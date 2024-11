ESG ratings: Lufthansa Group ottiene nuovamente i massimi punteggi

Analisti indipendenti della sostenibilità e agenzie di rating valutano regolarmente le attività di Lufthansa Group in base a ESG criteria (Environmental, Social, Governance). In due importanti rating ESG, Lufthansa Group ha nuovamente ottenuto una solida performance.

MSCI ESG Rating: rating “AA” per il terzo anno consecutivo

L’agenzia di rating statunitense riconosciuta a livello internazionale MSCI ha rianalizzato la gestione della sostenibilità di Lufthansa Group e, per il terzo anno consecutivo, le ha assegnato un rating “AA” ben al di sopra della media del settore nell’MSCI ESG Rating (scala di valutazione da AAA, miglior rating, a CCC). L’MSCI ESG Rating identifica le aziende particolarmente impegnate nella sostenibilità. Nella valutazione attuale, Lufthansa Group continua a svolgere un ruolo di primo piano in ESG tra le 21 compagnie aeree analizzate da MSCI ESG Research. Lufthansa Group è incluso nell’MSCI Global Sustainability index dal 2015.

ISS ESG Corporate Rating: confermati “Industry Leader” e “Prime Status”

Nell’ISS ESG Corporate Rating 2024, Lufthansa Group è una delle due compagnie aeree ad aver ricevuto nuovamente il “Prime Status” con una “C+” (scala di valutazione da A+, miglior risultato, a D-). Ciò lo colloca nel gruppo di “Industry Leader” tra un totale di 49 compagnie aeree valutate. Lo status Prime viene assegnato alle aziende leader nei rispettivi settori che hanno ottenuto buoni risultati nel processo di valutazione secondo una valutazione di oltre 300 criteri ESG specifici del settore.

Primo posto nella DVFA Scorecard for Corporate Governance 2024

Nell’analisi delle aziende MDAX pubblicata a fine ottobre dalla German Association for Financial Analysis and Asset Management (DVFA), la DVFA Scorecard for Corporate Governance 2024, Lufthansa Group ha ricevuto il rating rating “very good” con un punteggio complessivo dell’85,80%, posizionandosi al primo posto. La DVFA valuta annualmente la qualità della governance delle aziende DAX, MDAX e SDAX.

CDP ranking di successo già all’inizio dell’anno

Già all’inizio del 2024, Lufthansa Group ha ricevuto la valutazione massima di “A-” nel rinomato CDP climate ranking per il secondo anno consecutivo, per la sua strategia di riduzione della CO2 e l’implementazione (scala di valutazione da “A”, miglior risultato, a “D-“). Il climate ranking dell’organizzazione non-profit CDP è considerata il gold standard globale per la rendicontazione ambientale.

Gli esperti di Lufthansa Group valutano attentamente le classificazioni degli indici di sostenibilità, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni della compagnia.

Le pratiche responsabili sono parte integrante della cultura aziendale di Lufthansa Group e saldamente ancorate alla sua strategia aziendale. L’ESG reporting di Lufthansa Group viene costantemente sviluppato in linea con gli standard di reporting riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Oltre alla dichiarazione non finanziaria richiesta per legge e all’EU Taxonomy Regulation, Lufthansa Group rendiconta anche volontariamente in conformità con TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Questi report, incluso il report CDP, possono essere consultati sul sito web di Lufthansa Group.

Lufthansa Group si è prefissato ambiziosi obiettivi di protezione del clima e lavora costantemente per raggiungerli. Entro il 2030, il Gruppo vuole dimezzare le sue emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. La parte di riduzione dell’obiettivo del 2030 è stata convalidata dall’independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Entro il 2050, Lufthansa Group mira a raggiungere un neutral CO2 balance attraverso misure di riduzione e compensazione. Per un’efficace protezione del clima, il Gruppo si affida in particolare alla continua modernizzazione della flotta, all’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, all’uso di SAF e alle offerte per viaggiatori privati e clienti aziendali, per rendere i viaggi aerei o il trasporto merci più sostenibili. Inoltre, Lufthansa Group supporta attivamente la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche da molti anni.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)