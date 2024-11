Nuova Austrian non-Schengen Lounge a Vienna Airport

Austrian Airlines apre le sue nuove lounges area presso i G-Gates nella non-Schengen area di Vienna Airport al Level 3, offrendo il miglior servizio, delizie culinarie e privacy per gli ospiti della lounge, con un nuovo concetto di design.

Le nuove zone sono aperte tutti i giorni dalle 5:30 alle 23:00.

“Fino al completamento previsto della South Terminal extension nel 2027, gli ospiti non Schengen saranno accolti calorosamente presso gli ex gate G01 e G03. Questa è una posizione ideale durante la major construction phase, consentendo agli ospiti di raggiungere i loro gate ancora più rapidamente e, grazie alla sua posizione elevata, offre una vista diretta dell’aeroporto e del grande cantiere. Dopo il completamento, le Austrian Lounges a Vienna Airport saranno trasferite in una nuova area centrale e notevolmente più grande”, afferma Austrian Airlines.

“Sono lieto che saremo in grado di offrire ai nostri ospiti non Schengen un’esperienza lounge attraente con questa area di nuova concezione, fino al completamento dell’ampliamento del Terminal Sud nel 2027”, afferma il CCO di Austrian Airlines, Dr. Michael Trestl.

“Nuovi high-quality, tactile materials in colori intensi dominano il nuovo concept. L’arredamento colpisce con le interpretazioni moderne di classici come le Austrian design Thonet armchairs con elementi in Austrian red e le Ovale single chairs, per una maggiore privacy, per lavorare indisturbati o semplicemente per rilassarsi. Tappeti morbidi e un sofisticato concetto di illuminazione nelle varie zone completano il carattere di benessere delle lounge, sempre in riferimento ai diversi paesaggi e all’identità culturale dell’Austria.

Il fatto che la lounge experience sia ora completata da un’area caffetteria con servizio di caffè e torte, oltre all’offerta di cibo esistente, completa l’esperienza culinaria austriaca.

La nuova lounge offre spazio per un massimo di 180 ospiti e i membri HON Circle continueranno ad avere un’area esclusiva all’interno della lounge con il proprio servizio. L’Automated access control degli accessi alla lounge (incluso l’accompagnatore) viene ora introdotto per la prima volta presso Austrian e in futuro sarà possibile anche l’uso della “Star Alliance Biometrics Entrance”.

In media, 800 ospiti visitano le lounge nell’area non Schengen ogni giorno”, prosegue Austrian Airlines.

“Il Brand Management & Customer Experience department di Austrian Airlines è responsabile del nuovo lounge concept e lo studio di architettura e interior design viennese Archisphere è stato incaricato come architetto”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines )