Emirates svela l’A380 livery per celebrare il 125° anniversario dell’AC Milan

Emirates, Official Airline Partner and Principal Partner of AC Milan, ha svelato una A380 livery decorata con i colori distintivi del club, celebrando i 125 anni di eccellenza e l’impatto generazionale dei Rossoneri sul calcio mondiale.

“Entrambi i lati della fusoliera dell’A380 di Emirates sono stati adornati con vivaci strisce rosse e nere, ispirate al logo dell’AC Milan. Lo stemma ufficiale del Club, che mostra la bandiera del Milan insieme all’acronimo ACM e all’anno di fondazione, è perfettamente decorato proprio accanto al ‘Milan 125’ wordmark. Accanto al design, sull’altro lato, c’è la silhouette di un giocatore con la maglia Emirates “Fly Better” del Club che calcia un pallone a mezz’aria, a simboleggiare lo spirito di ambizione e innovazione della partnership tra AC Milan ed Emirates.

I tifosi dell’AC Milan in tutto il mondo avranno la possibilità di vedere la speciale livrea raffigurante il loro club preferito mentre vola attraverso il network della compagnia aerea a partire dal 26 novembre.

La A380 livery per il 125° anniversario dell’AC Milan di Emirates è stata completamente progettata, prodotta e installata internamente dai team dell’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre“, afferma Emirates.

“Emirates ha firmato per la prima volta un accordo di sponsorizzazione con l’AC Milan nel settembre 2007. L’anno successivo, il rapporto è stato elevato a Top Institutional Sponsor. Il prestigioso jersey sponsor deal è stato presentato per la prima volta durante la stagione 2010/2011, collegando Emirates a una schiera di oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Da allora, Emirates è stata visibile sulle maglie dell’AC Milan durante le partite ufficiali, con quasi 1.000 gol segnati da giocatori che indossavano il brand della compagnia aerea.

La speciale livrea di Emirates rappresenta un’audace testimonianza della ricca tradizione e dell’influenza globale dell’AC Milan, mentre il Club celebra il suo 125° anniversario. Questa collaborazione unica non solo onora la storia dei Rossoneri, ma simboleggia anche la forza duratura di una partnership radicata nei valori condivisi di innovazione, tradizione ed eccellenza. Insieme, l’AC Milan ed Emirates continuano a ispirare una nuova generazione di tifosi, unendo passato, presente e futuro sotto un’unica visione condivisa”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)