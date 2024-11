Lufthansa Technik: total Component Support per la futura SWISS A350 fleet

Swiss International Air Lines (SWISS) affiderà alla competenza di Lufthansa Technik l’aircraft component support anche per gli Airbus A350 che saranno aggiunti alla sua flotta a lungo raggio a partire dal prossimo anno. Un contratto recentemente firmato per un Total Component Support (TCS) copre tutti gli aeromobili del nuovo tipo e integra l’attuale TCS per le flotte Airbus A320ceo, A320neo, A330 e A340 di SWISS. Ciò include anche l’espansione dell’attuale home base parts stock di Zurigo, Svizzera.

Claus Bauer, SWISS’s Head of Technical Fleet Management, ha affermato: “Sulla base dell’affidabile parts support per la nostra attuale flotta Airbus, siamo convinti che con Lufthansa Technik abbiamo stipulato un contratto con il miglior partner possibile per soddisfare le nostre esigenti component support demands. Pertanto, siamo lieti di espandere questa collaborazione basata sulla fiducia per la modernizzazione della nostra flotta a lungo raggio. Soprattutto nella difficile situazione della supply chain globale, il supporto di Lufthansa Technik ci aiuterà a garantire l’eccellenza operativa per i nostri A350 in termini di disponibilità dei componenti e ci darà l’opportunità di mantenere il nostro vantaggio competitivo a lungo termine”.

“Siamo lieti di supportare da vicino SWISS nella modernizzazione della sua flotta a lungo raggio. Con l’enorme capacità dei nostri 15 global component stocks e soluzioni di trasporto flessibili, garantiremo che ogni A350 component richiesto raggiunga il nostro stimato cliente nel più breve tempo possibile”, ha affermato Kai-Stefan Roepke, Senior Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa at Lufthansa Technik. “Abbiamo già iniziato i nostri preparativi e non vediamo l’ora di iniziare il supporto per il nuovo tipo di aeromobile SWISS il prossimo anno”.

SWISS e Lufthansa Technik hanno già una lunga storia di cooperazione, non solo nel campo degli MRO (maintenance, repair and overhaul) services, ma anche in aircraft modifications. Ad esempio, SWISS è stata una delle pioniere nell’utilizzo della Lufthansa Technik drag-reducing AeroSHARK surface technology, che rende gli aerei commerciali circa l’uno percento più efficienti nei consumi. Nel frattempo, l’intera flotta di dodici aerei Boeing 777 della compagnia aerea ha ricevuto la sharkskin-inspired modification, sviluppata in collaborazione con BASF.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)