Rolls-Royce: proseguono i miglioramenti del Trent 7000

Rolls-Royce informa: “La widebody engine Trent family deve il suo successo a una filosofia di sviluppo e miglioramento costanti. Oggi, il Trent 7000 attinge all’innovazione e alla fuel efficiency dei precedenti motori Trent per rendere il meglio ancora migliore, una filosofia al centro della nostra attività.

Milioni di ore di volo sono state integrate nel DNA del motore Trent 7000 sin dal primo giorno di operatività, offrendo livelli di affidabilità leader del settore alle compagnie aeree per far volare i loro passeggeri. Il 2024 ha visto ordini significativi per l’A330neo, rendendolo uno degli aerei widebody più venduti dell’anno”.

Vincent Savarin, Chief Service Engineer for the Trent 7000 at Rolls-Royce, afferma: “Come Chief Service Engineer per il motore Trent 7000, il mio lavoro è stabilire le priorità per far sì che i nostri motori continuino a operare bene per i nostri clienti. Che si tratti di monitorare gli eventi in volo o di ricevere feedback dal reparto produzione e dalle compagnie aeree, raccolgo costantemente informazioni che possiamo utilizzare per migliorare i nostri motori e quindi guido i nostri team di ingegneria locali e regionali per far sì che ciò accada. Lavoriamo sempre per trovare armonia tra le esigenze dei nostri clienti, la nostra attività e il motore. Per il team, ciò significa spesso pensare come una compagnia aerea per anticipare dove è possibile apportare miglioramenti. Siamo privilegiati ad avere un team con competenze diverse, in grado di operare come esperti in ogni area del motore. Ogni giorno è davvero un giorno di scuola e un’opportunità per portare vantaggi tangibili ai nostri clienti”.

“Quando sono entrato a far parte del Trent 7000 team nel 2016, ero incaricato di garantire che il prodotto il più possibile pronto per l’entrata in servizio. Oltre a portare tutti i vantaggi di ultima generazione per i suoi operatori, il Trent 7000 li offre con il rischio più basso. È un derivato del Trent XWB, un motore che ha alzato l’asticella di cosa significhi mature reliability fin dall’inizio, e ne ha davvero seguito le orme. Tuttavia, la natura complessa dei motori implica che ci siano sempre early maturity issues che devono essere affrontati e il Trent 7000 non è stato diverso. Attingendo ai nostri precedenti successi abbiamo potuto accelerare la fornitura di miglioramenti del motore molto presto nella sua vita utile, con gli operatori che ne hanno immediatamente percepito i vantaggi.

L’ultimo production standard del Trent 7000 ha raggiunto zero in-flight disruption issues e quasi 100% dispatch reliability per oltre 18 mesi e oltre 1,5 milioni di engine flying hours. Si distingue anche da qualsiasi altro motore quando si tratta di scheduled maintenance, richiedendo il 60% in meno di ore di manutenzione rispetto al Trent 700, e ci sono ulteriori riduzioni in arrivo”, prosegue Vincent Savarin.

“L’affidabilità è l’aspetto più importante di un motore per le compagnie aeree. È l’affidabilità del motore che l’operatore percepisce quotidianamente. Hanno bisogno che operi in modo impeccabile, in modo da poter decollare in orario e portare i loro passeggeri a destinazione nei tempi previsti. Se un motore non è abbastanza affidabile, ciò potrebbe comportare costosi ritardi e scarsa aderenza allo schedule, danneggiando in ultima analisi la reputazione delle compagnie aeree e i loro profitti. Al contrario, un motore affidabile non solo avvantaggia le operazioni, ma offre anche alle compagnie aeree la possibilità di aumentare l’uso dell’aeromobile, aggiungendo voli aggiuntivi allo schedule e aumentando l’utilizzo dell’aeromobile, il che ha un impatto molto positivo sui costi operativi. Il Trent 7000 consente proprio questo”, continua Vincent Savarin.

“Il Trent 7000 ha un futuro luminoso davanti a sé. Possiamo vederlo come un’enorme risorsa per l’A330neo, mentre la flotta A330ceo inizia ad essere ritirata. E a quel punto sarà ancora migliore. Stiamo lavorando costantemente per migliorare l’affidabilità in diversi modi. Utilizziamo il nostro advanced engine health monitoring e dati ancora più completi dalla nostra ultima generazione di motori per anticipare potenziali disruption causes e prevenire in-service disruption.

Stiamo lavorando duramente per sviluppare tecnologie nuove e innovative per rendere le physical engine inspections il più rapide possibile e con la minima interruzione, riducendo nel contempo in modo significativo il nostro impatto sull’ambiente nello spostamento di persone e attrezzature necessarie per eseguire interventi fisici.

Per noi, quella filosofia di impegnarci per rendere il meglio ancora migliore continuerà a essere il nostro obiettivo, assicurandoci di poter non solo mantenere ma anche migliorare gli attuali eccezionali livelli di affidabilità, per consolidare la reputazione del Trent 7000 come ‘world’s most reliable widebody engine'”, conclude Vincent Savarin, Chief Service Engineer for the Trent 7000 at Rolls-Royce.

