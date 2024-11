La Romania diventa il 20° membro della F-35 Global Alliance

Lockheed Martin informa: “Il governo della Romania ha confermato la sua intenzione di acquistare 32 aerei Lockheed Martin F-35 Lightning II di quinta generazione, firmando una Letter of Offer and Acceptance (LOA) attraverso una U.S. government Foreign Military Sale. Questa decisione segna una pietra miliare significativa nella strategia di difesa della Romania e nel suo impegno a mantenere una forza militare solida e avanzata”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto alla Romania nell’F-35 enterprise”, afferma il Lt. Gen Mike Schmidt, director and program executive officer of the F-35 Joint Program Office. “L’integrazione dell’aereo F-35 Lightning II nella Romanian Air Force rafforzerà significativamente le capacità di deterrenza, fornendo vantaggi strategici, operativi e tattici senza pari. L’F-35 Joint Program Office è impegnato a continuare una solida relazione con la Romania, assicurando una transizione di successo e fornendo un supporto completo ai suoi piloti e manutentori mentre andiamo avanti insieme in questo grande sforzo”.

“Per quasi 30 anni, la Romania e Lockheed Martin sono stati partner di difesa e sicurezza”, ha affermato Bridget Lauderdale, vice president and general manager, F-35 Lightning II Program, Lockheed Martin. “L’acquisizione dell’F-35 rafforza ulteriormente la sicurezza nazionale e la capacità di deterrenza della Romania”.

“La crescente presenza dell’F-35 in tutta Europa dimostra la deterrenza basata sull’alleanza e sta gettando le basi per la next generation air power capability”, ha affermato Mara Motherway, vice president, Strategy and Business Development, Lockheed Martin.

“L’F-35 offre la soluzione più conveniente per la Romania, combinando una capacità operativa senza precedenti con una rete di supporto globale conveniente ed efficiente. Questa partnership promette progressi tecnologici, rafforzando la posizione della Romania nel panorama della difesa globale. Rappresenta inoltre un significativo balzo in avanti nella tecnologia di difesa e nella collaborazione internazionale.

Gli F-35 della Romanian Air Force si integreranno perfettamente con le flotte F-16 esistenti, potenziando le capacità di ogni velivolo e stabilendo un profilo di difesa migliorato. L’anno scorso, Lockheed Martin e i governi di Romania e Paesi Bassi hanno istituito l’European F-16 Training Center (EFTC) in Romania. Le partnership in atto presso l’EFTC forniscono una formazione personalizzata a un ritmo accelerato, assicurando che i piloti rumeni siano completamente preparati a svolgere le loro missioni in modo sicuro ed efficace”, prosegue Lockheed Martin.

“L‘F-35 è il ‘most advanced, connected fighter aircraft in the world’, che fornisce capacità di quinta generazione senza pari. Ad oggi, 20 clienti globali hanno scelto l’F-35 per le sue capacità avanzate e connesse per rafforzare la 21st Century Security®, migliorare le partnership globali e alimentare la crescita economica. Attualmente sono operativi più di 1.000 F-35 in tutto il mondo, generando più di 940.000 ore di volo. Gli F-35 operano da 33 basi in tutto il mondo, tra cui 10 nazioni che operano in patria”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)