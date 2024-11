News Brevi – 19.11.2024

CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI: ATTIVITA’ DI FAMILIARIZZAZIONE SUI NUOVI VEICOLI TATTICI DELL’A.M. – Giovedì 14 novembre, presso il Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, il Comandante Logistico dell’AM, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, accompagnato dal Capo del Servizio dei Supporti, Generale di Brigata Francesco De Simone, ha partecipato a un’attività di familiarizzazione sui nuovi veicoli tattici Jeep Wrangler, recentemente introdotti nel ciclo logistico dell’Aeronautica Militare e destinati ad ampliare e modernizzare il parco veicoli di Forza Armata, in sostituzione del “leggendario” Land Rover Defender. Dopo un breve indirizzo di saluto da parte del Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti, Colonnello Massimo Cionfrini, la sessione addestrativa ha avuto inizio con un briefing, tenuto dal personale specialista del Centro, sulle caratteristiche tecniche del nuovo assetto e sul suo utilizzo in strada e off-road, incluse le istruzioni per l’uso in sicurezza del mezzo. Successivamente, il Generale Conserva ha avuto modo di testare personalmente le prestazioni dei nuovi veicoli, affrontando un percorso irregolare che gli ha permesso di sperimentare le prestazioni del veicolo in diverse situazione e acquisire familiarità con le risposte del mezzo in condizioni simulate di operatività (pendenze ripide, ostacoli naturali, fondi sconnessi, curve a raggio molto stretto, ecc.). A margine dell’attività, il Comandante Logistico ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto dal Servizio dei Supporti e dal Centro Tecnico Rifornimenti nell’aver gestito le complesse fasi di approvvigionamento e distribuzione dei mezzi. Il Nuovo Veicolo da Ricognizione (Nu.AR) è la piattaforma con cui è stata già avviata la sostituzione dell’attuale veicolo da ricognizione Land Rover Defender 90. I primi mezzi introdotti quest’anno in Aeronautica Militare sono destinati ai settori della Protezione delle Forze (in particolare per i contingenti dell’Operazione Strade Sicure) e della Sicurezza del Volo. La base dell’Aeronautica Militare di Fiumicino ospita il Centro Tecnico Rifornimenti ed il 2° Laboratorio Tecnico di Controllo, entrambi dipendenti dal Servizio dei Supporti del Comando Logistico. Il C.T.R. è responsabile, insieme ad altre articolazioni del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, della gestione della catena di rifornimenti per materiali, mezzi e servizi, in maniera accentrata si occupa dei settori relativi a motorizzazione, carbolubrificanti auto/avio, ossigeno, antincendi, C.B.R.N. e cinefototipografia, garantendone il flusso logistico (approvvigionamento, conservazione, trasporto, distribuzione), i controlli chimico-fisici, la relativa assistenza tecnica, logistica e doganale per tutti gli Enti ed ai Reparti di tutta la Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

AERONAUTICA MILITARE: IL MINISTRO DELLA DIFESA IN VISITA AL 6° STORMO – Lunedì 18 novembre il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha visitato il 6° Stormo di Ghedi (BS). Accolto al suo arrivo dal Comandante della 1^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Luigi Del Bene, e dal Comandante del 6° Stormo “Diavoli Rossi”, Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, il Ministro Crosetto ha incontrato il personale civile e militare del Reparto al quale ha espresso il suo apprezzamento per la professionalità e la dedizione per l’attività svolta in Italia e all’estero. Il 6° Stormo è nella fase di transizione dai velivoli Tornado agli F-35, già pienamente operativi. Il 6° Stormo, posto alle dipendenze del Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea, tramite il Comando Forze da Combattimento, ha quale compito quello di pianificare e coordinare l’addestramento e l’approntamento delle capacità in base ai piani nazionali e NATO/UE per l’ingaggio di precisione, il supporto alle forze di superficie e la ricognizione nello spettro EO/IR ed elettromagnetico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA IN VISITA ALL’ACCADEMIA AERONAUTICA – Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, nell’ambito di un ciclo di visite agli Istituti di Formazione delle Forze Armate, tra le prime realtà che ha voluto incontrare dopo la recente assunzione dell’incarico, ha fatto visita lunedì 18 novembre 2024, all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, durante la quale sono state illustrate le attività di formazione che preparano i futuri Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Al suo arrivo a Pozzuoli è stato ricevuto dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio e dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali. La giornata è iniziata con un briefing informativo tenuto dal Generale Casali sulle attività formative, incentrato sui programmi didattici e gli obiettivi educativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali e delle qualità di leadership degli Allievi Ufficiali. Sono state inoltre illustrate le attività delle neo-costituite “Unità Addestrative” attraverso le quali i frequentatori approfondiscono in modalità extra-curriculare i domini emergenti di interesse per la Forza Armata. A seguire, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha voluto incontrare gli allievi e i frequentatori dell’Istituto, ai quali ha sottolineato le opportunità e le sfide che li attendono e condividendo la propria esperienza al servizio del Paese. A conclusione del suo discorso il Generale ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le diverse Forze Armate, ricordando agli Allievi e ai Quadri che ciascuno di loro fa parte di una struttura più grande, che è la Difesa, e che ogni Forza Armata è essenziale solo se lavora in sinergia con le altre (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CORPO SANITARIO AERONAUTICO AL WELFAIR – Il Corpo Sanitario Aeronautico dell’Aeronautica Militare ha partecipato all’evento “Welfair, la fiera del fare sanità” organizzato dalla Fiera di Roma dal 5 al 7 novembre 2024, su invito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e sotto il coordinamento dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) allestendo uno spazio espositivo nel quale è stato rappresentato uno spaccato di varie e articolate realtà della Forza Armata. “Adattarsi al presente per rinnovare la promessa delle cure universali” è stato il motivo conduttore dell’evento, dedicato alla Sanità in Italia, che riunisce in un appuntamento nazionale i vertici della governance sanitaria, delle società scientifiche e delle grandi aziende di tecnologie medicali: la sfida proposta è di arrivare ad un concetto condiviso di sanità come progetto collettivo, in cui le parti della filiera sanitaria lavorano insieme per la pianificazione e lo sviluppo dei processi sanitari, confrontandosi sulle reciproche esigenze e priorità. Il Capo del Corpo Sanitario Aeronautico è il consulente del Capo di S.M.A. per le questioni attinenti il Corpo Sanitario Aeronautico con particolare riguardo alla formazione e ai profili d’impiego del personale, fornisce inoltre consulenze e risorse al Servizio Sanitario per l’organizzazione di eventi tecnico-scientifici riguardanti la Sanità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DA €16.99 SOLO PER 24 ORE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (19 novembre) una promozione flash di 24 ore con voli disponibili a partire da soli €16,99 per viaggiare fino al 18 dicembre. Questa offerta a tempo limitato, che termina alla mezzanotte di stasera (19 novembre), offre una serie di destinazioni ideali per ogni tipo di viaggiatore grazie alla rete leader del settore di Ryanair di oltre 235 rotte, tra cui mete per chi è alla ricerca di sole invernale, vacanze in città e altro ancora”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Abbiamo appena lanciato un’incredibile promozione flash di 24 ore con voli a partire da 16,99€. Chi è alla ricerca di una fuga invernale last minute, può senz’altro trovarla grazie al network leader del settore di Ryanair che conta oltre 235 destinazioni. La promozione flash di Ryanair è disponibile su ryanair.com da ora fino a mezzanotte di stasera (19 novembre)”.

SURF LIFE SAVING AUSTRALIA FA SQUADRA CON QANTAS PER CREARE ONDE NELLA SICUREZZA IN SPIAGGIA – Qantas sta avviando una nuova partnership con Surf Life Saving Australia (SLSA) per promuovere la sicurezza in acqua prima dell’estate e supportare la loro missione per raggiungere zero decessi prevenibili nelle acque australiane. “L’alleanza quadriennale riunisce due brand affini con legami intrinseci con la cultura australiana e un impegno condiviso per il benessere degli australiani e dei visitatori, supportato da oltre un secolo di credibilità congiunta nella sicurezza, sia in aria che a terra. Al centro della collaborazione, SLSA lancerà un nuovo strumento di formazione online chiamato Beach Passport, in collaborazione con Qantas. Lanciato in tempo per il periodo di punta delle vacanze estive, il Beach Passport fornisce al pubblico nozioni di base sulla sicurezza in acqua. Sarà gratuito, richiederà solo 10 minuti per essere completato ed è disponibile per tutti i cittadini e visitatori australiani su beachpassport.org.au. Per incoraggiare le persone a utilizzare Beach Passport, Qantas fornirà 150 Qantas points a chiunque completi il corso, insieme all’opportunità di partecipare all’estrazione per vincere 1 milione di Qantas points.L’annuncio arriva mentre SLSA lancia la sua campagna nazionale “Stop, Look, Stay Alive” per la stagione estiva 2024/25″, afferma Qantas.

DELTA: I ROBOT AIUTANO I PASSEGGERI A INCHEON AIRPORT – Delta informa: “Arrivare e orientarsi in un grande aeroporto internazionale in un paese straniero può essere un’esperienza scoraggiante. All’Incheon International Airport in Seoul, i clienti Delta potrebbero trovare l’esperienza un po’ più fluida grazie ad alcuni aiutanti futuristici: i robot. Questi robot aiutanti guidano e trasportano i passeggeri, trasportano i loro bagagli e persino consegnano il cibo. I robot aiutanti parlano anche più lingue, tra cui coreano, inglese, giapponese e cinese, per soddisfare il maggior numero possibile di passeggeri. L’Airstar Robot è un guidance automation assistant con tecnologia all’avanguardia, tra cui guida autonoma, riconoscimento vocale e intelligenza artificiale. L’Air Porter Robot per il trasporto dei bagagli si trova nell’area duty-free che scansiona le carte d’imbarco. Air Ride Robot è un veicolo a guida autonoma che trasporta i clienti anziani o disabili ai gate di imbarco corretti con un semplice tocco di uno schermo. Air Dilly Robot è un servizio di consegna di cibo all’interno dell’area duty-free. Altre innovazioni sono in arrivo: Incheon International Airport Corporation sta collaborando con Doosan Robotics per ricercare nuove tecnologie per migliorare l’esperienza del cliente. Delta e Korean Air collegano più di 2.000 passeggeri al giorno in entrambe le direzioni tramite Incheon a destinazioni in tutta l’Asia”.

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE DI TRAFFICO DEL MESE DI OTTOBRE 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche sul traffico per ottobre 2024, evidenziando una performance solida e continua. La compagnia aerea ha accolto 1,6 milioni di ospiti durante il mese, raggiungendo un notevole load factor dell’87%. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “Il numero di passeggeri a ottobre ha registrato una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, evidenziando il nostro continuo slancio positivo. Da inizio anno, Etihad ha accolto oltre 15 milioni di passeggeri, segnando un aumento sostanziale del 34% rispetto all’anno precedente. A ottobre 2024, il totale dei passeggeri su 12 mesi della compagnia aerea ammonta a 17,8 milioni, un aumento del 73% rispetto alla cifra dell’intero 2022, il che indica che siamo sulla buona strada per raddoppiare il numero di passeggeri in meno di due anni. La nostra capacità continua a crescere ed è piacevole vedere che abbiamo mantenuto il nostro robusto load factor dell’87% da inizio anno, oltre ad annunciare un’altra nuova entusiasmante rotta per Al Alamein, Egitto dall’estate 2025. La reputazione di Abu Dhabi come global aviation hub e una delle principali destinazioni per i turisti da tutto il mondo è rafforzata dalla crescita della nostra flotta anno dopo anno, che sostiene l’espansione della nostra rotta. Ciò è stato ulteriormente rafforzato dalla reintroduzione del nostro quinto A380 in ottobre”.

EMIRATES SI PREPARA AL THANKSGIVING – Emirates informa: “Per celebrare la stagione della gratitudine, Emirates offrirà cibo, bevande e intrattenimento per il Thanksgiving sui voli da e per Dubai e gli Stati Uniti, tra il 23 e il 30 novembre. Oltre che in volo in tutte le classi, i tradizionali piatti delle feste saranno serviti anche nelle lounge di Dubai, Boston, New York, Los Angeles e San Francisco. Sui voli Emirates A380 da Dubai a Los Angeles, New York, San Francisco e Washington DC, i clienti possono anche gustare un dolce del Ringraziamento nella lounge di bordo. Dal 23 al 30 novembre il Ringraziamento potrà essere festeggiato anche nelle lounge Emirates di New York, Boston, Los Angeles e San Francisco. I viaggiatori saranno invitati a provare autentici piatti del Ringraziamento. Per migliorare l’atmosfera del Thanksgiving, i clienti possono accomodarsi per guardare le migliori partite della NFL e NBA su Sport24 e Sport24 Extra e vedere i New York Knicks, i Dallas Mavericks, i Chicago Bears, i Miami Dolphins e altri in azione, durante il periodo del Ringraziamento. C’è una vasta gamma di contenuti per le festività natalizie su 6.500 canali di intrattenimento on demand su Ice, oltre 2.000 film, 650 programmi TV e 4.000 ore di musica, podcast e audiolibri”. “Emirates offre attualmente voli verso 12 destinazioni negli USA, tra cui Boston Logan International Airport (BOS), New York John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Angeles International Airport (LAX), Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH), Chicago O’Hare International Airport (ORD), Washington D.C. Dulles International Airport (IAD), Seattle Tacoma Airport (SEA), Newark Liberty International Airport (EWR), Orlando International Airport (MCO), Dallas-Fort Worth Airport (DFW), San Francisco International Airport (SFO), Miami International Airport (MIA)”, conclude Emirates.

UNITED AIRLINES: AUMENTO DI QUASI IL 30% DEI VIAGGI VERSO I MERCATINI DI NATALE EUROPEI – United informa: “United ha segnalato che le prenotazioni verso destinazioni europee sono aumentate di quasi il 30% rispetto al 2019 e di quasi il 10% rispetto all’anno scorso, poiché sempre più americani scelgono di spendere i loro soldi per le vacanze in esperienze. Secondo un recente sondaggio Deloitte, si prevede che la spesa dei consumatori per le esperienze di vacanza aumenterà del 16% quest’anno, mentre la spesa per i regali fisici rimarrà invariata. I mercati europei sono una tradizione culturale che risale a centinaia di anni fa e milioni di persone da tutto il mondo li visitano ogni anno. United è pronta per la sua stagione di vacanze più intensa di sempre e prevede di offrire quasi 60 voli diretti al giorno dai suoi hub statunitensi all’Europa a novembre e dicembre, più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. I viaggiatori in coincidenza possono visitare ancora più mercatini di Natale con i partner di United, offrendo collegamenti senza interruzioni con Lufthansa Group o in treno con Deutsche Bahn”. “I mercatini di Natale europei sono diventati ancora più popolari negli ultimi anni e nessuna compagnia aerea rende più facile di United partire e visitare per le vacanze”, ha affermato Darren Scott, United’s Director of Atlantic and Hawaii Planning. “Resta per una settimana o fai un lungo weekend con voli diretti e facili collegamenti con oltre 130 città europee, tra cui i leggendari mercati di Dresda, Strasburgo, Vienna e Colonia”. “Le destinazioni europee più gettonate di United durante il periodo delle feste includono Londra, Francoforte, Monaco, Parigi e Bruxelles. United offre più voli diretti per l’Europa di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. United offre voli diretti giornalieri per 16 città europee con mercatini natalizi dagli hub statunitensi, tra cui Berlino, Francoforte, Monaco, Edimburgo, Zurigo, Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi. Offre più voli diretti di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense per Francoforte, Monaco e Bruxelles, ed è l’unica compagnia aerea statunitense con voli diretti tutto l’anno per Ginevra e Berlino”, conclude United.

L’ICAO COUNCIL PRESIDENT E IL PRESIDENTE DEL KAZAKISTAN AFFRONTANO LE PRIORITA’ GLOBALI DELL’AVIAZIONE ALLA COP29 – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha incontrato il President of the Republic of Kazakhstan H.E. Mr. Kassym-Jomart Tokayev in Baku, Azerbaijan, il 7 novembre 2024, durante il quale hanno discusso le sfide critiche che l’aviazione globale deve affrontare nel contesto del cambiamento climatico. Le discussioni sono state un momento clou della sua missione alla 2024 United Nations Climate Change Conference (COP29) in Baku, dove ha parlato alla COP29 World Leaders Climate Action Summit High-level Roundtable on Energy: Advancing Climate Mitigation Action. Si sono tenute discussioni di alto livello su questi temi anche con funzionari chiave, tra cui l’International Maritime Organization (IMO) Secretary-General Mr. Arsenio Dominguez, l’IRENA Director-General Mr. Francesco La Camera, l’UNFCCC Deputy Executive Secretary Ms. Noura Hamladji, il World Bank Head of Delegation for MIGA Mr. Hiroshi Matano, l’International Monetary Fund Deputy Director of Fiscal Affairs Mr. Ruud De Mooij. Questi incontri strategici hanno riguardato priorità quali l’unificazione degli approcci alle emissioni dei trasporti internazionali, questioni relative all’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi, il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) e investimenti in progetti di energia pulita per l’aviazione.

IBERIA E L’UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID INAUGURANO “AULA IBERIA” – Iberia e la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) hanno inaugurato “Aula Iberia”, uno spazio che fungerà da punto d’incontro per rafforzare i legami tra il mondo accademico e quello professionale, offrendo agli studenti della Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) un’opportunità unica di apprendimento pratico e orientamento professionale, attraverso la conoscenza e l’esperienza dei migliori professionisti in Iberia. Questo progetto ha come obiettivi fondamentali: facilitare il trasferimento di conoscenze tra gli esperti e gli studenti di Iberia; fornire supporto a progetti accademici e di ricerca in settori chiave come i materiali compositi, l’aerodinamica e le strutture di manutenzione; avvicinare gli studenti alla realtà dell’industria aeronautica e facilitare il loro futuro inserimento nel mercato del lavoro. “Aula Iberia” accorcerà la distanza tra il mondo accademico e il mondo del lavoro, sia in campo teorico che pratico, con visite al cuore della gestione delle operazioni quotidiane come il Centro di Controllo Operativo Iberia o ai compiti di manutenzione degli aerei nelle strutture di La Muñoza, tra gli altri. “Con questo progetto non cerchiamo solo la formazione degli studenti, ma supportiamo anche il loro inserimento lavorativo. L’elevata domanda di profili qualificati nel settore aeronautico significa che questo accordo promuove le sinergie tra due organizzazioni che sono un punto di riferimento nel settore”, afferma María Bello, Direttore Persone e Diversità di Iberia. “Aula Iberia” fa parte di “Catedra Iberia”, l’accordo siglato tra Iberia e la Universidad Politécnica de Madrid-Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronautica (ETSIAE) per promuovere una serie di attività. Nell’ambito dell’accordo firmato tra Iberia e l’Universidad Politécnica de Madrid (UPM) per la creazione della “Catedra Iberia”, è stato lanciato un Programma di Mentoring, rivolto agli studenti dell’ultimo anno della Laurea Triennale o di qualsiasi Master, che desiderano ampliare le proprie conoscenze in campi relativi all’ingegneria, alla gestione e/o alle operazioni di una compagnia aerea.

NORWEGIAN: LANCIATA NEI PAESI NORDICI LA LOYALTY CURRENCY SPENN – La nuova valuta fedeltà digitale di Norwegian e Strawberry, Spenn, è stata lanciata nel mercato nordico. Spenn renderà più facile guadagnare e utilizzare punti nei programmi fedeltà, a partire da voli e soggiorni in hotel. “I loyalty programmes di Norwegian e Strawberry ora utilizzano Spenn. L’ambizione è quella di creare una valuta fedeltà che possa essere utilizzata in un’ampia gamma di brand e partner noti nei Paesi nordici. I membri di Norwegian Reward potranno guadagnare e utilizzare Spenn su voli e soggiorni in hotel. Alla fine, i membri potranno anche guadagnare e utilizzare Spenn con diversi nuovi partner”, afferma Norwegian. “Aspettavamo questo giorno da quando abbiamo annunciato per la prima volta la nostra collaborazione con Strawberry. Vogliamo sfidare i programmi fedeltà consolidati con Spenn, creando una valuta fedeltà che offra ai nostri membri flessibilità e scelta oltre a quanto attualmente disponibile sul mercato. Spenn offrirà a tutti i nostri membri e a quelli di Strawberry esperienze migliori e più numerose in futuro”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. A partire da oggi, i membri dei loyalty programmes di Norwegian e Strawberry, circa sette milioni di membri in totale, possono scaricare l’app Spenn. Con pochi semplici passaggi, possono collegare i loro account di iscrizione Norwegian e Strawberry esistenti e iniziare a guadagnare e spendere Spenn immediatamente. I membri di Norwegian Reward avranno accesso a Spenn gradualmente durante il launch day”, conclude Norwegian.

EASYJET ANNUNCIA 26 NUOVE ROTTE PER L’ESTATE 2025, DI CUI 21 DAL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ha annunciato oggi il lancio di 26 nuove rotte per l’estate 2025, tra cui 21 da dieci aeroporti del Regno Unito con posti ora in vendita, tra cui i suoi primi voli e pacchetti vacanze in assoluto, per l’isola di Sal a Capo Verde. Capo Verde diventerà la prima destinazione subsahariana in cui easyJet volerà nella sua storia, quando decollerà dall’aeroporto di Londra Gatwick la prossima estate. I voli inaugurali per Capo Verde decolleranno il 31 marzo 2025 e saranno operativi tre volte a settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì per tutta la stagione estiva. easyJet holidays sta lanciando per la prima volta in assoluto pacchetti vacanze per la destinazione balneare. easyJet offrirà voli quest’estate anche verso un’altra nuova destinazione, Rimini in Italia. easyJet sta ampliando la sua rete a Londra Luton con rotte verso Almeria in Spagna e Funchal a Madeira. Cinque nuove rotte sono ora in vendita da Manchester a Izmir, Kalamata, Larnaca, Madrid e Roma. Nel frattempo, la rete presso la nuova base britannica di easyJet all’aeroporto di Birmingham continua a crescere con l’aggiunta di due nuovi servizi per Gran Canaria e Malta. La compagnia servirà ora anche l’aeroporto di Leeds Bradford con due nuove rotte per Malaga e Palma. La compagnia sta offrendo ai clienti in Scozia più scelta per l’estate con nuovi voli verso le destinazioni nordafricane di Enfidha in Tunisia e Marrakech da Edimburgo la prossima estate per la prima volta, insieme a voli per Olbia. Due nuove rotte decolleranno da Glasgow ad Antalya in Turchia e Reus in Spagna. Una rotta per Reus sarà inoltre servita da un servizio bisettimanale dall’aeroporto internazionale di Belfast”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet UK, ha affermato: “Siamo orgogliosi di lanciare oggi una gamma così incredibile di nuove rotte e pacchetti vacanze. Ciò include una rotta fondamentale per easyJet verso la splendida Capo Verde, il nostro primo servizio subsahariano in assoluto. Con 21 nuovi servizi ora disponibili da dieci aeroporti nel Regno Unito, i nostri voli e le nostre vacanze saranno disponibili verso ancora più nuove destinazioni la prossima estate, offrendo ai clienti una scelta ancora più fantastica e un grande valore”. easyJet serve 21 aeroporti del Regno Unito, offrendo 584 rotte verso 136 destinazioni dal Regno Unito all’Europa e oltre.

GE AEROSPACE RICEVE UN CONTRATTO PER K-135 INTEGRATED DATA ACQUISITION UPGRADE AWARD – Aerospace si è aggiudicata un production contract per gli Integrated Data Acquisition Recorder (IDAR) systems per la United States Air Force (USAF) fleet di 396 KC-135 aircraft. GE Aerospace inizierà le consegne alla USAF nel 2026 e continueranno fino al 2031. In base al contratto, GE Aerospace aggiornerà l’IDAR esistente e incorporerà componenti avanzati con nuove capacità di crescita, tra cui sicurezza informatica e potenziali funzionalità di crittografia dei dati, che estenderanno la durata della USAF KC-135 fleet. “L’IDAR utilizzerà un modulo di elaborazione in tempo reale avanzato e scalabile comune a tutti i nostri prodotti avionici, che riduce i costi per i nostri clienti”, ha affermato Matt Burns, general manager of Avionics for GE Aerospace. “Continuiamo a migliorare le prestazioni, tra cui più del doppio della velocità di download e della capacità di memoria”. L’Integrated Data Acquisition Recorder può acquisire, elaborare, analizzare e archiviare simultaneamente dati critici dell’aeromobile, come structural, engine, maintenance, mission and system health information, fornendo al contempo crash survivable flight data recording functionality. L’IDAR è stato determinante nel supportare gli USAF Aircraft Structural Integrity Programs (ASIP) and Military Flight Operations Quality Assurance (MFOQA) programs.

DELTA NOMINATA DA BUSINESS TRAVEL NEWS PER IL 14° ANNO CONSECUTIVO COME ‘TOP CARRIER FOR BUSINESS TRAVEL’ – Per il 14° anno consecutivo, Business Travel News, la principale fonte globale di informazioni e intelligence sui viaggi d’affari, ha nominato Delta top carrier for business travelers. “Questa è un’altra vittoria da record, ma non siamo mai soddisfatti dello status quo. Continuiamo a salire”, ha affermato Steve Sear, E.V.P., Global Sales and Distribution. “Il nostro approccio è sempre stato quello di ascoltare il feedback dei nostri partner aziendali e delle agenzie di viaggio, agire rapidamente e ascoltare di nuovo per continuare a migliorare per loro. Ma restiamo in cima perché abbiamo i team giusti, e soprattutto resilienti, per portare a termine il lavoro. Siamo 100.000 dipendenti che lavorano per un obiettivo comune: offrire un’esperienza di viaggio sicura, affidabile e olistica a ognuno dei nostri clienti”.

DELTA: PARTNERSHIP CON SHAKE SNACK – Delta informa: “Delta si unisce a Shake Shack per servire hamburger a 30.000 piedi. La prima partnership di Delta con Shake Shack inizierà sui voli in partenza da Boston il 1° dicembre, con piani di espansione in altri mercati degli Stati Uniti per tutto il 2025. I clienti in First Class su rotte superiori a 900 miglia potranno preselezionare uno Shake Shack Cheeseburger come opzione pasto”. “Un delizioso cheeseburger è un comfort food iconico: i nostri clienti lo sanno, ecco perché gli hamburger sono tra i piatti più ordinati del nostro menu e siamo entusiasti di elevare l’offerta con Shake Shack”, ha affermato Stephanie Laster, Managing Director of Onboard Service. “Tuttavia, la nostra partnership con Shake Shack va oltre l’hamburger. La cultura di Shake Shack che mette le persone al primo posto e l’impegno nell’arricchire i propri quartieri sono in linea con i valori del nostro marchio di eccellenza del servizio e di aiuto alle comunità che serviamo”.

LA PERUVIAN AIR FORCE RICEVE IL SUO PRIMO AEROMEDICAL EVACUATION-EQUIPPED BEECHCRAFT KING AIR 360CHW – Textron Aviation ha annunciato oggi di aver consegnato il primo di due multi-mission Beechcraft King Air 360CHW aircraft alla Peruvian Air Force. Il King Air 360CHW è equipaggiato con cargo door e predisposto per heavy weight operation. Il Beechcraft King Air 360CHW è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc. “Il King Air 360CHW consegnato alla Peruvian Air Force per aeromedical evacuation (MEDEVAC) può anche eseguire il trasporto di truppe e merci, il comando e il controllo e molte altre missioni”, ha affermato Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales. “Dalla costa e dagli altopiani alla foresta pluviale amazzonica del Perù, il versatile King Air è adatto a operare in luoghi diversi, austeri e remoti”. La consegna di un secondo aeromedical evacuation-equipped King Air 360CHW è prevista per il 2025.