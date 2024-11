News Brevi – 20.11.2024

RYANAIR E ERASMUS STUDENT NETWORK ESTENDONO LA PARTNERSHIP PER L’OTTAVO ANNO – Ryanair informa: “In vista della stagione natalizia, Ryanair ha annunciato l’estensione della sua partnership con Erasmus Student Network (ESN) per l’ottavo anno, aiutando ulteriormente gli studenti europei a viaggiare alle tariffe più basse durante il loro periodo di studio all’estero. Grazie a questa partnership, gli studenti Erasmus possono usufruire di una piattaforma di prenotazione ESN dedicata sul sito web Ryanair.com, dove riceveranno uno sconto del 10% su quattro voli di sola andata (o 2 viaggi di andata e ritorno) e un bagaglio da stiva gratuito da 20 kg con ogni volo prenotato. Dal 2017, gli studenti ESN hanno beneficiato di questa partnership esclusiva che ha registrato oltre 800.000 prenotazioni fino ad oggi. Gli studenti ESN possono ora prenotare i loro voli Ryanair a tariffa bassa attraverso la rete della compagnia aerea di oltre 235 destinazioni con questi esclusivi sconti di viaggio ESN tramite la piattaforma dedicata su Ryanair.com”. Jade Kirwan, Head of Comms di Ryanair, ha affermato: “Ryanair è lieta di annunciare la partnership esclusiva con ESN per l’ottavo anno consecutivo, promuovendo la mobilità degli studenti e offrendo a quelli del terzo anno in tutta Europa una gamma di promozioni esclusive, tra cui sconti generosi e opzioni di bagaglio gratuito. Ryanair continua a crescere e investire in Europa e siamo lieti di supportare il programma di punta dell’UE, l’Erasmus, e le incredibili opportunità offerte ai suoi studenti membri”.

DELTA EVIDENZIA LE PRIORITA’ STRATEGICHE ALL’INVESTOR DAY 2024 – Delta Air Lines evidenzierà le priorità strategiche e gli impegni finanziari a lungo termine della compagnia in una presentazione alla comunità degli investitori oggi a New York. “Mentre ci avviciniamo al nostro centenario, la leadership del settore e i vantaggi competitivi duraturi di Delta sono più forti che mai, alimentati dalle nostre 100.000 persone in tutto il mondo”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “La nostra strategia coerente, gli investimenti e l’esecuzione negli ultimi 15 anni continuano ad aumentare e sbloccare il valore del nostro brand di fiducia. Con questa base, Delta continua a guidare l’innovazione per i nostri clienti e a fornire valore sostenibile per i nostri proprietari”. I temi della presentazione dell’Investor Day includono: Positioned to Win, Delivering Durability, Creating Value. “Delta ha una solida esperienza di performance finanziarie differenziate con rendimenti leader del settore”, ha affermato il CFO di Delta, Dan Janki. “Stiamo introducendo un quadro finanziario da tre a cinque anni su driver di valore chiave tra cui margin expansion, durable earnings and free cash flow, espansione del margine, che riflettono la disciplina finanziaria e le priorità strategiche di Delta”. “Il quadro di creazione di valore e gli obiettivi finanziari di Delta saranno discussi in modo più dettagliato all’evento. Delta ha ribadito le December quarter financial guidance e ha fornito un commento preliminare sul 2025, con una crescita della capacità del 3% – 4% anno su anno, una crescita dei ricavi mid-single digits e una crescita dei non-fuel unit cost low-single digits anno su anno”, conclude Delta.

IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE AL WORKSHOP ENAC ‘QUALITA’ DEI SRVIZI AEROPORTUALI E TUTELA DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI’ – Il Presidente Pierluigi Di Palma è intervenuto alla prima giornata del workshop annuale Enac “Qualità dei servizi aeroportuali e tutela dei diritti dei passeggeri”. Un appuntamento sul ruolo degli Ispettori Qualità Enac, volto a un confronto diretto e all’analisi di casi pratici per condividere strumenti utili per rafforzare la capacità di operare in modo efficiente, promuovendo una metodologia di lavoro comune che incoraggi la proattività e l’orientamento alla qualità. Il Presidente Di Palma: “La qualità dei servizi e la tutela dei diritti rappresentano sempre di più il minimo comune denominatore delle attività dell’Enac nel suo ruolo di sintesi tra gli interessi pubblici e quelli privati. La sicurezza del volo e la qualità, sono parametri fondamentali per la valutazione degli aeroporti e per migliorare l’esperienza del passeggero e la personalizzazione del viaggio. L’impegno dell’Enac è volto a migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti agli utenti, contribuendo così al rafforzamento della competitività del sistema aeroportuale italiano nel contesto globale, e garantendo sempre la centralità del passeggero, con attenzione particolare ai PRM e alle persone con fragilità”.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC ALL’EVENTO DELLA FONDAZIONE PACTA DURANTE LA COP29 DI BAKU – La Fondazione PACTA – Patto per la decarbonizzazione del Trasporto Aereo di cui il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è Presidente del Comitato Istituzionale, ha organizzato, nell’ambito della COP29 di Baku, in Azerbaijan, un convegno per portare la testimonianza del lavoro sinergico svolto in Italia dal comparto del trasporto aereo con l’obiettivo di arrivare a zero emissioni di CO2. Il Presidente Enac Di Palma ha chiuso i lavori: “La decarbonizzazione del trasporto aereo rappresenta una sfida e un’opportunità per il settore dell’aviazione. È un grande onore per me intervenire alla COP29, che rappresenta un importante momento di confronto sul cambiamento climatico, come Presidente di Enac e Presidente del Comitato Istituzionale della Fondazione PACTA. Dopo aver ascoltato la puntuale Relazione introduttiva dell’Ing. Troncone, sottolineo come l’Enac, in questo percorso, rappresenta la sintesi tra pubblico e privato e facilita il dialogo tra Istituzioni e imprese, promuovendo azioni per affrontare le sfide ambientali con soluzioni innovative. L’Enac, fin dalla sua istituzione, ha incardinato la propria missione nel segno della riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, obiettivo ribadito con forza da Enac in importanti forum nazionali e internazionali, come la terza Conferenza ICAO sui Carburanti Alternativi per l’Aviazione (CAAF/3), tenutasi lo scorso anno a Dubai. Il percorso sinergico di un intero comparto verso la decarbonizzazione richiede un forte impegno da parte di tutti noi per contribuire a garantire un futuro al pianeta”.

SAAB COLLABORA AD UN INNOVATIVO AIR TRAFFIC MANAGEMENT PER SINGAPORE – Saab, Thales e ST Engineering hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per supportare l’innovazione e la modernizzazione a lungo termine dell’Air Traffic Management (ATM) infrastructure di Singapore. Questa partnership è stata firmata il 20 novembre allo Sweden – Singapore Royal Business Forum e mira a stabilire un solido quadro industriale che sfrutti prodotti e servizi globali. “Questa iniziativa dimostra il nostro impegno industriale congiunto nei confronti di Singapore e che stiamo lavorando in modo proattivo per ridurre i tempi e i rischi di implementazione nell’introduzione della prossima generazione di ATM technologies in Singapore”, afferma Per Ahl, Head of Saab Digital Air Traffic Solutions. La collaborazione integrerà le tecnologie di Saab e Thales, unite alle competenze locali di ST Engineering Mission Software and Services, garantendo un supporto senza interruzioni per tutte le fasi dell’ATM, da route operations a gate management. Il contributo di Saab include fully integrated automation and Digital Tower Suite, conosciuta come i-DTS, che combina complete Advanced Surface Movement Guidance & Control System and Digital Tower functionality in un single product. Attraverso questa partnership, le aziende mirano a stabilire un nuovo standard nell’ATM, con il potenziale di espandere questo modello collaborativo ad altre regioni a livello globale. La Digital Tower Suite di Saab consente una enhanced visual situational awareness per qualsiasi tipo di aeroporto, da qualsiasi posizione, con la flessibilità di fornire servizi su richiesta per più aeroporti. Utilizzando l’integrated Advanced Surface Movement Guidance & Control System, fornisce sorveglianza e maggiore efficienza per la superficie dell’aeroporto e gli aeromobili in avvicinamento. La Digital Tower Suite migliora la capacità di un controllore di gestire il traffico aeroportuale in tutte le condizioni di visibilità e meteorologiche.

SAAB E DSTA APPROFONDISCONO LA PARTNERSHIP PER GUIDARE L’INNOVAZIONE NELLE UNDERWATER TECHNOLOGIES – Saab e la Defence Science and Technology Agency (DSTA) di Singapore hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) ampliato per approfondire la collaborazione nell’esplorazione delle underwater technologies. L’accordo è stato firmato il 20 novembre al Sweden – Singapore Royal Business Forum in occasione della prima visita di stato svedese a Singapore. Il MoU ampliato si basa su un precedente accordo firmato nel 2023, incentrato sulla sostenibilità a lungo termine, sullo sviluppo delle persone e sulle tecnologie intelligenti. Con l’ambito aggiornato, DSTA e Saab esploreranno congiuntamente underwater solutions all’avanguardia volte a creare e salvaguardare capacità per una maggiore sicurezza e resilienza. Le parti condurranno studi congiunti su concetti operativi e tecnologie emergenti.

EASYJET: PARTNERSHIP CON SARDA IN PER SUPPORTARE MISSIONIDI SOCCORSO IN TUTTA EUROPA – easyJet collabora con la Search & Rescue Dog Association Ireland North (SARDA IN) per supportare le missioni di soccorso in Europa e Nord Africa. La nuova partnership consentirà ai SARDA IN urban search & rescue (USAR) dogs di viaggiare in cabina su voli easyJet selezionati in partenza dal Regno Unito. Con una rete che si estende su oltre 120 destinazioni da 21 aeroporti del Regno Unito, la partnership aiuterà i cani da ricerca di SARDA IN a raggiungere le zone disastrate per essere mobilitati rapidamente, per supportare missioni salvavita in Europa e oltre. Viaggiare in cabina può ridurre lo stress e i potenziali rischi associati al loro trasporto, garantendo che questi cani appositamente addestrati possano essere impiegati in modo più rapido ed efficiente. Ciò consentirà loro di rispondere rapidamente a qualsiasi crisi internazionale, garantendo una mobilitazione più rapida dei loro team di cani USAR, per fornire aiuti critici dove sono più necessari. SARDA IN fornisce servizi specialistici di ricerca e soccorso in caso di calamità in tutto il mondo da oltre 40 anni. Ali Gayward, Country Manager di easyJet UK, ha affermato: “easyJet è orgogliosa di poter supportare la Search & Rescue Dog Association Ireland North. In quanto compagnia aerea più grande del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, è un grande privilegio per noi poter offrire la nostra rete di oltre 560 rotte da 21 aeroporti del Regno Unito, per aiutare i loro team a dispiegarsi rapidamente ovunque siano più necessari per le loro missioni salvavita”. Raph O’Connor, SARDA IN Training Officer, ha affermato: “SARDA IN apprezza profondamente il supporto fondamentale fornito da easyJet. La loro offerta di voli gratuiti consente ai nostri addestratori dedicati e ai cani USAR altamente addestrati di essere rapidamente dispiegati nelle zone disastrate internazionali. Questa preziosa assistenza ci garantirà di raggiungere senza indugio coloro che hanno urgente bisogno, sapendo che la logistica dei viaggi non è più un ostacolo”.

LE ECCEDENZE ALIMENTARI DEI PUNTI VENDITA DELL’AEROPORTO DI BOLOGNA ARRIVANO ALLE MENSE DELLE CUCINE POPOLARI – Al via un nuovo progetto di sostenibilità sociale ed ambientale realizzato dall’Aeroporto Marconi di Bologna in collaborazione con il Gruppo Hera, all’interno del Protocollo d’Intesa recentemente rinnovato tra le due realtà e mirato allo sviluppo di iniziative di economia circolare: il recupero delle eccedenze alimentari di bar, ristoranti e distributori automatici dell’aeroporto, a favore delle mense delle Cucine Popolari. L’attività, che si avvale della collaborazione di diversi operatori del food presenti in aeroporto, rientra nella campagna “Non si butta via niente”, promossa dal Comune di Bologna in collaborazione con il Gruppo Hera e Last Minute Market. I benefici attesi sono sia ambientali che sociali, dal momento che alla riduzione dei rifiuti e alla riduzione dello spreco alimentare si aggiungono anche il supporto delle persone in difficoltà, la promozione dell’economia circolare e la sensibilizzazione e promozione di iniziative anti-spreco. Dal 1° luglio è partita la sperimentazione del progetto, per verificare modi e tempi di recupero degli alimenti e successiva distribuzione. I primi risultati sono molto positivi: nei primi 4 mesi di attività sono stati recuperati complessivamente oltre 1.200 kg di prodotti alimentari. I prodotti, ritirati ogni mattina dai volontari di Cucine Popolari, sono costituiti dalle eccedenze della sera prima, conservate in frigorifero per la notte, e confezionate la mattina per la cessione all’ente no profit, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie che ne garantiscono il consumo fino all’ora di pranzo. I volontari di Cucine Popolari distribuiscono quotidianamente i prodotti alimentari ricevuti, a beneficio dei propri utenti: persone in difficoltà per motivi economici e sociali, segnalate dai Servizi Sociali del quartiere di riferimento, Parrocchie – servizi di ascolto Caritas, altre associazioni di assistenza presenti nel Quartiere. Ora il progetto entra nella piena operatività e si prevede di arrivare al recupero e alla ridistribuzione di circa 3.880 kg di alimenti all’anno. Questo risultato comporterebbe un risparmio di risorse pari a 9.000 kg di CO2 equivalenti (corrispondenti a 87 viaggi in auto da Milano a Napoli) e 18.800.000 litri di acqua (circa 8 piscine olimpioniche), oltre a un beneficio per gli utenti delle Cucine Popolari. Inoltre, dopo la fase sperimentale, hanno aderito all’iniziativa anche il punto vendita Carrefour Express e la Farmacia Aeroporto, che si sono attivate per definire le procedure per la donazione di prodotti alimentari e parafarmaceutici invenduti, ma ancora perfettamente utilizzabili. Aeroporto di Bologna e gli altri partner del progetto stanno lavorando per coinvolgere altri operatori del food presenti in aeroporto, per aumentare la quantità di cibo raccolto e ridurre ulteriormente gli sprechi.

IL GRIPEN E ECCELLE A CRUZEX – Nel suo debutto mondiale in un’esercitazione multinazionale, il Gripen E ha superato le aspettative. Quasi due anni dopo essere stato introdotto in servizio attivo con la Brazilian Air Force (FAB), l’F-39E Gripen ha concluso la sua partecipazione a CRUZEX 2024, confermando le proiezioni di FAB. “Le aspettative sono state superate, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità. Abbiamo portato sette aerei come previsto e quasi ogni giorno avevamo tutti e sette i fighter disponibili sulla linea di volo. Le missioni Composite Air Operations (COMAO) hanno coinvolto quattro F-39E Gripen al mattino, insieme a un’altra missione più piccola nel pomeriggio con altri due aerei”, ha spiegato il Lieutenant Colonel Ramon Lincoln Santos Fórneas, commander of the 1st Air Defence Group (1º GDA). Sia che agissero come una forza alleata o di opposizione, l’integrazione e le prestazioni dei sistemi erano eccezionali, dimostrando le capacità dell’F-39E Gripen come una moderna piattaforma. “L’electronic warfare system, l’Active Electronically Scanned Array (AESA) radar e il passive Infra-Red Search and Track (IRST) targeting sensor hanno funzionato alla perfezione. Siamo stati in grado di simulare lanci di missili con risultati eccellenti”, ha aggiunto il tenente colonnello Fórneas. Anche l’interazione del caccia con altri velivoli nella stessa formazione è avvenuta senza intoppi, fornendo superiorità aerea e protezione per transport and attack aircraft formations durante le Composite Air Operations (COMAO), che hanno coinvolto decine di velivoli che volavano simultaneamente nello stesso spazio aereo.

ETIHAD AIRWAYS SVELA LA SUA CAMPAGNA PER IL BLACK FRIDAY – Etihad Airways ha svelato la sua campagna pubblicitaria per il Black Friday. “Trasformando il più grande evento di shopping dell’anno in un invito a creare esperienze di viaggio significative e memorabili, Etihad Airways incoraggia le persone a dare un’occhiata alternativa a come approfittare delle offerte speciali della stagione. Con sconti fino al 20% su molte delle rotte della compagnia aerea per un periodo di tempo limitato a partire dal 27 novembre, il messaggio ai viaggiatori amanti dei viaggi e a coloro che cercano la loro prossima vacanza o fuga è chiaro. I viaggiatori possono scegliere tra più destinazioni per viaggiare dal 15 gennaio al 31 maggio 2025”, afferma Etihad Airways. Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha affermato: “Speriamo che le persone guardino a questo Black Friday con occhi nuovi, quindi invece di acquistare semplicemente più cose, le incoraggiamo a creare ricordi, esplorare nuovi orizzonti e godersi l’esperienza arricchente che solo il viaggio offre”. “La campagna creativa di Etihad sarà presentata su un’ampia gamma di media e canali social, ricordando agli acquirenti la possibilità di investire in un’immersione unica con esperienze che durano una vita. I viaggiatori di Etihad Airways possono aspettarsi un’esperienza di viaggio di livello superiore, che volino in Economy, Business, First o nell’esclusiva three-room suite in the sky, The Residence. La rinomata ospitalità di Etihad significa che gli ospiti potranno gustare deliziosi pasti con menu ideati e curati da chef interni, un’ampia gamma di intrattenimento in volo tramite E-BOX, complimentary Wi-Fi chat packages su aeromobili selezionati e un ambiente di cabina confortevole. Allo Zayed International Airport, gli ospiti che volano in cabine premium e i membri Etihad Guest idonei possono godere dell’ospitalità nelle straordinarie lounge di classe First e Business di Etihad o rinfrescarsi nella nuova Etihad Spa by Be Relax. Per maggiori informazioni e per prenotare esperienze di viaggio, visitare etihad.com”, conclude Etihad Airways.

QATAR AIRWAYS HOLIDAYS LANCIA PACCHETTI DI VIAGGIO PER LA COPPA INTERCONTINENTALE FIFA QATAR 2024™ – Qatar Airways Holidays informa: “La febbre del calcio torna a Doha con l’arrivo della Coppa Intercontinentale FIFA Qatar 2024™ a dicembre. In qualità di Official Airline Partner del torneo, Qatar Airways è orgogliosa di collaborare con la FIFA per offrire agli appassionati di calcio pacchetti di viaggio esclusivi con Qatar Airways Holidays, che uniscono sport e vacanze per creare un’esperienza indimenticabile. Le tre partite finali di questo prestigioso torneo, tra cui il FIFA Derby of the Americas, la FIFA Challenger Cup e l’attesissima finale della Coppa Intercontinentale FIFA Qatar 2024™, si terranno tra l’11 e il 18 dicembre 2024, in due degli stadi simbolo del Qatar: lo Stadio 974 e lo Stadio Lusail. Gli appassionati di calcio di tutto il mondo sono invitati a prenotare i pacchetti di viaggio per assicurarsi un posto all’evento visitando il sito qatarairways.com/fic”. Il Senior Vice President di Qatar Airways Holidays & Discover Qatar, Steven Reynolds, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere ancora una volta gli appassionati di sport a Doha per vivere un’esperienza di calcio di livello mondiale e per scoprire la vibrante cultura del Qatar. Questo torneo riunisce le migliori squadre del Sud America, dell’Europa e non solo, offrendo ai tifosi un’opportunità indimenticabile di assistere al calcio d’élite in due magnifici stadi”.

EUROFIGHTER: ESEGUITO IL LANCIO DI UN MBDA SPEAR MISSILE – Un Eurofighter Typhoon test aircraft da BAE Systems in Warton, Regno Unito, ha eseguito con successo il guided firing di un nuovo cruise missile all’avanguardia. Il lancio dell’MBDA SPEAR missile faceva parte delle prove per fornire nuove capacità alla RAF e alla Royal Navy del Regno Unito. Gli ingegneri di BAE Systems e il pilota collaudatore, che hanno volato la missione, hanno lavorato insieme a un team congiunto dell’UK Ministry of Defence (MoD) e dell’industria per completare il lancio presso il Vidsel test range in Sweden. SPEAR è un next-generation, turbojet-powered miniature cruise missile. Questa prova è stata la prima volta che il weapons system è stato lanciato contro un bersaglio, rappresentando un significativo passo avanti nello sviluppo del programma. Ogni missile è in grado di colpire bersagli da 100 km di distanza ed è progettato per affrontare una serie di minacce, tra cui air defences, ships, tanks, fortified structures, fast-moving vehicles. In questo test, il missile SPEAR ha navigato autonomamente verso il bersaglio e, all’arrivo, ha utilizzato il suo advanced all-weather radar seeker and radio-frequency imager per ingaggiare con successo il bersaglio. La prova, che ha utilizzato una telemetry unit al posto di una testata attiva, ha dimostrato missile release, data-gathering, long-range free-flight control in seguito a un high-altitude, high-speed release. Chris Moon, BAE Systems’ UK Delivery Director for Typhoon Capability, ha affermato: “Questo test riuscito è il risultato di un duro lavoro e di una straordinaria collaborazione tra MBDA, il MoD e il personale di BAE Systems per molti mesi. Ora non vediamo l’ora di passare alla fase successiva degli SPEAR trials, oltre a testare molte altre capacità leader a livello mondiale a supporto della RAF Typhoon Force”. Una volta in servizio, SPEAR fornirà una nuova capacità di attacco sia per la Royal Navy che per la Royal Air Force (RAF).

EMIRATES GROUP ASSEGNA I NAJM CHAIRMAN’S AWARDS 2024 – Emirates informa: “I Najm Chairman’s 2024 Awards premiano individualmente e collettivamente i dipendenti di Emirates Group in sei categorie: miglioramenti misurabili dell’esperienza del cliente, innovazione, iniziative di impatto che contribuiscono agli sforzi ESG del Gruppo e impegno nel promuovere una cultura della sicurezza al primo posto. I dipendenti sono stati onorati durante una cerimonia tenutasi presso la sede centrale di Emirates Group, guidata da His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Airline & Group”. Sua Altezza ha commentato gli sforzi e le iniziative straordinarie dei vincitori dei premi di quest’anno: “La dedizione, lo spirito di collaborazione, la perseveranza e l’ingegnosità dei membri del team premiati oggi mostrano Emirates Group al meglio. Che si tratti di intraprendere abilmente il più grande progetto di ammodernamento della flotta conosciuto, di espandere l’esperienza di vendita al dettaglio digitale, di ottenere risparmi di carburante nelle nostre operazioni di volo, di portare la sostenibilità in primo piano nella nostra attività dnata Travel, di rendere l’esperienza di viaggio più inclusiva e di mostrare coraggio di fronte al pericolo, questi momenti decisivi dimostrano gli atteggiamenti e le azioni che avranno un impatto duraturo sull’organizzazione per gli anni a venire”. Le candidature al Najm Chairman’s Award vengono sottoposte a una rigorosa revisione prima che venga effettuata la selezione finale. Quest’anno sono stati premiati 22 individui e membri del team. In qualità di datore di lavoro di scelta, Emirates Group celebra le persone di talento che guidano il successo dell’organizzazione attraverso il Najm programme. I Najm awards sono costituiti da diversi livelli e il Chairman’s Awards è il livello più alto che può essere raggiunto. Nell’ultimo anno finanziario, Emirates Group ha assegnato 21.000 Najm in diversi livelli per un valore di oltre 2 milioni di AED.

LOCKHEED MARTIN: NUOVO TEST DI SUCCESSO PER IL PrSM – Lockheed Martin e l’U.S. Army hanno completato con successo un altro Precision Strike Missile (PrSM) production qualification flight test presso il White Sands Missile Range, New Mexico. Durante il test, un HIMARS ha lanciato due PrSM missiles in un mid-range flight contro un bersaglio impostato, dimostrando l’accuratezza e prontezza del sistema. “PrSM dimostra exceptional system performance and reliability”, afferma Carolyn Orzechowski, Vice President of Precision Fires Launchers and Missiles at Lockheed Martin. Il test convalida la produzione e segue il quarto Early Operational Capability (EOC) contract, assegnato a marzo. PrSM è l’ U.S. Army next generation long-range precision strike missile, in grado di neutralizzare bersagli fino a oltre 400 chilometri di distanza.

TEXTRON SYSTEMS SI AGGIUDICA UN UNCREWED AIRCRAFT SYSTEM (UAS) CONTRACT– Textron Systems Corporation, una società Textron Inc., ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un task order del valore fino a 17 milioni di $ dal Naval Air Systems Command (NAVAIR) della Marina degli Stati Uniti per fornire Contractor-Owned/Contractor-Operated (COCO) UAS services a U.S. Navy ship in fase di dispiegamento nella 6th Fleet. Questa aggiudicazione porta il numero totale di navi della Marina degli Stati Uniti supportate da Aerosonde® UAS a 11. Textron Systems schiererà il suo Aerosonde UAS e personale qualificato per fornire extended range intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) services con enhanced mission payloads. A settembre, Textron Systems è stata incaricata di fornire supporto a tre Littoral Combat Ship (LCS) aggiuntive. L’Aerosonde UAS offre capacità multi-missione basate su una famiglia di sistemi che hanno accumulato oltre 700.000 ore di volo in più di 10 anni. Il sistema è equipaggiato per multiple payload configurations con vertical takeoff and landing (VTOL) and fixed-wing options.