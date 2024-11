Aeronautica Militare, Corsi di Cultura Aeronautica: concluso a Pesaro l’ultimo corso del 2024

Si è tenuto a Pesaro, dall’ 11 al 21 novembre, l’ultimo dei 4 Corsi di Cultura Aeronautica previsti per il 2024. Organizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale ed il Comune di Pesaro, il corso ha coinvolto circa 200 ragazze e ragazzi che hanno richiesto di partecipare, su base volontaria e a titolo gratuito.

Il Corso di Cultura Aeronautica è un’attività di routine della Forza Armata che, da oltre 60 anni, rivolge la propria attenzione ai giovani delle scuole italiane.

Erogato dal personale del 60° Stormo di Guidonia, il corso è suddiviso in due fasi: la prima settimana le lezioni teoriche sono dedicate ai principi dell’aerodinamica, agli strumenti di bordo e alla sicurezza del volo, con accenni anche a meteorologia e al controllo del traffico aereo. Al termine della prima fase, un test sulle competenze acquisite durante le lezioni contribuisce alla stesura di una graduatoria utile alla definizione dell’attività di volo, protagonista della seconda settimana di corso.

A Pesaro, i giovani partecipanti, hanno avuto la possibilità di volare in formazione con l’aereo Siai U-208, decollando dall’aeroporto di Fano, intitolato a Enzo e Walter Omiccioli.

Ad accompagnarli in questa esperienza unica, piloti istruttori di volo che, in base alla posizione in graduatoria, hanno stabilito chi si è potuto sedere al posto di co-pilota e chi invece ha volato come passeggero.

In occasione della cerimonia di chiusura, che si è svolta al 28° Reggimento “Pavia” dell’Esercito Italiano, è stato consegnato l’attestato di frequenza ai partecipanti, utile all’acquisizione di un punteggio aggiuntivo valido per alcuni concorsi dell’Aeronautica Militare.

15 in totale i migliori classificati che hanno ricevuto premi e attestati dall’Aeronautica Militare.

Altri importanti premi sono stati conferiti al 4°, 5°, 6° e 7° classificato che hanno ricevuto un “inizio corso basico per il rilascio di un brevetto di volo” (4 e 6), dalla Eagle Aviation e un volo sportivo (5 e 7), dall’Aeroclub di Fano.

Il 1°, 2° e 3° infine, oltre a premi e attestati, si sono guadagnati uno stage estivo al 60° Stormo dell’Aeronautica Militare che darà loro l’opportunità di vestire i panni di pilota dell’Aeronautica Militare ai comandi dell’aliante Twin Astir dell’Aeronautica Militare.

Alla cerimonia hanno presenziato il Prefetto Dott.ssa Emanuela Saveria Greco, il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Capo del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Colonnello Antonio Russo, Comandante del 60° Stormo, e numerose autorità civili e militari della città di Pesaro e del territorio.

Il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Capo del 5° Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore Aeronautica, ha ricordato come da oltre cento anni l’Aeronautica Militare è al servizio della collettività. “Riunendo insieme studenti di scuole diverse, diamo ai giovani del territorio l’opportunità di incontrarsi, condividere un’attività emozionante come quella del volo e grazie a questa creare nuovi legami. Attraverso il corso proviamo ad incuriosire i giovani verso qualcosa che per loro è inusuale, dando quindi loro la possibilità di vivere un’esperienza unica a casa loro”.

Per gli studenti il corso è stato un’occasione per scoprire il mondo del volo e sperimentare nuove emozioni in una realtà che richiede certamente grande impegno, competenza ma anche passione.

Per l’Aeronautica Militare questa attività in giro per l’Italia rappresenta invece un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla cultura professionale e valoriale dell’Arma Azzurra, da sempre al servizio del Paese.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)