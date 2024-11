TAP Air Portugal chiude il terzo trimestre con un utile di 117,8 milioni di euro

TAP informa: “Nel terzo trimestre 2024 (Q324), TAP ha registrato un utile netto di EUR 117,8 milioni, con una diminuzione di EUR 62,8 milioni rispetto al Q323, dovuto all’impatto delle perdite su cambi. Tuttavia, rispetto al Q319 (prima della pandemia), il risultato è migliorato di EUR 116,6 milioni.

Nel Q324, rispetto al terzo trimestre del 2023 (Q323), il numero di passeggeri trasportati è aumentato dell’1,3%, mentre il numero di voli operati è diminuito dell’1,9%. Rispetto ai livelli pre-crisi del 2019 (Q319), il numero di passeggeri trasportati ha raggiunto il 91% e i voli operati l’84%.

La capacità (misurata in ASK) è aumentata dell’1,2% rispetto al Q323, rappresentando il 97% dei livelli pre-crisi del Q319. Il load factor ha raggiunto l’86,2%, migliorando di 1,4 p.p. rispetto all’anno precedente e di 3,3 p.p. rispetto ai livelli pre-crisi.

I ricavi operativi sono stati pari a EUR 1.284,1 milioni, in aumento del 2% rispetto al Q323, superando e rappresentando il 123% dei ricavi operativi del Q319. I ricavi da biglietteria sono aumentati di EUR 6,2 milioni (+0,5%) rispetto al Q323, per un totale di EUR 1.187,5 milioni e un PRASK di 8,07 centesimi di euro – una diminuzione dello 0,7% (-0,05 centesimi di euro) rispetto al Q323 e un aumento del 32,4% (+1,98 centesimi di euro) rispetto al Q319.

I ricavi da manutenzione sono aumentati di EUR 15,8 milioni (+48,0%) rispetto al Q323, raggiungendo un totale di EUR 48,7 milioni, principalmente grazie all’aumento delle attività nelle officine motori. I ricavi da trasporto merci e posta sono aumentati di EUR 3,3 milioni, raggiungendo EUR 41,3 milioni e registrando un incremento dell’8,6% rispetto al Q323, grazie all’aumento del load factor, che ha compensato il calo dei rendimenti cargo osservato sul mercato.

I costi operativi ricorrenti sono stati pari a EUR 1.045,5 milioni, con un aumento del 6,4%, o di EUR 63,3 milioni, rispetto al Q323. Questa variazione è dovuta principalmente all’incremento dei costi del personale (+ EUR 44,9 milioni, pari al 26,3%) derivanti dai nuovi accordi sindacali, entrati in vigore solo nel quarto trimestre del 2023, ad eccezione dell’accordo con i piloti, entrato in vigore nel Q323, e all’incremento degli ammortamenti e delle svalutazioni (+EUR 19,0 milioni, pari al 16,6%)”.

“Questi aumenti sono stati parzialmente compensati dalla diminuzione dei costi operativi legati al traffico (EUR 19,7 milioni, pari al 7,4%) grazie alla riduzione dei contratti ACMI e alla riduzione dei costi legati alle irregolarità. I costi operativi ricorrenti totali del CASK sono aumentati del 5,2% (+0,35 centesimi di euro), raggiungendo i 7,11 centesimi di euro, rispetto al Q323. Escludendo i costi del carburante, i costi operativi ricorrenti del CASK hanno raggiunto i 5,13 centesimi di euro, registrando un incemento del 7% (+0,33 centesimi di euro) rispetto al Q323.

L’EBITDA ricorrente è stato pari a EUR 372 milioni nel Q324, rappresentando un margine del 29%, in calo di EUR 18,7 milioni (-4,8%) rispetto al Q323. L’EBIT ricorrente è diminuito di EUR 37,7 milioni (-13,6%) rispetto al Q323, per un totale di EUR 238,6 milioni, con un margine del 18,6%.

Considerando le voci non ricorrenti, l’EBIT ha raggiunto EUR 227,2 milioni. Rispetto ai livelli pre-crisi, l’EBIT ricorrente e l’EBIT sono aumentati rispettivamente di EUR 108,7 milioni ed EUR 98,6 milioni.

Al 30 settembre 2024 lo stato patrimoniale mostrava una solida posizione di cassa e mezzi equivalenti pari a EUR 943,1 milioni, con un incremento di EUR 153,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. Il rapporto debito finanziario netto/EBITDA è migliorato a 2,3x rispetto alla fine dell’anno 2023 (2,6x).

Dal punto di vista operativo, è stata inaugurata una nuova rotta da Lisbona a Florianopolis. Al 30 settembre 2024 la flotta operativa era composta da 99 aeromobili, con l’aggiunta di un A320 NEO e l’uscita di un A319 CEO nel corso del trimestre, e con il 69% della flotta operativa di medio e lungo raggio costituita da aeromobili della Famiglia NEO (in aumento rispetto al 68% al 30 settembre 2023 e al 33% al 30 settembre 2019)”, prosegue TAP.

Luís Rodrigues, CEO di TAP, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti della nostra performance nel terzo trimestre del 2024, nonostante le due grandi sfide affrontate: la difficile situazione della gestione del traffico aereo in Europa e le significative svalutazioni valutarie. Il miglioramento della puntualità e dell’indice NPS (Indice di Soddisfazione del Cliente) e la stabilizzazione della regolarità operativa confermano un’operatività più solida con un servizio migliore per i nostri clienti, che ha portato a un incremento dei ricavi e al consolidamento dei risultati operativi”.

“Inoltre, il successo dell’emissione di obbligazioni senior, con una chiara creazione di valore per TAP grazie alla significativa riduzione dello spread implicito, è il risultato di una risposta positiva degli investitori alla performance finanziaria della compagnia. Nonostante il contesto attuale di sfide nel settore, rimaniamo concentrati sulla trasformazione di TAP, con il supporto del nostro personale e degli stakeholder, in una compagnia aerea sostenibilmente redditizia e tra le più attrattive dell’industria”, ha concluso Luís Rodrigues.

“Nei primi nove mesi del 2024 TAP ha trasportato un totale di 12,3 milioni di passeggeri, registrando un incremento dell’1,5% rispetto all’anno precedente e raggiungendo il 95% dei livelli del 2019. Il numero totale di voli operati è diminuito dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi all’87% dei livelli pre-crisi.

La capacità ha continuato a superare i livelli pre-crisi, raggiungendo il 103% e registrando un incremento del 2,3% rispetto ai primi nove mesi del 2023 (9M23). Il load factor è aumentato di 1 p.p. su base annua, raggiungendo l’82,9% nei 9M24, migliorando anche di 2 p.p. rispetto ai primi nove mesi del 2019 (9M19).

Nei primi nove mesi del 2024 i ricavi operativi sono stati pari a EUR 3.252,6 milioni, con un incremento del 2,8% rispetto ai primi nove mesi del 2023 e del 30,6% rispetto ai primi nove mesi del 2019, trainati da un aumento della capacità (+2,3%) e da un migliore load factor (+1 p.p.), dai ricavi da biglietteria, e da un significativo aumento dell’attività nei ricavi da manutenzione (+39,8%).

In termini finanziari, l’EBITDA ricorrente ha raggiunto EUR 744,8 milioni nei primi nove mesi del 2024, con un margine del 22,9%, registrando una diminuzione di EUR 7,6 milioni o dell’1,0% rispetto ai primi nove mesi del 2023. L’EBIT ricorrente è stato pari a EUR 377,8 milioni nei primi nove mesi del 2024, con un margine dell’11,6%, inferiore di EUR 23,0 milioni, o del 5,7% rispetto ai primi nove mesi del 2023.

L’utile netto accumulato è stato di EUR 118,2 milioni, in calo di EUR 85,3 milioni rispetto all’anno precedente, a causa delle perdite su cambi. Tuttavia, rispetto al 2019, ha registrato un incremento di EUR 229,0 milioni.

Al 30 settembre 2024 il Gruppo disponeva di una solida posizione di liquidità pari a EUR 943,1 milioni, con un aumento di EUR 153,7 milioni rispetto alla fine del 2023. Si è inoltre verificato un miglioramento del rapporto Debito Finanziario /EBITDA, che si è attestato a 2,3x, rispetto al rapporto di 2,6x al 31 dicembre 2023, rafforzando così la stabilizzazione dei parametri di riduzione del debito finanziario di TAP e la gestione finanziaria disciplinata, con l’obiettivo di ispirare fiducia nei nostri investitori.

Per il quarto trimestre del 2024 (Q424), le riserve sono leggermente superiori rispetto all’anno precedente e si prevede che possano compensare alcune pressioni sui rendimenti. A novembre è stata completata con successo l’emissione di obbligazioni senior per un importo di EUR 400 milioni, con una cedola del 5,125%, consentendo a TAP di ottimizzare la propria struttura finanziaria e di rispettare gli impegni del Piano di Ristrutturazione. Nel Q424 gli investimenti nel mercato brasiliano sono proseguiti, con l’apertura della nuova rotta per Manaus, oltre agli investimenti nella modernizzazione della flotta, con la consegna di due nuovi aeromobili A320 NEO, in sostituzione di due aeromobili della famiglia A320 CEO. Proseguirà, infine, l’impegno per la roadmap strategica”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)