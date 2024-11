Etihad Airways si prepara ad uno storico network announcement

Etihad Airways informa: “Etihad Airways si sta preparando per uno dei suoi progetti più ambiziosi di sempre, mentre si prepara ad essere BIG, svelando dieci nuove destinazioni in un solo giorno.

Il 25 novembre, la compagnia aerea rivelerà le località, segnando una pietra miliare significativa nel suo continuo percorso di crescita e impegno per l’eccellenza del servizio clienti”.

Antonoaldo Neves, Etihad’s Chief Executive Officer, ha affermato: “Siamo quasi pronti ad annunciare le nuove destinazioni che entusiasmeranno e delizieranno i nostri clienti. Abbiamo già svelato tre nuove destinazioni per il 2025: Praga, Varsavia e Al Alamein, ma ora stiamo portando il tutto a un altro livello. Etihad sta accelerando la sua strategia di crescita con un impressionante annuncio di 10 nuove destinazioni in un solo giorno.

Questa mossa audace evidenzia l’impegno della compagnia aerea nel fornire un’esperienza cliente eccezionale, caratterizzata da autentica ospitalità emiratina e comode opzioni di viaggio. Ci impegniamo a soddisfare le esigenze dei nostri ospiti offrendo le destinazioni che desiderano, negli orari e con le frequenze più adatte a loro”.

“Attualmente, Etihad vende biglietti per 83 destinazioni. Le 10 nuove destinazioni annunciate il 25 novembre aumenteranno il numero totale di città servite da Etihad a 93, offrendo ai leisure and business travellers più opzioni e comodità e portando ancora più visitatori nella sua sede ad Abu Dhabi.

Oggi è stata lanciata una Tik-Tok teaser campaign e altri indizi saranno forniti in un video speciale che verrà rilasciato venerdì 22 novembre, dando ai clienti curiosi il tempo per fare altre ipotesi, prima della grande rivelazione del 25 novembre stesso”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)