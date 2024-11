Ryanair lancia l’operativo invernale 2024 a Perugia e celebra 3 milioni di passeggeri

Ryanair ha lanciato l’operativo invernale 2024 all’aeroporto di Perugia con quattro rotte per Cagliari, Catania, Londra e Palermo e oltre 25 voli settimanali.

“Il lancio odierno segna per Ryanair il traguardo di 3 milioni di passeggeri trasportati attraverso l’aeroporto di Perugia. Ryanair opera voli da/per Perugia dal 2006, sostenendo sviluppo e crescita regionale, connettività e turismo per tutto l’anno.

Per celebrare il lancio dell’operativo invernale 2024 di Ryanair a Perugia, la compagnia ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €19,99 per i viaggi fino alla fine di febbraio, disponibili solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità)”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo invernale 2024 a Perugia con oltre 25 voli settimanali su 4 rotte – Cagliari, Catania, Palermo e Londra Stansted – insieme all’aumento delle frequenze, fornendo ai clienti una scelta imbattibile ai prezzi più bassi quando prenotano i loro voli per l’inverno 2024. Questo oltre al raggiungimento di un importante traguardo che celebriamo oggi: oltre 3 milioni di passeggeri a Perugia, una crescita continua e un investimento per Perugia e per l’Umbria”.

Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’aeroporto dell’Umbria, ha dichiarato: “Il raggiungimento dei 3 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair da/per l’Aeroporto dell’Umbria è un traguardo significativo per il nostro scalo e per tutta la regione. Questo risultato testimonia gli ottimi rapporti instaurati con la compagnia e sottolinea la fiducia reciproca. Ringraziamo Ryanair per il continuo investimento nella nostra regione, che si conferma una destinazione strategica per il turismo e la mobilità. L’operativo invernale 2024 rafforza il ruolo del nostro aeroporto come motore di crescita e connessione per il centro Italia”.

