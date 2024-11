Il Bombardier Global 7500 continua a stabilire speed records

Bombardier ha annunciato oggi che il suo jet Global 7500 ha raggiunto nuovi record, aggiungendosi alle sue già notevoli speed record performances con oltre 75 record.

“I nuovi record includono Miami-San Paolo, Tokyo-Los Angeles, Tokyo-San Jose, Jeddah-Londra e Los Angeles-Auckland. Questi risultati si basano su record precedenti, tra cui un volo di 8.225 miglia nautiche nell’ottobre 2019 da Sydney, Australia a Detroit, Michigan, il volo più lungo mai registrato nella business aviation”, afferma Bombardier.

“Questi nuovi speed records continuano a dimostrare che il Global 7500 è il leader comprovato e indiscusso nella sua categoria e un business aircraft con prestazioni sorprendenti, che porta i nostri clienti verso destinazioni lontane in modo rapido e affidabile”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Ciò che è ancora più impressionante di questi record è che vengono volati come parte di movimenti di aeromobili di routine, comprese alcune missioni con passeggeri a bordo. In più di un’occasione siamo stati entusiasti di avere clienti e potenziali clienti a bordo per i record city pairs”.

“Il Global 7500 ha una top speed di Mach 0,925 e un baseline range di 7.700 miglia nautiche (14.260 km). Le caratteristiche prestazionali dell’aereo sono state pienamente esposte con alcuni dei nuovi record, tra cui Tokyo-Hong Kong in sole 3 ore e 40 minuti; Nuova Delhi-Tokyo in sole 7 ore; Los Angeles-Auckland in 11 ore e 55 minuti.

Gli attributi dell’aereo Global 7500 saranno ulteriormente migliorati con l’introduzione del Global 8000, annunciato nel 2022. Si prevede che l’ammiraglia di Bombardier per una nuova era avrà un’autonomia leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,94, rendendolo l’ultimate all-in-one business aircraft. Si prevede inoltre che abbia una cabin altitude inferiore a 2.900 piedi quando vola a 41.000 piedi.

La produzione per l’aereo Global 8000 di Bombardier è attualmente in corso presso i siti di produzione Bombardier in Canada, Stati Uniti e Messico e il programma sta procedendo per pianificare l’entrata in servizio nel 2025″, prosegue Bombardier.

“In previsione dell’entrata in servizio pianificata del business jet Global 8000, un upgrade è attualmente disponibile per l’acquisto da parte degli attuali clienti di aeromobili Global 7500 tramite uno degli aircraft service centres di Bombardier. I vantaggi dell’upgrade includeranno il miglioramento della top speed dell’aereo, l’aumento del suo range e la fornitura ai passeggeri di cabin altitudes eccezionalmente basse”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)