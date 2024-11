Lufthansa Technik e SkyFive uniscono le forze su Air-to-Ground (A2G) connectivity per commercial aircraft

SkyFive AG, un rinomato fornitore di smart Inflight Connectivity solutions, sta unendo le forze con Lufthansa Technik AG con l’obiettivo di ampliare le sue capacità di fornitura di cost-effective Air-to-Ground (A2G) broadband services a commercial airlines in tutto il mondo.

“Secondo un framework contract firmato di recente, Lufthansa Technik impiega la sua completa design and production organization per progettare, certificare e produrre installation kits. Questi ultimi consentono agli airline customers di SkyFive un rapido e semplice aggiornamento delle loro narrowbody fleets con una rapida A2G onboard connectivity.

Secondo i dati pubblicati dalla società di ricerca e analisi Valour Consultancy, il 74% degli attuali single-aisle aircraft è ancora privo di qualsiasi connettività a banda larga. La tecnologia A2G offre un modo relativamente semplice ed economico per colmare questo “connectivity gap”. La connessione dell’aeromobile e dei suoi passeggeri tramite ground stations di dedicated mobile networks richiede un installation form factor relativamente piccolo, con la lower-fuselage-mounted antenna che misura solo circa le dimensioni di una mano. Il numero di aeromobili impegnati in tale tecnologia A2G è già raddoppiato negli ultimi 24 mesi”, afferma Lufthansa Technik.

“Cogliere l’opportunità di questa crescente domanda di installazioni A2G richiede capacità di consegna scalabili e industrializzate. Per questo motivo, SkyFive ha scelto di collaborare con Lufthansa Technik, che guiderà installation design and manufacturing degli installation kits, che velocizzeranno notevolmente l’implementazione della tecnologia nelle customer fleets di SkyFive. La presenza mondiale della MRO company presso i principali hub dell’aviazione si allinea bene con i mercati target di SkyFive per A2G. Lufthansa Technik detiene già un Supplemental Type Certificate (STC) for A2G setups e ha anche maturato una vasta esperienza con satellite-based connectivity installations in passato”, prosegue Lufthansa Technik.

“SkyFive è entusiasta di collaborare con un attore così forte del settore nel nostro viaggio per portare A2G a livello globale”, ha affermato Alois Sanktjohanser, Vice President Sales and Partner Management at SkyFive. “Questa nuova partnership amplia notevolmente la nostra capacità di consegna alle compagnie aeree”.

“Una connettività efficiente in volo è tra i desideri principali dei passeggeri delle compagnie aeree al giorno d’oggi. Quindi, la necessità di soluzioni di connettività affidabili e veloci, ma anche facili da installare, sta crescendo costantemente”, afferma Andrew Muirhead, Vice President OEM and Engineering Services at Lufthansa Technik. “Siamo quindi lieti di supportare SkyFive per soddisfare la crescente domanda. Grazie alla nostra rinomata competenza nella Supplemental Type Certification for connectivity installations, siamo in grado di fornire al nostro prezioso partner un rapido time-to-market. Con soluzioni comprovate per satellite and A2G connectivity, ora possiamo portare online quasi tutte le commercial aircraft cabin”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)