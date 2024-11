News Brevi – 23.11.2024

SERVIZIO NOTTURNO E COLLEGAMENTO PER IL CENTRO: LA NUOVA OFFERTA DI TRASPORTO URBANO DA E VERSO L’AEROPORTO DI BOLOGNA – Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei viaggiatori e dei lavoratori dell’area aeroportuale, specialmente di notte, da lunedì 25 novembre Marconi Express e Tper, in collaborazione con l’Aeroporto “Guglielmo Marconi” e in accordo con il Comune di Bologna, rinnovano i servizi di trasporto su bus tra la città e lo scalo bolognese. In particolare, il collegamento nelle ore notturne tra l’aeroporto e la stazione di Bologna sarà interamente assicurato dalla linea 944, servizio di Tper dal costo di 4 euro, che durante la notte offrirà 12 corse ogni mezz’ora. La linea 944 è attiva dalle ore 4.00 alle 2.00. In orario diurno collega l’aeroporto con l’ospedale Maggiore, con corse ogni 20 minuti e fermate “Santa Viola”, “Pontelungo”, “Triumvirato” e “Birra”, utili per l’interscambio con le altre linee della rete urbana e suburbana di bus. In orario notturno, il servizio garantisce 6 corse dall’aeroporto alla stazione (con partenze alle ore: 00.15; 00.45; 01.15; 01.45; 4.30; 5.00) e 6 corse dalla stazione all’aeroporto (con partenze alle ore: 00.40; 1.10; 4.00; 4.30; 5.00; 5.30). In stazione la fermata è in piazza delle Medaglie d’oro. La linea 944 assorbirà le 4 corse (2 dall’aeroporto e 2 dalla stazione) precedentemente offerte dal servizio notturno “Marconi Express 940”, che quindi cesserà. I titoli di viaggio di corsa semplice della linea 944 comprendono l’integrazione di 75 minuti per effettuare spostamenti sulle altre linee urbane di Tper. Sono acquistabili direttamente a bordo dei bus utilizzando il validatore con carte contactless, con l’app Roger, sul sito Tper, alle emettitrici automatiche presenti in aeroporto, presso le biglietterie Tper e alle rivendite autorizzate più prossime alle fermate della navetta. È stato, inoltre, prorogato al 5 gennaio il periodo sperimentale di “Marconi Express 949”, la linea con bus 100% elettrici attivata lo scorso 5 giugno da Marconi Express per offrire un’alternativa di trasporto, collegando l’aeroporto Marconi e il centro città, con capolinea piazza Malpighi e senza soste intermedie. In ragione del traffico aereo durante la stagione invernale e dell’offerta di trasporto nelle ore notturne assicurata dalla linea 944, da lunedì 25 novembre il servizio “Marconi Express 949” opererà dalle ore 5.40 (prima corsa da piazza Malpighi) a mezzanotte (ultima corsa alle ore 23.53 dall’aeroporto), con frequenza di una corsa ogni 66 minuti circa. Oltre ai normali titoli Marconi Express che prevedono l’integrazione di 75 minuti per effettuare spostamenti sulle linee urbane di Tper, sui bus “Marconi Express 949” è disponibile la tariffa scontata dal valore di 9,80 euro per il singolo viaggio, acquistabile solo sul sito MarconiExpress.it, all’emettitrice presente al capolinea “Aeroporto” e attraverso l’app Roger, selezionando il titolo “Flex solo Bus 949”. Nelle prossime settimane, alla luce dell’utilizzo della linea “Marconi Express 949” da parte dei viaggiatori, Marconi Express, Comune di Bologna e Aeroporto “Guglielmo Marconi” valuteranno insieme la continuazione del servizio (Comunicato stampa congiunto Aeroporto di Bologna – Marconi Express – Tper).

IL PRESIDENTE ENAC ALL’INCONTRO DEL MIT PER LO SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI CON LA MONGOLIA – Lo sviluppo dei collegamenti con la Mongolia è il tema dell’incontro che si è svolto ieri, 22 novembre, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, il Sottosegretario del MIT Tullio Ferrante, il Consigliere diplomatico Giovanni Donato, il Segretario di Stato del Ministero delle strade e dei trasporti della Mongolia Sandagdorj Batbold, l’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Mongolia Tserendorj Narantungalag e l’imprenditore Pietro Francesco Cattaneo. Il Presidente Di Palma ha rivolto un saluto alla delegazione della Mongolia: “Benvenuti a Roma e spero, in primavera, di poter ricambiare la visita, così come promesso lo scorso ottobre a Kuala Lumpur, dove abbiamo sottoscritto un accordo bilaterale per incrementare i collegamenti aerei, opportunità di crescita economica e turistica per entrambi i Paesi. Nelle prossime settimane sarà firmato anche dal governo un Memorandum di Intesa tra i due Stati. Nel bilaterale abbiamo inserito la possibilità di volare da Bergamo e vi è interesse sia per i voli passeggeri, sia per i voli cargo. Auspichiamo di poter avviare questi collegamenti sin dalla prossima stagione di traffico”.

DELTA NOMINATA “MOST HONORED COMPANY” NELL’EXTEL 2024 ALL-AMERICA EXECUTIVE TEAM LIST – Per il settimo anno consecutivo, Delta è stata la compagnia aerea con il punteggio più alto nel 2024-2025 All-America Executive Team rankings by Extel (ex Institutional Investor), con first-place titles in tutte le categorie dell’airline industry. Gli alti punteggi degli investitori hanno fatto guadagnare a Delta la prestigiosa designazione di “Most Honored Company”. “Siamo onorati che la comunità degli investitori abbia ancora una volta riconosciuto il lavoro leader del settore delle 100.000 persone di Delta in tutto il mondo”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Congratulazioni al nostro Investor Relations team: svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle relazioni con la comunità degli investitori e nell’assicurare che gli investitori e gli analisti di Wall Street riconoscano l’attrattiva di Delta come investimento a lungo termine”. Extel è un’agenzia di stampa finanziaria rispettata e influente e i premi sono i massimi riconoscimenti all’interno della comunità degli investitori. Delta ha concluso con una serie di top rankings nelle seguenti categorie – Individual awards: Best CEO, Ed Bastian ; Best CFO, Dan Janki; Best Investor Relations Professional, Julie Stewart, V.P. – Investor Relations & Corporate Development – Team/company awards: Best Investor Relations Program & Team; Best Investor Day; Best Company Board of Directors; Best Environmental, Social and Governance. Le classifiche sono state evidenziate in base alle candidature di circa 4.000 investitori e ricercatori sell-side che hanno valutato oltre 1.400 aziende statunitensi in 23 parametri di performance. Delle oltre 1.400 aziende nel sondaggio, 134 sono state distinte come “Most Honored” per aver ricevuto il punteggio più alto dai dati sottostanti in ciascuna delle categorie. Negli ultimi 20 anni, Extel ha fornito analisi indipendenti dei investor-relations programs delle aziende, insieme a Executive Team rankings.

EASYJET LANCIA NEL REGNO UNITO LA PROMOZIONE PER IL BLACK FRIDAY – easyJet informa: “easyJet e easyJet holidays nel Regno Unito hanno lanciato la loro annual Black Friday sale. La compagnia aerea offre fino al 15% di sconto sui voli attraverso la sua rete a corto raggio, per voli in partenza tra il 1° dicembre 2024 e il 31 marzo 2025. Anche easyJet holidays offre una promozione per il Black Friday”. Ali Gayward, country manager di easyJet per il Regno Unito, ha affermato: “Con il lancio della nostra offerta annuale del Black Friday su voli e vacanze, siamo lieti di offrire ai clienti la possibilità di fare un affare brillante e prenotare una vacanza invernale di grande valore. La nostra vasta rete, che si estende in Europa e Nord Africa, significa che i clienti hanno molte fantastiche destinazioni tra cui scegliere, tra cui le Isole Canarie, l’Egitto e la Tunisia, fino alle destinazioni adatte alle piste da sci come Lione e Ginevra. I viaggiatori possono anche dirigersi verso alcune delle città più popolari d’Europa questo inverno, tra cui Parigi, Cracovia e Amsterdam, tutte con un ottimo rapporto qualità-prezzo e un servizio clienti cordiale”.

ROLLS-ROYCE: OLTRE 100 NUOVI POSTI DI LAVORO A GLASGOW – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Submarines ha celebrato l’apertura di un nuovo ufficio a Glasgow, creando oltre 100 nuovi posti di lavoro nella regione. Aperto dal Rt Hon Maria Eagle MP, Minister for Defence Procurement and Industry, il nuovo ufficio presso l’Airport Business Park di Glasgow ha creato 120 ruoli specialistici in electrical controls and instrumentation and cyber security. Finanziato dall’UK Ministry of Defence (MOD), l’ufficio di Glasgow è stato selezionato per aiutare ad accedere ai bacini di talenti qualificati della regione. I nuovi dipendenti supporteranno il Dreadnought programme e altre richieste in crescita da parte della Royal Navy, incluso il lavoro a supporto dell’AUKUS agreement. Attualmente, Rolls-Royce Submarines impiega oltre 5.000 persone per progettare, produrre e fornire supporto in servizio ai pressurised water reactors che alimentano ogni imbarcazione della Royal Navy’s submarine fleet”.

L’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT COMMUNITY CHIEDE PROGRESSI ACCELERATI SULLA FACILITAZIONE – I delegati all’International Civil Aviation Organization (ICAO) 19th Traveller Identification Programme (TRIP) Symposium, che si è svolto la scorsa settimana presso la sede centrale dell’organizzazione a Montréal, hanno sottolineato l’urgente necessità di accelerare l’implementazione delle strategie di facilitazione dell’aviazione. “La profondità di competenza e innovazione condivisa qui ha riaffermato la forza delle nostre partnership”, ha osservato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “Insieme, stiamo costruendo un futuro di mobilità globale fluida, accessibile e affidabile”. L’evento di quattro giorni, che ha riunito oltre 600 partecipanti da 76 Stati e 6 organizzazioni internazionali, ha sottolineato l’importanza di allineare i quadri normativi globali con la tecnologia all’avanguardia. In questo modo, la comunità dell’aviazione mira a migliorare il viaggio dei passeggeri, mantenendo solidi standard di sicurezza e facilitazione. Il simposio è avvenuto mentre l’aviazione globale celebra sia l’80° anniversario della Convention on International Civil Aviation che il 75° anniversario del Convention’s Annex 9 on Facilitation, così come lo Year of Facilitation. Con il tema “Harmonizing Processes for Free-Flowing Travel”, il simposio si è concentrato sull’impatto critico di innovazioni come l’ICAO Digital Travel Credential (DTC) e passenger data exchange standards come Advance Passenger Information (API) e Passenger Name Record (PNR). Ha inoltre affrontato i componenti chiave della TRIP strategy dell’ICAO in relazione a questo obiettivo e ha affrontato sfide urgenti, come la mitigazione delle frodi biometriche tramite facial image enrollment security e la transizione dai passaporti fisici alle credenziali digitali. Sono stati compiuti progressi significativi al simposio in diverse aree. L’ICAO Public Key Directory (PKD) programme, in particolare, ha segnato una pietra miliare importante durante il simposio, accogliendo l’Etiopia come suo 100° partecipante. Questa è stata una dimostrazione appropriata del crescente impegno globale per i processi di controllo delle frontiere migliorati. “Questa pietra miliare riflette il crescente riconoscimento che attraversamenti di frontiera sicuri ed efficienti sono essenziali per la mobilità globale”, ha affermato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “Ogni nuovo partecipante rafforza la nostra capacità collettiva di verificare i documenti di viaggio in modo rapido e affidabile”. Questo risultato ha coinciso con l’attribuzione del TRIP Award of Excellence a Mario Wiesen per il suo contributo al progresso degli standard globali di identificazione dei viaggiatori, in particolare nel suo ruolo di Chairperson of the ICAO PKD Board dal 2017. Guardando al futuro, il Simposio ha fornito una piattaforma collaborativa per gli Stati in varie fasi della capacità di attuazione. Il supporto al “No Country Left Behind” strategic goal dell’ICAO contribuirà a garantire che le decisioni e le dichiarazioni prese all’evento si traducano in azioni. Gli stakeholder continueranno a promuovere la loro collaborazione alla ICAO Facilitation Conference 2025 (FALC 2025) dal 14 al 17 aprile 2025, che sarà ospitata dal Qatar a Doha. Il 20° TRIP Symposium, programmato per il 2025, si baserà ulteriormente su queste fondamenta per la cooperazione internazionale.