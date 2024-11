News Brevi – 25.11.2024

RYANAIR ANNUNCIA UN’IMPORTANTE CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO PER OLTRE 150 MEMBRI DEL PERSONALE DI CABINA A PALERMO – Ryanair ha annunciato oggi una campagna di reclutamento per la ricerca di 150 membri del personale di cabina. “Per aiutare a trovare i candidati perfetti per questi entusiasmanti ruoli di personale di cabina, il partner di reclutamento di Ryanair, Crewlink, terrà un evento di reclutamento il 26 novembre alle 10:30 presso l’Ibis Style President a Palermo. I partecipanti incontreranno gli attuali membri dell’equipaggio Ryanair e scopriranno la vita del personale di cabina presso il gruppo di compagnie aeree numero 1 in Europa, ciò che questo ruolo può offrire loro, inclusi eccellenti pacchetti retributivi, opportunità di carriera veloci e benefit di viaggio scontati che danno ai membri dell’equipaggio l’opportunità di viaggiare attraverso la rete leader del settore di Ryanair di oltre 235 destinazioni”, afferma Ryanair. Un portavoce di Ryanair ha affermato: “Siamo lieti di annunciare un’importante campagna di reclutamento per 150 nuovi membri del personale di cabina Ryanair. Invitiamo coloro che sono interessati a candidarsi a partecipare al nostro evento che si terrà presso l’Ibis Style President a Palermo, il 26 novembre, per incontrare il team di reclutamento e saperne di più su queste entusiasmanti posizioni. In qualita’ di compagnia aerea numero 1 in Europa, queste opportunità per assistenti di volo offrono ai candidati la possibilità di assicurarsi le migliori posizioni per personale di cabina nel settore dell’aviazione, dove il duro lavoro viene ricompensato con opportunità di carriera veloci, viaggi scontati e altro ancora. Non vediamo l’ora di accogliere nuovi assistenti di volo a bordo in vista dell’estate 2025, mentre Ryanair continua a crescere nella sua rete leader del settore di oltre 235 destinazioni”.

VUELING DA’ IL VIA ALLA BLACK WEEK – Vueling informa: “Parte la Black Week e Vueling l’accoglie con offerte da prendere al volo per programmare la prossima avventura. Dal sito o dall’app della compagnia aerea si possono acquistare voli a partire da 18,00 euro per visitare destinazioni selezionate in Spagna, per viaggi in partenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno. Mare o montagna, city break o immersione nella natura, tour culturali o itinerari gastronomici, Vueling propone le occasioni perfette per fare la valigia e partire per nuove mete, assaporandone la cucina tradizionale e scoprendo tutto ciò che le rende uniche. Per una fuga dalla routine e per riconnettersi con ciò che conta davvero, non bisogna lasciarsi scappare queste offerte scontate di Vueling per la Black Week”.

ADDESTRAMENTO CONGIUNTO PER IL CENTRO CINOFILO DELL’AERONAUTICA MILITARE E DEI CARABINIERI PER L’AM – Venerdì 8 novembre si è concluso un workshop di addestramento per le unità cinofile dell’Aeronautica Militare. L’attività esercitativa, della durata di una settimana, si è svolta presso l’aeroporto militare di Grosseto (GR), sede del 4° Stormo e del Centro Cinofili, ed ha visto la partecipazione anche di unità cinofile dei Carabinieri per l’AM. L’addestramento, rivolto alle unità cinofile della Forza Armata, ha posto particolare attenzione alla delicata attività di ricerca degli esplosivi. Le operazioni hanno riguardato l’identificazione di varie sostanze esplodenti e l’impiego delle stesse in diversi scenari. Infatti, le unità cinofile dell’AM, congiuntamente a quelle dei CC, sono state utilizzate per la ricerca di esplosivi su veicoli, su velivoli, all’interno dei materiali e per le verifiche della presenza delle stesse all’interno di infrastrutture aeronautiche. Le attività svolte hanno permesso un proficuo scambio di conoscenze e competenze nello specifico settore, puntando ad incrementare l’interoperabilità fra i diversi attori coinvolti al fine di garantire un efficiente ed efficace impiego per la Forza Armata e per la collettività. Il Centro Cinofili dall’Aeronautica Militare di Grosseto (GR), è il polo di riferimento della Forza Armata per le questioni attinenti alla cinofilia e dipende dal 16° Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca (TA). Il Centro si occupa della selezione del personale e dei cani, della loro formazione e dell’impiego delle unità cinofile addestrate alla ricerca di esplosivo sia in territorio nazionale che nelle Operazioni Fuori dai Confini Nazionali. Le unità cinofile sono impiegate nelle maggiori operazioni nazionali ed internazionali come ad esempio il supporto delle Forze Armate italiane in occasione delle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ASSAEROPORTI E GLI AEROPORTI ITALIANI UNITI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – Assaereoporti e gli aeroporti italiani informano: “Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vogliamo diffondere, insieme ai nostri aeroporti, un messaggio di rispetto, uguaglianza e libertà. Libertà dalla violenza fisica, emotiva e mentale contro le donne. Libertà, per dare voce al diritto di ogni donna nella manifestazione del pensiero, della parola, dell’azione. Libertà di vivere, di scegliere, di essere se stesse. In Italia, viene uccisa una donna ogni 72 ore. Non possiamo restare indifferenti, è importante fermare la violenza prima che sia troppo tardi. Diffondiamo insieme il #1522, numero di pubblica utilità, che mette in contatto le vittime con i servizi di protezione più vicini. Insieme possiamo fare la differenza”.

AERONAUTICA MILITARE: DONATA AL 2° GRUPPO MANUTENZIONE AUTOVEIVOLI LA MEDAGLIA D’ARGENTO ALLA MEMORIA DI ARTURO SPAZZOLI – È stata una giornata di profondo valore storico e simbolico quella vissuta lo scorso 21 novembre dal 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli (2° G.M.A.) di Forlì, teatro di una solenne cerimonia dedicata alla memoria di Arturo Spazzoli e presieduta dal Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Accompagnato dal Generale di Brigata Francesco De Simone, Capo del Servizio dei Supporti, e dal Colonnello Massimo Cionfrini, Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti, il Generale Conserva ha presieduto a una cerimonia di straordinaria rilevanza: la donazione della Medaglia d’Argento al Valor Militare conferita alla memoria di Arturo Spazzoli, eroe della Resistenza e simbolo di straordinario coraggio e dedizione. La medaglia, donata da Antonio Spazzoli, nipote del decorato, è stata consegnata al 2° G.M.A., la cui sede è intitolata alla memoria del giovane pilota forlivese già dal 1975. Alla cerimonia, oltre al Comandante del 2° G.M.A., Tenente Colonnello Riccardo Aloisi, erano presenti il Sindaco della Città, Gianluca Zattini, insieme a numerose autorità militari, civili e religiose, nonché rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: PRIMI 130 AVIERI DEL CORSO VFI “LADONE II” ASSEGNATI AI REPARTI DELLA FORZA ARMATA – Giovedì 21 novembre, presso la Scuola Volontari dell’A.M. di Taranto, si sono svolte le attività relative all’assegnazione ai reparti della Forza Armata dei frequentatori del Corso VFI “Ladone II” – 2° incorporamento del 2024 dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI). Le attività sono state condotte dal personale della Direzione di Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica Militare e presiedute proprio dal Direttore della DIPMA, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito. Attualmente è in corso di svolgimento il Bando di Concorso per il reclutamento di 1.050 Volontari in Ferma Iniziale che scadrà il prossimo 30 novembre e riguarderà la campagna arruolamenti dell’Aeronautica Militare per l’anno 2025 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA BENEFICA “IN FARMACIA PER I BAMBINI” – Anche quest’anno l’Aeronautica Militare ha partecipato, dal 15 al 22 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia, all’iniziativa benefica “In Farmacia per i Bambini”, campagna sociosanitaria nazionale, di prossimità territoriale, organizzata dalla fondazione Francesca Rava – N.P.H. (Nuestros Pequeños Hermanos – I Nostri Piccoli Fratelli) Italia Onlus e dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei bambini in povertà sanitaria. Giunta alla sua XII edizione, “In Farmacia per i Bambini” ha visto quest’anno l’adesione di oltre 2.800 farmacie del territorio italiano, con oltre 5.000 volontari e farmacisti che, in una rete di solidarietà, hanno partecipato attivamente per raccogliere prodotti da destinare a più di 950 Enti che aiutano minori e famiglie in stato di bisogno. Una parte della raccolta sarà inoltre destinata all’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien, unico gratuito nella poverissima Haiti, realizzato e sostenuto dalla Fondazione. Tante le provincie, da nord a sud, che hanno visto il coinvolgimento entusiasta dei Reparti di Forza Armata, tra cui gli Stormi 4° (Grosseto), 6° (Ghedi), 15° (Cervia), 31° (Ciampino), 36° (Gioia del Colle), 37° (Trapani), 51° (Istrana), 61° (Galatina-Lecce) e 70° (Latina), ma anche il Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, la 46^ B.A. di Pisa, la 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.A./A.V. di Borgo Piave, la Base Aerea di Aviano, il Comando Operazioni Aerospaziali di Ferrara, il Distaccamento Aeronautico di Siracusa, la Scuola Marescialli/Comando Aeroporto di Viterbo, la Scuola Specialisti di Caserta, la Scuola Volontari di Taranto, il Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle e gli enti presenti in Sardegna, come l’aeroporto militare di Decimomannu, il Poligono di Capo Frasca e il Comando Aeronautica Militare per la Regione Sardegna. Il personale azzurro, da sempre sensibile in tema di sostegno ai più piccoli, ha infatti garantito il proprio contribuito accogliendo i clienti presso alcune delle farmacie aderenti, mostrando loro la carta dei diritti dei bambini e assistendoli nella raccolta dei medicinali da donare in beneficenza, tra cui farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici vari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE – Enac informa: “In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile esprime il proprio sostegno alla tutela della dignità e dei diritti delle donne, condannando con fermezza ogni forma di violenza e di discriminazione. L’Enac incoraggia il viaggio verso un futuro in cui rispetto e libertà siano garantiti a tutte le persone”.

INCONTRO TRA ANPAC E ANSV – ANSV informa: “Si è tenuto oggi 25 novembre un incontro tra ANPAC (Associazione Nazionale Professionale Aviazione Civile) e ANSV (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo). Per l’Agenzia ha partecipato il Presidente, Gen. Valeriani, con alcuni suoi stretti collaboratori. Per ANPAC presenti Danilo Recine insieme a Stefano Bonci e Gianluca Carpino del Dipartimento Tecnico. Dopo la presentazione delle rispettive attività, l’incontro è stato caratterizzato da un interessante scambio di informazioni tecnico professionali confermando la concreta possibilità di collaborazione sulla base delle rispettive prerogative, nel rispetto della normativa vigente e avendo come obiettivo comune la sicurezza delle operazioni di volo. ANPAC ha confermato la piena disponibilità in tal senso, anche attraverso la condivisione di esperienze e modelli già esistenti in ambito internazionale in cui ANPAC è presente ed opera coi suoi delegati IFALPA e ECA. Inoltre, si è ribadito il reciproco interesse nella individuazione di iniziative che favoriscano la cultura della sicurezza del volo, anche attraverso l’organizzazione di future visite dei laboratori tecnologici presso l’ANSV a beneficio dei piloti. Al termine dell’incontro, ANPAC ha rinnovato l’apprezzamento per il ruolo e le attività che l’ANSV svolge con un’elevata professionalità del proprio personale e attraverso la tecnologia di cui dispone”.

AIRBUS LANCIA LA SECONDA TRANCE DEL PRECEDENTEMENTE ANNUNCIATO SHARE BUYBACK PROGRAMME – Airbus SE sta lanciando la seconda tranche nell’ambito del suo share buyback programme annunciato il 9 settembre 2024, che è stato intrapreso allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è stato eseguito in più tranche, sull’open market, per un periodo che termina il 31 marzo 2025, per un massimo di 4.254.000 azioni (con l’importo monetario massimo che è quello richiesto per acquisire il numero di azioni target a prezzi fissati in conformità con il Delegated Regulation). La prima tranche del programma, completata il 4 ottobre 2024, ha portato al riacquisto di 2.127.000 azioni. Airbus ha incaricato una società di investimento di gestire l’esecuzione della seconda tranche del programma, che comprenderà un importo fino a 2.127.000 azioni, a partire dal 25 novembre 2024 e fino a non oltre il 24 gennaio 2025. La società di investimento prenderà le sue decisioni di trading in merito alla tempistica degli acquisti indipendentemente da Airbus. Il programma sarà eseguito in base alle condizioni di mercato e in conformità con le norme e i regolamenti applicabili, tra cui il Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 aprile 2014 (“EU Market Abuse Regulation”) e il Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 (il “Delegated Regulation”). Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa dagli azionisti all’Airbus Board of Directors in occasione dell’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso dalla Società. Il programma è destinato a supportare l’esecuzione di future employee share ownership plan activities and equity-based compensation, evitando al contempo la dilution degli azionisti esistenti.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: EGYPTAIR SI IMPEGNA NEL GARANTIRE A TUTTI IL PIACERE DI VIAGGIARE – Il prossimo 3 dicembre ricorrerà la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, proclamata con lo scopo di sostenere i diritti e il benessere dei disabili. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1,3 miliardi di persone, ovvero il 16% della popolazione mondiale, vivono con una significativa disabilità. In Italia, secondo i dati Istat, sono oltre 3 milioni e 100 mila le persone che convivono con una qualche forma di disabilità: solo il 44,4% è soddisfatto del proprio tempo libero, contro il 69,4% del resto della popolazione. Da sempre EGYPTAIR, la compagnia aerea di bandiera dell’Egitto, ha a cuore questi diritti e si impegna per offrire una piacevole esperienza di viaggio anche a chi ha necessita di un’assistenza specifica, dalla prenotazione del volo all’atterraggio. A partire dall’arrivo in aeroporto e durante tutta la durata del volo, EGYPTAIR garantisce assistenza medica continua. È inoltre possibile portare a bordo dei voli dispositivi medici e farmaci da assumere durante il viaggio. I cani guida vengono trasportati gratuitamente in cabina, muniti di pettorina, guinzaglio e certificato di addestramento. Il personale EGYPTAIR mette a disposizione wheelchairs da utilizzare durante il tragitto verso l’aereo, durante il volo e durante lo sbarco dopo il volo. Per questo motivo non è necessario utilizzare la propria, che verrà imbarcata gratuitamente nella stiva dell’aereo. In caso di esigenze specifiche, la propria wheelchair potrà essere utilizzata fino all’ingresso nell’aeromobile e poi verrà fatta trovare comodamente all’uscita. Se si desidera più spazio o più privacy a bordo dei voli EGYPTAIR, riservare il posto in Economy class vicino al proprio è un ottimo modo di viaggiare. È possibile, quindi, mantenere libero il posto o la fila accanto, prenotando 72 ore prima della partenza o almeno 6 ore prima del volo. In questo modo, sarà possibile avere maggior spazio e comodità durante il viaggio. EGYPTAIR offre gratuitamente pasti a bordo completi, con diverse opzioni. In particolare, al momento della prenotazione possono essere richieste varianti specifiche per passeggeri diabetici o con patologie particolari.

BLACK FRIDAY IBERIA – Iberia informa: “E’ ora di volare. Con questa premessa, Iberia lancia il suo Black Friday con grandi offerte con le quali incoraggia i suoi clienti a prenotare i prossimi viaggi acquistando biglietti a prezzi più convenienti per volare fino al 31 maggio 2025. Per i voli verso l’America Latina, le promozioni si estendono fino al 14 giugno 2025. La campagna Black Friday, che sarà attiva fino al 3 dicembre, inizia oggi, lunedì, con accesso esclusivo per gli utenti registrati su iberia.com e da mercoledì 27 novembre per il resto dei clienti. In questo modo, i clienti Iberia potranno acquistare voli per viaggiare in diverse città della Spagna e dell’Europa a partire da 29 euro, verso le destinazioni che Iberia offre negli Stati Uniti a partire da 159 euro, per l’America Latina a partire da 208 euro e per il Giappone a partire da 353 euro (prezzi per viaggio). Le offerte del Black Friday comprendono anche i pacchetti volo+hotel. Le offerte del Black Friday sono disponibili in anticipo oggi e domani per gli utenti che si registrano su Iberia.com. Dopo questa vendita esclusiva, le offerte saranno disponibili sul sito e sull’app per tutti. Allo stesso modo, durante il Black Friday i nuovi utenti moltiplicheranno x2 gli Avios ottenuti con l’acquisto. In concomitanza con il lancio della campagna Black Friday e per facilitare ai clienti la scelta della destinazione, Iberia ha lanciato nella sua App la possibilità di guardare una serie di video motivazionali da alcuni dei luoghi in cui vola la compagnia aerea”.

EASA PUBBLICA LE PRIME EASY ACCESS RULES FOR ATM/ANS EQUIPMENT – L’EASA ha pubblicato le prime Easy Access Rules (EAR) for Air Traffic Management/Air Navigation Services (ATM/ANS). Questa pubblicazione consolida i requisiti per la certificazione e la dichiarazione di ATM/ANS systems, con i requisiti e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o produzione degli stessi, nonché con i relativi means of compliance and guidance material (AMC & GM). Gli EAR for ATM/ANS Equipment sono disponibili per il download gratuito sul sito Web EASA. Poiché vengono generati tramite la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

BOMBARDIER NOMINA CAROLINE MASO COME HUMAN RESOURCES OFFICER – Bombardier ha annunciato la nomina di Caroline Maso come Chief Human Resources Officer. La Sig. ra Maso riferirà direttamente a Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier e, a partire dall’inizio del nuovo anno, guiderà la worldwide Human Resources practice, concentrandosi nel garantire che Bombardier sia un datore di lavoro di prim’ordine in ogni paese in cui opera l’azienda. “Vorrei dare il benvenuto a Caroline in Bombardier. Il suo lungo elenco di credenziali e la comprovata esperienza di leadership svolgeranno un ruolo importante nel portare la nostra strategia per le persone al livello successivo”, ha affermato il Sig. Martel. “Sono entusiasta che si unisca al Senior Leadership Team di Bombardier, dove la sua competenza nelle pratiche operative e strategiche delle risorse umane contribuirà al continuo successo di Bombardier nell’attrarre, trattenere, sviluppare e coinvolgere i migliori talenti”. La Sig.ra Maso porta con sé quasi 25 anni di esperienza in Bombardier, la maggior parte dei quali accumulati nel settore aerospaziale. Nel corso della sua carriera, ha dimostrato una forte attenzione alle persone, alla cultura e all’innovazione, il tutto per promuovere ambienti di lavoro diversificati, equi e inclusivi che incoraggiano la creatività e consentono alle persone di raggiungere il loro pieno potenziale. La Sig.ra Maso succederà a Dan Brennan, che andrà in pensione a partire dal 30 giugno 2025 e supporterà la transizione della Sig.ra Maso in Bombardier, oltre a fungere da consulente speciale del CEO. Martel ha aggiunto: “Dan ha apportato contributi inestimabili al nostro Senior Leadership Team, nonché alle nostre strategie di coinvolgimento dei dipendenti, acquisizione di talenti e retribuzione e premi. Questi elementi hanno fornito un quadro affinché Bombardier abbia successo negli anni a venire. Vorrei ringraziare Dan per il suo contributo a Bombardier e augurargli il meglio nel suo nuovo capitolo”.