News Brevi – 22.11.2024

ELICOTTERI DELL’AERONAUTICA MILITARE IMPEGNATI IN UNA ESERCITAZIONE DEI N.O.C.S. DELLA POLIZIA DI STATO – Nei giorni scorsi due elicotteri e relativi equipaggi dell’Aeronautica Militare hanno partecipato ad una complessa attività di addestramento del network ATLAS, rete internazionale costituita da 38 gruppi di forze di intervento speciale, organizzata dal Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza – N.O.C.S. della Polizia di Stato. Nell’esercitazione è stato previsto l’intervento in notturna del N.O.C.S. su un treno ad alta velocità delle Ferrovie dello Stato che dopo essere partito dalla Stazione di Milano Centrale ha segnalato un’emergenza per una minaccia terroristica a bordo. Dopo l’analisi dello scenario, dalla Sala Operativa Nazionale di comando e controllo delle Ferrovie dello Stato di Roma, dove nel frattempo si sono riuniti i responsabili delle Squadre Operative delle forze speciali, funzionari delle Ferrovie dello Stato e ufficiali di collegamento dell’Aeronautica Militare, è stato definito il tipo di intervento e disposto l’invio del NOCS per la neutralizzazione della minaccia. Due elicotteri dell’Aeronautica Militare – un HH-139B del 15° Stormo e un HH-101A del 9° Stormo – sono stati immediatamente attivati per convergere, rispettivamente da Pratica di Mare e da Grazzanise, su un punto di raccolta per l’imbarco degli operatori del NOCS, per poi dirigere sul luogo designato per l’irruzione sul treno, nel caso specifico avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Anagni. Il NOCS della Polizia di Stato ha raggiunto Anagni con due elicotteri dell’Aeronautica Militare: un HH-139 del SAR (ricerca e soccorso aereo) e un HH-101 utilizzato per supporto alle operazioni speciali. Questi assetti ed equipaggi dell’Aeronautica Militare, specializzati in attività di ricerca e soccorso e supporto alle operazioni speciali, sono addestrati e qualificati per operare in contesti operativi ed ambientali complessi, grazie a capacità peculiari in ambito nazionale quali l’abilitazione a operazioni notturne con l’impiego di speciali visori NVG, fondamentali in attività svolte completamente in notturna come questa, e la capacità di operare a lunghe distanze dalla base madre e per tempi prolungati attraverso il rifornimento in volo. L’esercitazione, alla quale hanno partecipato anche operatori di altri reparti speciali del network ATLAS, si è conclusa a notte fonda con l’intervento risolutivo del NOCS a bordo del treno. È stata anche simulata, nell’occasione, una attività di evacuazione medica di una persona rimasta ferita durante l’intervento, effettuata con l’HH-139 dell’85° Centro SAR del 15° Stormo, unità specializzate della Forza Armata in questo tipo di missioni, svolte quotidianamente anche a favore della collettività. L’esercitazione, resa possibile grazie agli asset e al personale messi a disposizione, senza alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni, dal Gruppo FS Italiane, ha avuto l’obiettivo di testare efficacia e rapidità di attivazione delle procedure per la gestione in sicurezza di questo tipo di emergenze e tenere sempre alti i livelli di preparazione del personale, di coordinamento con le altre forze di polizia e del comparto Difesa e con soggetti pubblici e privati (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE ENAC ALLA IX COMMISSIONE TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLA SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO – Enac informa: “Audizione sulla sicurezza del trasporto aereo del Presidente Enac Pierluigi Di Palma alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati a cui ha partecipato anche il Vice Direttore Generale Enac, Ing. Fabio Nicolai. Il Presidente Di Palma, partendo dalla crescita del traffico aereo che dopo la crisi pandemica ha avuto una ripartenza rock, ha fatto una panoramica sul sistema europeo che regola la sicurezza del volo e sul ruolo delle autorità per l’aviazione civile degli Stati membri in un quadro in cui trasporto aereo deve tendere alla sicurezza al 100%”.

INCONTRO BILATERALE TRA ANSV E EASA – ANSV informa: “Il 21 novembre presso la sede di EASA, a Colonia, si è svolto un incontro bilaterale fra ANSV ed EASA (European Union Aviation Safety Agency) a cui hanno partecipato il Presidente, Gen. Valeriani ed il Direttore inchieste e prevenzione proattiva, Ing. Amura. Nel corso dei lavori sono intervenuti da parte di EASA, per un indirizzo di saluto e di condivisione sui principali argomenti in agenda, l’Executive Director Florian Guillermet e la Strategy and Safety Manager Director Maria Nieves Rueda Garcia”.

AEROPORTI DI PUGLIA: INCONTRI NELL’AMBITO DEL PROGETTO ‘ON CLOUD NINE+’ – Si conclude oggi la due giorni di incontri che hanno visto alternarsi sul palco della Sala degli Ulivi dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari esperti del trasporto aereo e aziende fornitrici di servizi in campo aeroportuale. Al centro dei lavori, che si sono aperti ieri mattina con un confronto tra Aeroporti 2030 e i rappresentanti delle società di gestione, Aeroporti di Roma, Gruppo Save e Aeroporti di Puglia e alla presenza dei partner del progetto ON CLOUD NINE+ (Aeroporti del Montenegro, l’Ente Aviazione Civile dell’Albania), finanziato nell’ambito del programma INTERREG SOUTH ADRIATIC 2021-2027, il tema della sostenibilità ambientale alla luce delle nuove sfide che attendono il trasporto aereo nei prossimi decenni e l’importanza di affrontare i temi della sostenibilità degli aeroporti nei Balcani. Workshop, dibattiti e incontri B2B che hanno rappresentato un’importante occasione per approfondire le tematiche della sostenibilità e dell’innovazione. Dopo un’estate che ha registrato flussi in forte crescita, ma ha anche evidenziato la necessità di affrontare temi legati alla capacità e alla saturazione dei cieli europei e delle infrastrutture di terra, alla competizione sempre più forte tra vettori e tra aeroporti, alla necessità di contenere i costi e di incrementare la qualità dei servizi, si è reso necessario effettuare un’analisi e valutare le strategie di sviluppo per il futuro degli aeroporti europei, anche valorizzando il ruolo del lavoro e della tecnologia. Nel dettaglio, il workshop “Ridurre l’impronta di carbonio del settore aeroportuale – Gli aeroporti del futuro e l’Europa: sfide e opportunità di sostenibilità”, svoltosi nella giornata del 21 novembre ha affrontato i temi dell’utilizzo efficiente della capacità dello spazio aereo europeo e delle infrastrutture a terra, e delle strategie per perseguire gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. La giornata odierna, rivolta agli operatori economici del settore IT, si è aperta con sessioni dedicate alla digitalizzazione e allo sviluppo di soluzioni innovative per rendere gli aeroporti più “intelligenti”. Le aziende partecipanti, provenienti dalla Puglia, dall’Albania e dal Montenegro, hanno avuto modo di conoscersi e confrontarsi, discutendo su future collaborazioni e nuove opportunità di business, tramite sessioni bilaterali e di networking. Il progetto ON CLOUD NINE+ è dedicato alla promozione di una mobilità aerea più sostenibile e inclusiva. Attraverso la collaborazione dei partner, tra cui Aeroporti di Puglia, Aeroporti del Montenegro e l’Ente Aviazione Civile dell’Albania, il progetto si propone di sviluppare strategie e soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale del settore aeronautico.

TEXTRON AVIATION: AIR MARSHALL ISLANDS ORDINA DUE CESSNA SKYCOURIER – Textron Aviation, una società Textron Inc., ha annunciato un two-aircraft purchase agreement con AIR Marshall Islands Inc. (AMI) per il suo twin-engine, large-utility turboprop, il Cessna SkyCourier. I due aeromobili, entrambi passenger variants, saranno utilizzati per supportare i viaggi nelle comunità delle Isole Marshall. “Il Cessna SkyCourier è una scelta eccellente per supportare la missione di AIR Marshall Islands. Con i suoi bassi costi operativi e la massima flessibilità della cabina, lo SkyCourier è un vero punto di svolta nella connettività regionale”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations, Textron Aviation. “Questo ordine è un esempio eccellente delle capacità ineguagliabili dello SkyCourier per una varietà di profili di missione e sottolinea anche l’impegno di Textron Aviation nel fornire soluzioni innovative per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore dell’aviazione”. AIR Marshall Islands è una compagnia aerea commerciale di proprietà del Government of the Republic of the Marshall Islands (RMI). Ha base a Majuro, la capitale del paese, che si trova nel Pacifico meridionale. “AIR Marshall Islands è entusiasta di aggiungere il Cessna SkyCourier alla nostra flotta”, ha affermato il Captain Albon Jelke, general manager & CEO of AIR Marshall Islands, Inc. “Questo entusiasmante sviluppo è una pietra miliare importante nei nostri sforzi per modernizzare i nostri aeromobili, consentendoci di fornire voli più affidabili ed efficienti attraverso le Isole Marshall. I nostri nuovi SkyCourier sono perfettamente progettati per raggiungere gli atolli e le isole remote, assicurando che i servizi aerei essenziali siano accessibili sia alle nostre comunità locali che ai visitatori”. Con la possibilità di essere operato da un single pilot e una generosa payload capacity, lo SkyCourier è la soluzione definitiva per air freight, passenger and special mission. L’aeromobile è altamente adattabile e può regolare senza sforzo le configurazioni per completare efficacemente qualsiasi missione, garantendo un significativo ritorno sull’investimento.

ETIHAD AIRWAYS E NEW YORK CITY FC ANNUNCIANO L’ETIHAD PARK – Il New York City FC ed Etihad Airways hanno annunciato oggi che il primo stadio di New York City dedicato al calcio si chiamerà ufficialmente Etihad Park. L’accordo ventennale vedrà Etihad Airways mantenere i diritti esclusivi di denominazione per lo stadio del New York City FC in costruzione a Willets Point, Queens. “Questo è un annuncio storico per il New York City FC, Etihad Airways e New York City. Etihad Airways è un partner fantastico per il Club da oltre un decennio e siamo orgogliosi di chiamare Etihad Park la casa del nostro grande Club”, ha affermato Brad Sims, CEO del New York City FC. “Per oltre un decennio, abbiamo investito a New York con la visione di trasformare la città in una delle capitali mondiali del calcio. Etihad Airways ci ha accompagnato in ogni fase del percorso e siamo entusiasti di fare questo annuncio con loro. Etihad Park sarà la prova fisica del nostro profondo e duraturo investimento a New York City e diventerà una cattedrale del calcio negli Stati Uniti”. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “Siamo lieti di sponsorizzare i diritti di denominazione di questa fantastica sede, che sono certo diventerà una destinazione sportiva di riferimento negli Stati Uniti. Sosteniamo il New York City FC sin dall’inizio nel 2014 e questo segna l’ultimo capitolo del nostro supporto per il Club. I nostri valori come compagnia aerea si allineano perfettamente con il New York City FC e il suo impegno nei confronti di New York City, attraverso la promozione del calcio nei quartieri locali e la fornitura di spazi in cui tutti possano giocare”. Etihad ha migliorato i suoi servizi verso gli Stati Uniti, in particolare verso JFK, introducendo il suo iconico A380 per New York all’inizio di quest’anno come parte dei suoi voli giornalieri per Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. L’apertura di Etihad Park è prevista prima della stagione regolare MLS 2027. L’accordo sui diritti di denominazione dello stadio è stato facilitato internamente dai team partner del New York City FC e del City Football Group.

EMIRATES: FUGA INVERNALE IN GIAPPONE – Emirates ha stretto una partnership con la Japan National Tourism Organisation (JNTO) per ispirare i viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti a scoprire una delle destinazioni più accattivanti al mondo, il Giappone, in tutto il suo splendore, durante la prossima stagione invernale. “Pianificare una vacanza invernale in Giappone è più facile e accessibile, con una varietà di esperienze indimenticabili che vanno dai festival della neve, allo sci e allo snowboard sulle montagne panoramiche, a una scelta infinita di sorgenti termali onsen. Per gli amanti del cibo, l’incredibile cucina giapponese offre un’abbondante varietà di piatti regionali e stagionali. Con le regole sui visti più flessibili introdotte l’anno scorso, il Giappone è diventato una destinazione popolare tra i cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti. Nei primi sei mesi del 2024, il Giappone ha accolto circa 7.000 cittadini degli Emirati Arabi Uniti, con un aumento del 71% rispetto allo stesso periodo del 2023. Emirates vola in Giappone da oltre 20 anni, con operazioni iniziate a Osaka nel 2002. Oggi la compagnia aerea opera 21 voli settimanali verso i suoi tre gateway, Tokyo Haneda, Tokyo Narita e Osaka, su una flotta mista di Airbus A380 e Boeing 777. All’inizio di quest’anno, Emirates ha anche introdotto il suo Airbus A380 a quattro classi con il popolare prodotto Premium Economy e cabine rinnovate di First, Business ed Economy Class sui voli giornalieri per Tokyo Narita, migliorando l’esperienza di viaggio esistente”, afferma Emirates. “Emirates Holidays ha curato pacchetti esclusivi per i viaggiatori che desiderano rilassarsi e godersi il fresco inverno giapponese. Tutti i pacchetti includono biglietti aerei di andata e ritorno, servizi di accoglienza, sistemazione, trasferimenti e tour, pasti, biglietti d’ingresso e altro ancora. Emirates Holidays offre anche pacchetti sci aggiuntivi personalizzati per i viaggiatori che vogliono intraprendere un’avventura invernale nelle località sciistiche del Giappone. I viaggiatori che prenotano con Emirates Holidays possono stare tranquilli sapendo di volare comodamente con Emirates, che fornisce anche assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 durante il viaggio per offrire indicazioni ogni volta che necessario”, conclude Emirates.

EMIRATES SKYWARDS MANCIA BONUS MILE OFFERS IN QUESTA STAGIONE FESTIVA – Emirates informa: “Emirates Skywards in questa stagione festiva propone offerte esclusive presso Skywards Miles Mall, Skywards Everyday, The Bicester Collection ed Emirates Skywards Hotels. È la stagione per moltiplicare le Miglia guadagnate mentre ti godi soggiorni in hotel di prima classe, fai shopping presso alcuni dei brand più popolari online e in negozio, ceni o ti rilassi nei migliori posti della città. Dalla moda, alla bellezza, all’elettronica, alla salute e al benessere: c’è qualcosa per tutti con Skywards Miles Mall. I membri possono accumulare miglia presso oltre 300 partner con Skywards Everyday. Basta scaricare l’app e salvare fino a cinque numeri di carte di debito o di credito Visa o Mastercard per guadagnare miglia a ogni tocco. Guadagna Miglia mentre fai shopping presso alcuni dei brand di moda e lifestyle leader al mondo in 9 Villages presso The Bicester Collection nel Regno Unito e in Europa. Guadagna Miglia con Emirates Skywards Hotels in centinaia di migliaia di proprietà in tutto il mondo e guadagna un ulteriore 25% di Miglia bonus a notte, quando utilizzi una carta di credito Emirates Skywards in co-branding per il pagamento. Emirates Skywards ha 33 milioni di soci in tutto il mondo. Il programma fedeltà offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, con ogni livello che garantisce privilegi esclusivi. I membri possono guadagnare Skywards Miles con partner che spaziano da compagnie aeree, hotel e autonoleggi a brand finanziari, del tempo libero e dello stile di vita. Gli Skywards Miles possono essere riscattati per una vasta gamma di premi, tra cui biglietti aerei su compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, biglietti, ospitalità in eventi sportivi e culturali, tour ed esperienze incomparabili. Per maggiori informazioni: https://www.emirates.com/ae/english/skywards/skywards-living/“.

IATA CRITICA LA SPANISH CABIN BAGGAGE DECISION – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha criticato la decisione del governo spagnolo di ignorare la legge europea, rimuovere le cabin baggage fees per i passeggeri in Spagna e multare le compagnie aeree per 179 milioni di euro. La mossa mina la libertà di determinazione dei prezzi, fondamentale per la scelta del consumatore e la concorrenza, un principio che è stato a lungo sostenuto dalla Corte di giustizia europea”. “Vietare alle compagnie aeree di far pagare i bagagli a mano significa che il costo verrà automaticamente incluso in tutti i biglietti. La legge dell’UE protegge la libertà di determinazione dei prezzi per una buona ragione. Le compagnie aeree offrono una gamma di modelli di servizio che vanno dal trasporto all-inclusive al trasporto di base”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “L’esistenza di modelli diversi, dal full-service all’ultra low cost, è una risposta alla domanda del mercato e in questo settore non è necessaria alcuna regolamentazione. Inoltre, le ancillary revenue sono fondamentali per l’LCC business model, che ha ridotto i prezzi e ampliato l’accesso ai viaggi aerei per i gruppi a basso reddito. Portare con sé i bagagli a mano ha un costo associato. Ciò avviene principalmente nei tempi di imbarco prolungati, come risultato del tempo impiegato dai passeggeri per sistemare i bagagli. L’utilizzo degli aeromobili è un parametro chiave della redditività delle compagnie aeree, in particolare nelle operazioni a corto raggio. Aggiungere 10-15 minuti extra a terra per imbarcarsi su ogni volo riduce rapidamente il numero di voli e gli aeromobili che li possono effettuare ogni giorno”, prosegue IATA. “Tutti pagano di più per meno scelta è il peggior risultato possibile che una regolamentazione potrebbe produrre”, ha concluso Walsh.

ESPLORARE LA PERSONAL AVIATION CON IL CIRRUS PRIVATE PILOT PROGRAM – Cirrus Aircraft informa: “In Cirrus, crediamo nella modernizzazione del processo di apprendimento del volo. Attraverso il Cirrus Private Pilot Program (PPP), vogliamo farti conoscere la gioia di imparare a volare e la libertà dell’aviazione personale. Tutti gli aeromobili Cirrus sono progettati per single-pilot operation, quindi come proprietario di un Cirrus, puoi prendere i comandi ed esplorare il mondo da una prospettiva completamente nuova. Il nostro Cirrus Private Pilot Program è disponibile per chiunque abbia una passione per il volo, che tu stia appena iniziando o abbia un po’ di esperienza di volo. Il Cirrus Private Pilot Program comprende 11 moduli completi, ognuno progettato per accompagnarti passo dopo passo attraverso gli aspetti essenziali per diventare private pilot. Questi moduli sono composti da 40 lezioni che coprono tutto, dai materiali di studio di base alle istruzioni approfondite a terra e ai video di addestramento al volo. Ogni lezione è progettata per sviluppare progressivamente le tue competenze, assicurando una profonda comprensione dei concetti di volo sia teorici che pratici. Imparerai tecniche specifiche di addestramento al volo esclusive per pilotare un aereo Cirrus, lavorando a stretto contatto con un Cirrus Training Center (CTC) dedicato e un Cirrus Standardized Instructor Pilot (CSIP). Dovrai ottenere un certificato medico da un medico legale autorizzato, superare un esame scritto e completare l’addestramento a terra. Inoltre, registrerai il tempo nel simulatore, volerai con un istruttore di volo Cirrus dedicato e alla fine otterrai il solo flight status. Ognuno di questi passaggi è progettato per fornire le conoscenze e le competenze necessarie per volare in modo sicuro. Una volta iniziato il PPP, invitiamo a puntare a completare il PPL entro 24 mesi. Questa tempistica aiuta a mantenere la formazione aggiornata e assicura di sviluppare costantemente le competenze. Durante la formazione nel Cirrus PPP, si volerà principalmente con la Cirrus SR Series, nota per la sua sicurezza e facilità d’uso. C’è la possibilità di provare altri modelli Cirrus, il che consentirà di familiarizzare con le ultime novità in fatto di personal aviation technology”.