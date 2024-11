Star Alliance svela la sua prima lounge in Asia presso il Guangzhou Baiyun International Airport

Star Alliance ha aperto la sua prima lounge in Asia presso il Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) in Guangzhou, Cina. A partire da oggi, la lounge sarà disponibile per i First and Business class passengers e per i clienti con status Star Alliance Gold sui voli delle compagnie aeree associate in partenza dal Terminal 1.

La nuova Star Alliance branded lounge si trova in uno spazio dedicato al piano superiore dell’attuale GBIA lounge nella Terminal 1 international area, offrendo un accesso esclusivo agli ospiti delle Star Alliance member airlines. La Star Alliance area offre un ambiente confortevole per i viaggiatori che si rilassano o lavorano prima del volo. Situata in posizione ideale vicino ai gate di partenza delle Star Alliance member airlines, la lounge presenta un layout aperto e offre 750 metri quadrati di spazio che possono ospitare fino a 100 ospiti. Aperta 24 ore su 24, accoglie i viaggiatori con diversi orari di volo.

“Le lounge sono una componente fondamentale per l’esperienza di viaggio che intendiamo offrire ai passeggeri delle nostre member airline”, afferma lo Star Alliance CEO, Theo Panagiotoulias. “Come hub strategico chiave in Asia, Guangzhou funge da importante porta d’accesso per i nostri ospiti. Siamo entusiasti di inaugurare la nostra prima lounge in Asia, data l’importanza del continente per la crescita dell’aviazione oggi e negli anni a venire”.

Ambar Franco, Vice President for Customer Experience, Star Alliance, ha aggiunto: “La nostra prima Star Alliance branded lounge in Asia è un traguardo emozionante per noi. Progettata con cura pensando al viaggiatore moderno, offre un mix senza sforzo di comfort e funzionalità. Situata in posizione comoda vicino ai gate di partenza, questa lounge offre ai viaggiatori la flessibilità di rilassarsi, lavorare o rinfrescarsi prima del volo, il tutto godendo di un’ampia gamma di opzioni di ristoro e servizi su misura per le loro esigenze”.

La Star Alliance branded lounge offre un senso di connessione con Guangzhou e la Pearl Delta River region. Oltre a essere adornata con opere d’arte di artisti locali, la lounge ha anche un esclusivo Tea Appreciation Corner che sarà disponibile in occasioni speciali, dove gli ospiti possono sperimentare la rinomata cultura del tè della regione.

Qi Yaoming, Deputy General Manager of Guangzhou Baiyun International Airport, ha affermato: “Il fatto che Star Alliance abbia scelto di aprire la sua prima lounge brandizzata in Asia presso Guangzhou Baiyun International Airport non è solo un segno di fiducia e supporto per noi, ma anche un riconoscimento dello status dell’aeroporto di Baiyun come importante hub internazionale. Baiyun Airport continuerà a sostenere il concetto di servizio “Customer First” e a trasformarsi costantemente in un aeroporto favorevole alle compagnie aeree per fornire garanzie di servizio ancora migliori per Star Alliance e le sue compagnie aeree associate”.

La lounge brandizzata Star Alliance è stata creata dal Guangzhou Baiyun International Airport in collaborazione con le member airlines. Gestita da Guangzhou Baiyun International Airport Business Travel Service Co., Ltd, la nuova lounge è destinata a svolgere un ruolo chiave nel potenziamento dei servizi di supporto dell’aeroporto e nel miglioramento dell’esperienza di viaggio per i passeggeri internazionali.

Data la crescente importanza di Guangzhou come importante hub di viaggio in Asia, Star Alliance aprirà una nuova lounge brandizzata nel prossimo Terminal 3 di Guangzhou Baiyun International Airport.

Attualmente, 10 compagnie aeree membri di Star Alliance operano da Guangzhou, tra cui Air China, ANA, Asiana Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, THAI e Turkish Airlines, offrendo 774 partenze settimanali verso 50 destinazioni in 10 paesi.

(Ufficio Stampa Star Alliance)