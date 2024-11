Tecnam supporta la crescita di Redbird

Con la consegna degli ultimi quattro P-Mentor, Tecnam ha completato la consegna alla Indian flight school Redbird. “Con 5 basi in India (Baramati, Seoni, Gulbarga, Belgaum, Lilabari), Redbird è una delle più grandi training organization in India. Per supportare questa crescita costante, hanno scelto Tecnam per fornire piattaforme eccellenti per la formazione di oltre 500 studenti iscritti al CPL programme.

Redbird ha una flotta Tecnam di otto P-Mentor, quattro P2006T, venticinque P2008JC e due Tecnam 2010 TDI che coprono tutte le fasi del CPL training, da ab-initio, IFR, multi-engine and complex”, afferma Tecnam.

“La partnership con Tecnam porta molti vantaggi alla nostra flight training organisation. Sfruttando gli aeromobili avanzati e l’esperienza di Tecnam, i processi di formazione diventano più efficienti, riducendo i tempi e i costi di formazione. Questa sinergia migliora anche l’esperienza degli studenti, aumentando la soddisfazione e i retention and graduation rates, attraverso strutture moderne e istruzione esperta”, ha affermato il Captain Karan Mann, Redbird President.

“Siamo lieti di collaborare con Redbird. La nostra fleet solution è un’offerta leader di mercato che fornisce affidabilità, controllo dei costi, formazione intelligente e basse emissioni. In collaborazione con Redbird, siamo orgogliosi di innovare la formazione nella regione asiatica”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)