PZL Mielec consegna gli ultimi due contracted Black Hawk helicopters alle Polish Armed Forces

PZL Mielec, una società Lockheed Martin, ha completato la produzione e consegnato gli ultimi due S-70i™ Black Hawk® multi-role helicopters per le Polish Armed Forces. Queste consegne concludono il contratto per quattro velivoli sottoscritto a dicembre 2021.

“Questa consegna degli ultimi due elicotteri Black Hawk contrattualizzati porta la Polish Armed Force fleet a otto velivoli, il che migliorerà significativamente le loro capacità operative e aumenterà la sicurezza del Paese”, ha affermato Janusz Zakrecki, PZL President, General Director. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con il Ministero della Difesa per sostenere la flotta a supporto delle importanti missioni operative delle Polish Armed Forces”.

“Gli elicotteri S-70 Black Hawk prodotti da PZL Mielec condividono lo stesso pedigree degli UH-60M Black Hawk e sono progettati per eccellere negli ambienti operativi più difficili. La comprovata versatilità e affidabilità dell’aeromobile sono state dimostrate durante la risposta alle recenti inondazioni nella Polonia meridionale. Sfruttando tecnologie avanzate e un design robusto, questi elicotteri Black Hawk hanno notevolmente migliorato gli sforzi di soccorso nella regione e trasportato attrezzature e personale vitali.

PZL Mielec è uno dei maggiori produttori di aeromobili della Polonia, nonché il più grande stabilimento di produzione di Lockheed Martin al di fuori degli Stati Uniti. Dal 2010, l’azienda ha consegnato elicotteri a 18 clienti da 11 paesi in tutto il mondo. PZL Mielec ha anche prodotto più di 670 cabins e 590 cones and pylons per Black Hawk helicopters. Dal 2022 l’azienda ha anche prodotto componenti importanti per il global F-16 Block 70/72 program: la rear and central fuselage structure, così come la cockpit structure e i suoi side panels con il front compartment”, afferma Lockheed Martin.

“Negli ultimi sei anni, PZL Mielec ha effettuato consegne alle Polish Armed Forces in base a due contratti. Il primo, per la consegna di quattro elicotteri per l’esercito polacco, PZL Mielec lo ha firmato con il Ministero della Difesa nel gennaio 2019. I quattro elicotteri nel contratto sopra menzionato sono stati consegnati nei tempi previsti e nella configurazione specificata dal Polish Ministry of Defense”, conclude Lockheed Martin.

