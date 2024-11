Qatar Airways Cargo e MASkargo lanciano una nuova partnership strategica

Qatar Airways Cargo annuncia il lancio di una nuova partnership strategica con MASkargo, cargo airline sussidiaria di Malaysia Aviation Group.

“Questa partnership, inaugurata dal Qatar Airways Cargo’s Chief Officer Cargo, Mr Mark Drusch, e dal MASkargo’s Chief Executive, Mr Mark Jason Thomas, segna una pietra miliare significativa nel miglioramento della global cargo connectivity e dell’efficienza operativa.

La collaborazione, iniziata ufficialmente il 1° ottobre 2024, ha già visto lo spostamento di circa 2.400 tonnellate di carico, tra cui oltre 600 tonnellate di prodotti deperibili e 130 tonnellate di prodotti farmaceutici.

I Qatar Airways Cargo Boeing 777 flights opereranno ora da Doha a Kuala Lumpur due volte a settimana, aumentando la weekly cargo capacity di oltre 200 tonnellate. La partnership strategica consoliderà ulteriormente la connettività e l’efficienza verso Sydney e Melbourne con i MASkargo Airbus A330 freighters che trasportano più di 75 tonnellate di weekly cargo capacity verso queste città, con un rapido tempo di collegamento di sole otto ore a Kuala Lumpur. Gli strategic hubs presso l’Hamad International Airport (DOH) e il Kuala Lumpur International Airport (KUL) svolgeranno un ruolo fondamentale, fornendo collegamenti senza interruzioni e strutture di movimentazione all’avanguardia.

L’accordo avvantaggia entrambe le parti, consentendo a MASkargo di accedere a punti chiave in Europa, GCC e Africa, mentre Qatar Airways Cargo ottiene un maggiore accesso alla capacità in Australia, Nuova Zelanda, Asia sud-orientale e Asia nord-orientale. Supporta inoltre il mercato locale di Kuala Lumpur, consentendo l’esportazione di prodotti verso mercati più globali”, afferma Qatar Airways.

Il Chief Officer Cargo di Qatar Airways Cargo, Mr. Mark Drusch, ha affermato: “Come world’s leading global air cargo carrier, questa partnership con MASkargo è una testimonianza del nostro impegno nel fornire un servizio eccezionale e soluzioni personalizzate, espandendo al contempo la nostra rete globale attraverso alleanze strategiche. Unendo i nostri punti di forza, siamo in grado di offrire ai nostri clienti una connettività e un’efficienza migliorate, assicurando che i loro prodotti raggiungano i mercati globali in condizioni ottimali. Siamo entusiasti delle opportunità che questa collaborazione offre e rimaniamo impegnati a stabilire lo standard di eccellenza nell’air cargo industry”.

Il CEO di MASkargo, Mr. Mark Jason Thomas, ha aggiunto: “Oggi segna un entusiasmante passo avanti per MASkargo, poiché uniamo le forze con Qatar Airways Cargo per creare un global cargo network realmente interconnesso. Questa partnership rappresenta un significativo progresso nella missione di MASkargo di collegare i nostri clienti al mondo con maggiore velocità ed efficienza. Con questa partnership, MASkargo è ora meglio posizionata che mai per fungere da ponte tra il Sud-est asiatico e le principali destinazioni internazionali. Questa alleanza con Qatar Airways Cargo rafforza la nostra infrastruttura e capacità, consentendoci di supportare l’economia regionale e facilitare lo spostamento di beni ad alta richiesta verso un mercato globale più ampio, inoltre, stabilendo nuovi standard in cargo transportation”.

“A luglio 2024, Qatar Airways Cargo e MASkargo hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per offrire un’offerta di prodotti migliorata ai cargo customers e realizzare sinergie operative. Questo strategic joint cargo business agreement consente a entrambe le compagnie aeree di sfruttare i rispettivi punti di forza riguardo il network e la fleet capacity, aumentando significativamente l’offerta cargo.

La collaborazione tra Qatar Airways e Malaysia Airlines si estende oltre il cargo. Come membri dell’alleanza oneworld, entrambe le compagnie aeree hanno una solida partnership anche sul lato passeggeri. L’accordo di code sharing, che include 62 destinazioni in Malesia, Asia sud-orientale, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, Europa, Americhe e Africa, esemplifica il loro impegno nel fornire esperienze di viaggio senza interruzioni. Il MoU strategico firmato nel 2022 rafforza ulteriormente questa partnership, facilitando un aumento delle opzioni di volo e delle destinazioni per i passeggeri”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)