Embraer rafforza la industrial and research cooperation nei Paesi Bassi

Embraer ha compiuto un passo significativo nel promuovere la sua cooperazione industriale e di ricerca con i Paesi Bassi, pienamente allineata alle politiche olandesi volte a sviluppare la NLDTIB (Netherlands Defense Technology and Industrial Base). Questo sforzo si basa e amplia l’acquisizione da parte del paese del C-390 Millennium Military Transport Aircraft.

“Embraer ha selezionato Fokker Services Group per fornire un pacchetto di modifiche esteso, inclusi turnkey engineering, certification and modification services per l’aereo C-390. Queste modifiche prepareranno l’aereo all’uso come tactical transport for Special Operations of NATO (North Atlantic Treaty Organization), consentendo un’ampia gamma di missioni militari e umanitarie.

Inoltre, Embraer ha firmato un accordo con il Royal Netherlands Aerospace Centre (Royal NLR), per sviluppare tecnologie innovative per la manutenzione degli aeromobili. Multisim contribuirà sviluppando tecnologie all’avanguardia per il virtual training, in collaborazione con Rheinmetall. Fornitori olandesi sono stati scelti per fornire componenti per il C-390 Millennium full-flight mission simulator per i Paesi Bassi“, afferma Embraer.

“La nostra collaborazione con le forze armate olandesi, l’industria della difesa e le organizzazioni di ricerca è parte integrante della visione di Embraer che mira a costruire relazioni fruttuose con partner di qualità. Il nostro impegno per un forte slancio in tale collaborazione qui nei Paesi Bassi supporta la nostra strategia di investire costantemente nelle tecnologie più moderne, consentendoci di fornire ai nostri clienti l’aereo più efficiente sul mercato”, ha affermato Bosco Da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“La politica di partecipazione industriale olandese supporta e rafforza la base industriale della tecnologia di difesa dei Paesi Bassi promuovendo conoscenza, tecnologia e capacità industriale. La collaborazione tra l’industria olandese ed Embraer nell’ambito del C-390 Millennium military transport aircraft è fondamentale sia per le aziende olandesi che per l’OEM brasiliano. Non vedo l’ora di vedere ulteriori sviluppi e progetti nei prossimi anni”, ha affermato Jan Christiaan Dicke, Commissioner Military Production at the Dutch Ministry of Economic Affairs.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)