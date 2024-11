SAS EuroBonus raggiunge 8 milioni di membri in tutto il mondo

SAS EuroBonus ha ora raggiunto 8 milioni di membri. “EuroBonus è stato il più grande programma fedeltà di viaggio in Scandinavia sin dal suo lancio nel 1992 ed è diventato un pilastro del viaggio per molti.

Con una base di membri così ampia, EuroBonus eleva la posizione di SAS nel competitivo settore delle compagnie aeree, offrendo una forte fiducia nel brand e fedeltà dei clienti. I membri EuroBonus rimangono fedeli, mostrando alti livelli di soddisfazione”, afferma SAS.

“Siamo incredibilmente grati di aver raggiunto 8 milioni di membri EuroBonus. Questa pietra miliare è una testimonianza della straordinaria fedeltà e impegno dei nostri membri, che ci consente di continuare a sviluppare ulteriormente il programma per soddisfare le loro esigenze”, afferma il SAS Vice President of Product and Loyalty, Aron Backström.

“EuroBonus si è evoluto in un compagno di viaggio e di stile di vita che rende i viaggi più fluidi e gratificanti. Riscattare i punti per i viaggi bonus rimane il modo più popolare per utilizzare i premi, seguito da vicino dagli upgrade dei voli. Oltre due terzi dei membri hanno sede in Scandinavia, con Norvegia e Svezia che da sole rappresentano più della metà del totale dei membri, sottolineando l’importanza del viaggio aereo in una regione nota per le sue grandi distanze e la geografia diversificata.

EuroBonus ha visto un’ondata di membri più giovani, con fasce di età 19-29 e 30-39 che guidano le nuove iscrizioni. Mentre i viaggiatori d’affari sono stati storicamente una parte importante di EuroBonus, c’è stato uno spostamento verso i viaggi di piacere, in particolare tra le generazioni più giovani.

Il programma va oltre il viaggio, consentendo ai membri di guadagnare punti nella vita di tutti i giorni, sia tramite acquisti con carta di credito, shopping o persino pagando le utenze domestiche”, prosegue SAS.

Il SAS Vice President of Product and Loyalty, Aron Backström, ha commentato: “Da 32 anni siamo orgogliosi di premiare la fedeltà dei nostri membri EuroBonus con premi e vantaggi. Per ampliare il programma, aggiungiamo continuamente nuovi partner e solo negli ultimi mesi abbiamo annunciato partnership strategiche con Scandic e Lunar. EuroBonus non riguarda solo il volo, si tratta di rendere ogni parte del viaggio dei nostri membri più facile e gratificante. Con così tante opzioni per guadagnare punti, anche nelle attività quotidiane, EuroBonus è diventato parte integrante della vita dei nostri membri”.

“Con gli airline partners di SAS, tra cui l’alleanza SkyTeam, i membri EuroBonus possono guadagnare e utilizzare punti su oltre 20 compagnie aeree in tutto il mondo. Il global partner network include oltre 1.000 destinazioni in 160 paesi e i membri EuroBonus Gold possono accedere a oltre 750 lounge in tutto il mondo. Attraverso diverse hotel partnerships guadagnano e usano punti in quasi un milione di hotel. Questo ampio accesso sottolinea la crescita di EuroBonus da programma fedeltà regionale a compagno di viaggio di rilevanza globale.

Guardando al futuro, SAS continua a incoraggiare i membri a prendere decisioni di viaggio più sostenibili attraverso l’iniziativa Conscious Traveler, dove quasi 100.000 membri hanno già mosso il primo passo. Optando per scelte più consapevoli, i membri contribuiscono a ridurre la propria impronta di carbonio. SAS sta anche lavorando attivamente con i partner per promuovere opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio e far progredire i SAF, costruendo un futuro più responsabile per i viaggi aerei”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)