ITA Airways a fianco di Fondazione Atena nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

ITA Airways aderisce alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche quest’anno a fianco della Fondazione Atena.

La Compagnia sostiene la campagna “LA VIOLENZA MAI”, l’iniziativa di sensibilizzazione realizzata dal Ministero della Giustizia a supporto di una cultura della prevenzione dalla violenza di genere e promossa dalla Fondazione Atena, impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione e della salute della donna.

ITA Airways contribuisce alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza di genere, accogliendo l’invito lanciato a livello mondiale dall’ONU che dal 1999 dedica alla ricorrenza la giornata del 25 novembre.

Varie le iniziative messe in campo dalla Compagnia, prima fra tutte la decisione di illuminare di rosso la propria sede di Fiumicino per l’interna giornata di oggi, in segno di completa condivisione dei valori della ricorrenza.

Come simbolo dell’impegno congiunto con la Fondazione Atena nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave tema della violenza contro le donne, il personale navigante maschile in servizio nella giornata di oggi indosserà a bordo di ogni aeromobile di ITA Airways una spilla rossa di tessuto rigenerato realizzata dall’associazione “Made in Carcere”.

L’adesione di ITA Airways all’iniziativa sarà raccontata ai passeggeri anche attraverso un annuncio di bordo. ITA Airways è da sempre in prima linea a sostegno di iniziative legate alla sostenibilità sociale e sin dalla sua nascita si impegna nella promozione di uguaglianza e inclusione.

(Ufficio Stampa ITA Airways)