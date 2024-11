Si rafforza l’intesa tra Aeroporto di Trapani e i Vigili del Fuoco: previsti 3 milioni di euro di investimenti

È stato siglato un accordo di cooperazione e coordinamento tra Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi ed il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, il direttore generale Michele Bufo e il comandante dei Vigili del Fuoco, Antonino Galfo, hanno sottoscritto un documento con cui si amplia e potenzia la già consolidata collaborazione esistente tra le due organizzazioni, per una migliore gestione del servizio di ricerca e soccorso in caso di necessità.

“Sono già al lavoro gli staff tecnici dei Vigili del Fuoco e Airgest per definire un progetto di riqualificazione ed ammodernamento degli edifici ed impianti dei Vigili del Fuoco in aeroporto, progetto finanziato con 3 milioni di euro del Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione FSC, individuato grazie alla Regione Siciliana.

Il progetto prevede l’adeguamento sismico della sede di servizio e la ristrutturazione dell’intero distaccamento, l’ammodernamento infrastrutturale e tecnologico con la realizzazione di una nuova sala per il Centro operativo di gestione delle emergenze (COE). All’esterno, inoltre, sarà dedicata un’area per il nuovo simulatore di addestramento. L’accordo consentirà, inoltre, di migliorare le procedure e le modalità di coordinamento operativo, come previsto dalla normativa europea, nonché di potenziare le attività di formazione ed addestramento indispensabili per il pronto ed efficace intervento in caso di emergenza”, afferma l’Aeroporto di Trapani.

“È un accordo importante per lo scalo trapanese, che ci vede uniti nel comune obiettivo di assicurare le condizioni di massima prontezza ed efficienza dei Vigili del Fuoco aeroportuali, augurandoci, comunque, di non doverli mai vedere in azione”, ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

Il Comandante Antonino Galfo, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza che assume il miglioramento della logistica della sede di servizio dei Vigili del Fuoco, che ha sicuramente un impatto positivo per quanto attiene le attività di formazione e addestramento del personale. “Esse – ha concluso – sono necessarie ad assicurare e garantire piena efficienza per una massima professionalità, di fronte a qualsiasi tipo di emergenza. Fondamentale è la sinergia tra la società di gestione Airgest e il Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani”.

(Ufficio Stampa Airgest – Aeroporto di Trapani – Photo Credits: Airgest – Aeroporto di Trapani)