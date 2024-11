Diamond Aircraft si espande ulteriormente in Medio Oriente

In occasione dell’Air Expo Abu Dhabi 2024, Diamond Aircraft annuncia un contratto per l’acquisizione di due velivoli DA40 e un DA42 da parte della neonata ‘Project Aviation’ flight school di Abu Dhabi, nonché la consegna del primo DA50 RG negli UAE.

“Siamo entusiasti della rapida crescita di popolarità che Diamond Aircraft sta riscuotendo negli Emirati Arabi Uniti e nella più ampia regione del Medio Oriente, in particolare nel private market”, ha affermato Jane Wang, Director Sales, Marketing, and Flight Ops at Diamond Aircraft Austria. “Vorremmo augurare a Project Aviation il massimo successo mentre intraprendono la loro entusiasmante nuova impresa e ringraziarli per aver riposto la loro fiducia in Diamond Aircraft. Con così tanti velivoli Diamond che stanno già dimostrando il loro valore nelle scuole di volo in tutta la regione, sappiamo che hanno fatto la scelta giusta”.

“I Diamond Aircraft single-engine DA40 and twin-engine DA42 piston aircraft sono utilizzati in tutto il mondo da prestigiose scuole di volo per addestrare la prossima generazione di piloti. Alimentati con jet-fuel per la massima efficienza e sostenibilità e dotati di state-of-the-art Garmin glass-cockpit avionics, offrono le best flight training performance characteristics and safety record del settore”, afferma Diamond Aircraft.

“I Diamond DA40 e DA42 si allineano perfettamente con l’obiettivo di Project Aviation di offrire un premium-quality flight training con il best-equipped training aircraft sul mercato”, ha affermato Abdulla Al Zaabi, Project Aviation’s founder and owner. “Non vediamo l’ora di ricevere l’aereo l’anno prossimo”.

“Oltre all’acquisto degli aerei DA40 e DA42, Al Zaabi ha anche recentemente ricevuto un nuovo DA50 RG per uso privato, diventando il primo proprietario degli Emirati Arabi Uniti del nuovo modello di aereo di Diamond Aircraft“, prosegue Diamond Aircraft.

“Il Diamond DA50 RG si sta rivelando un vero piacere da pilotare, anche sul volo dall’Austria agli Emirati Arabi Uniti, che posso tranquillamente dire è stato il viaggio della vita”, ha affermato Al Zaabi. “Da quando ho ritirato l’aereo a ottobre, ho già accumulato oltre 40 ore di volo, viaggiando in Qatar, Bahrein, Arabia Saudita e altrove nella regione”.

“Il single-engine DA50 RG è dotato di all-carbon-fibre airframe, di un potente 300hp CD300 jet-fuel engine, retractable landing gear e extra-large cabin, che può ospitare fino a cinque passeggeri con ampio spazio a disposizione per bagagli extra”, conclude Diamond Aircraft.

