali e 50 ingegneri di produzione concentrati sulla convalida dell’uso di tecnologie di riparazione di nuova generazione. L’investimento di GE Aerospace nello sviluppo e nella distribuzione di questi processi di riparazione contribuirà a ridurre ulteriormente il costo di proprietà per i clienti e i tempi di consegna per gli eventi di manutenzione. GE Aerospace sta trasferendo le sue prime due advanced inspection technologies, XRF and white light inspection, in STAC. Una volta in STAC, queste nuove soluzioni saranno industrializzate e preparate per essere distribuite in parti del MRO Network di GE Aerospace. Ulteriori tecnologie che saranno industrializzate nel sito includono ultrasound, computed tomography, flash thermography, eddy current testing, fluorescent penetrant inspection, dimensional metrology.