GE Aerospace, Boeing e NASA studieranno le performance di installed Open Fan engine design per voli più efficienti

Un nuovo progetto guidato da GE Aerospace, con la collaborazione di Boeing, NASA e Oak Ridge National Laboratory, modellerà l’integrazione di un Open Fan engine design con un aereo, supportando gli sforzi del settore aeronautico per sviluppare una tecnologia più efficiente dal punto di vista energetico.

L’U.S. Department of Energy ha annunciato che allo sforzo sono state assegnate 840.000 supercomputing hours tramite il suo INCITE program. INCITE è un programma altamente competitivo che supporta i progetti più intensivi dal punto di vista computazionale al mondo.

Gli ingegneri di GE Aerospace hanno precedentemente utilizzato l’exascale computing per modellare performance and noise levels degli Open Fan engine components. L’architettura Open Fan è un nuovo design di jet engines che rimuove il tradizionale casing, consentendo un fan più grande con meno resistenza, per migliorare la fuel efficiency.

Ora gli ingegneri saranno in grado di studiare l’aerodinamica di un Open Fan montato su un’ala di aereo in condizioni di volo simulate. Ciò consente di ottimizzare il design del motore per ulteriori vantaggi in termini di efficienza, rumore e altri performance benefits.

Replicare full-size integrated engine and airplane nella design phase sarebbe impossibile senza la potenza di calcolo delle più recenti supercomputing machines.

“La advanced supercomputing capability è una svolta fondamentale che consente il rivoluzionario Open Fan engine design. L’airplane integration è fondamentale. L’annuncio odierno con Boeing, NASA e Oak Ridge National Laboratory per simulare i più recenti airplane and engine designs continua una lunga tradizione di innovazione leader a livello mondiale nel settore dell’aviazione”, ha affermato Arjan Hegeman, general manager for future of flight technology at GE Aerospace.

Il team avrà accesso all’Aurora supercomputer presso l’Argonne National Laboratory e al Frontier supercomputer presso l’Oak Ridge National Laboratory. Frontier e Aurora sono il secondo e il terzo supercomputer più veloci al mondo, entrambi in grado di elaborare dati a più di un quintilione di calcoli al secondo.

Open Fan è una delle suite di tecnologie avanzate sviluppate attraverso il Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE) program di CFM International. Presentato nel 2021, il CFM RISE program è uno dei technology demonstration programs più completi del settore aeronautico, che mostra progressi reali con oltre 250 test completati.

Attraverso il RISE program, CFM sta sviluppando advanced engine architectures come Open Fan, compact core, hybrid electric systems, compatibili con 100% or unblended Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il CFM RISE program punta a una fuel efficiency superiore del 20% con emissioni di CO2 inferiori del 20% rispetto ai motori commerciali più efficienti in servizio oggi.

“Puntiamo a fare qualcosa che la nostra azienda non ha mai realizzato prima: introdurre un nuovo jet engine che sia più efficiente del 20% rispetto ai nostri motori commerciali più avanzati oggi. Ciò rappresenta un salto nello sviluppo tecnologico che di solito richiede più generazioni per essere raggiunto. Il supercomputing contribuisce a renderlo possibile”, ha proseguito Hegeman.

GE Aerospace prevede di assumere oltre 900 ingegneri nel 2024, riflettendo la sua continua attenzione all’innovazione per supportare gli attuali aircraft engine programs e sviluppare nuove tecnologie per il futuro del volo.

