British Airways investe nella Cardiff base

British Airways ha annunciato un investimento di milioni di sterline nella sua engineering maintenance facility presso Cardiff Airport.

“L’investimento pianificato amplierà una delle tre maintenance bays esistenti presso British Airways Maintenance Cardiff (BAMC) per ospitare i long-haul A350 aircraft più grandi. Una volta completato, BAMC passerà da una a due baie completamente flessibili, il che consentirà di completare lavori di manutenzione più complessi e dettagliati.

Il lavoro pianificato contribuirà ad aumentare l’efficienza della compagnia aerea nelle operazioni di manutenzione, poiché la engineering base sarà in grado di ospitare più tipi di aeromobili. Attualmente, la base può servire solo i tipi di aeromobili Boeing 777 e 787. Questa espansione, parte dell’investimento di trasformazione da 7 miliardi di sterline della compagnia aerea, inizierà nel 2025 e si prevede che sarà completata entro il 2026. Il progetto sottolinea l’impegno della compagnia aerea per il futuro delle sue Cardiff-based operations, che impiegano 480 colleghi, supportando l’economia gallese”, afferma British Airways.

Andy Best, Chief Technical Officer, British Airways, ha affermato: “La nostra Welsh engineering base è parte integrante delle nostre operazioni di manutenzione e questo investimento, come parte della nostra maintenance strategy più ampia, garantirà che British Airways Engineering Wales continui a svolgere un ruolo chiave per molti anni a venire. La struttura ampliata ci offre maggiore flessibilità e controllo sulla nostra Heavy Maintenance activity sulle flotte a lungo raggio Boeing e Airbus, garantendo una pianificazione e un’esecuzione più efficienti”.

Rebecca Evans, Cabinet Secretary for Economy, Energy and Planning, Welsh Government, ha affermato: “Questa è una notizia molto gradita da British Airways, che apre la strada a un’ulteriore crescita presso il loro sito di Cardiff e alla sua forza lavoro altamente qualificata. Questo annuncio dimostra ancora una volta il ruolo fondamentale che Cardiff Airport svolge nell’attrarre investimenti in Galles e nell’accrescere il nostro Aerospace Maintenance, Repair and Overhaul sector, dove riscontriamo un continuo interesse internazionale”.

“Questo investimento è un riconoscimento della reputazione mondiale della compagnia aerea per la qualità e l’affidabilità nella manutenzione degli aeromobili. Riconosce oltre 30 anni di esperienza di BAMC in questo settore e contribuirà a consolidare tale esperienza per continuare a offrire eccellenza in futuro”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)