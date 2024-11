Smart Aviation sceglie il Tecnam P2006T Next Generation

Tecnam e Smart Aviation hanno annunciato durante il MEAC Middle East Aviation Career l’accordo di acquisto per tre ulteriori Tecnam P2006T NG twin engine aircraft per il suo programma di espansione della flotta. L’aereo sarà utilizzato per PPL – Private Pilot Licence – fino a to MCC/JOC – Multi Crew Cooperation Course/Jet Orientation Course, moduli per ATPL courses.

“Con base a Poznan, in Polonia, Smart Aviation ATO ha formato aspiranti piloti di oltre 50 nazionalità per oltre un decennio, per iniziare la loro carriera con le principali compagnie aeree del mondo.

Oggi l’accademia polacca opera una flotta Tecnam di sette Tecnam P2008-JC, quattro Tecnam P2006T, un Tecnam P2002-JF, un Tecnam P2002-JR e un Tecnam P-Mentor.

I due nuovi P2006T NG innoveranno la flotta Smart Aviation, standardizzeranno la flotta e aumenteranno la capacità dell’ATO. Questo nuovo e significativo investimento fa parte dell’impegno di Smart Aviation per garantire che i potenziali piloti commerciali vengano addestrati su aeromobili all’avanguardia, come la sua vasta gamma di modelli Tecnam“, afferma Tecnam.

“Il P2006T NG, Next Generation, è l’ultima versione del P2006T. Offre un design innovativo con una moderna suite avionica Garmin, che integra tutti i primary flight, navigation, communication and terrain data su due high-definition LCD.

L’aeromobile è inoltre dotato di two-axis autopilot, per un efficiente MEP complex training.

Dotato di due Rotax 912iSc3 injected engines, il Tecnam P2006T mostra notevoli risparmi di carburante e può essere utilizzato con carburante AVGAS e MOGAS, il che comporta forti risparmi sui costi, offrendo il best training per Multi Engine, Variable Pitch and Retractable Landing Gear ratings. L’advanced avionic system offre VFR/ VFR Night, MEP, IR, PBN (LNAV, VNAV, LPV)”, prosegue Tecnam.

Mateusz Dzialynski, CEO and Head of Training at Smart Aviation, pilota di linea su B737, ha affermato: “La nostra decisione di investire nell’ultimo P2006T di nuova generazione si è basata sulla crescente domanda di addestramento al volo in Europa e perché è uno dei migliori trainers dotati dell’avionica più avanzata”.

“Smart Aviation è un chiaro esempio dell’impegno a lungo termine di Tecnam nell’innovazione del flight training. La nostra soluzione di flotta è un’offerta leader di mercato che fornisce affidabilità, controllo dei costi, training intelligente e basse emissioni”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer di Tecnam.

