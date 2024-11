Etihad Airways annuncia dieci nuove rotte per il 2025

Etihad Airways annuncia il lancio di dieci nuove destinazioni a partire dal 2025. “Per la prima volta Etihad svela 10 nuove rotte in un singolo giorno. Questo annuncio, parte del programma di rapida espansione della compagnia aerea, mantiene la promessa di fornire agli ospiti una mappa di rotte con le destinazioni che desiderano raggiungere, con collegamenti e frequenze adatti alle loro esigenze. Permette inoltre ad Abu Dhabi di estendere la sua rinomata ospitalità a più visitatori da tutto il mondo come hub turistico e commerciale di livello mondiale”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Etihad Chief Executive Officer, ha affermato: “Questa espansione riflette il nostro impegno nell’ascoltare i nostri stimati ospiti. Abbiamo scelto con cura città che incarnano le esperienze, le avventure e le opportunità che contano per loro. Che si tratti di cercare paesaggi stimolanti, esperienze culturali vivaci, riunirsi con familiari e amici, perseguire la crescita aziendale o viaggi educativi, le nostre nuove rotte aiuteranno a trasformare i loro sogni di viaggio in realtà. Questo momento non riguarda solo l’espansione della nostra rete; riguarda la condivisione di Abu Dhabi con il mondo. Con il suo sole infinito, la cucina diversificata, la ricca cultura, gli esaltanti parchi a tema per famiglie e le spiagge sicure e bellissime, Abu Dhabi offre qualcosa per tutti. La nostra rete ampliata renderà più facile che mai per gli ospiti sperimentare tutto ciò che la nostra città natale ha da offrire.

“Il lancio di dieci nuove destinazioni in un solo giorno sottolinea il nostro incrollabile impegno a far crescere la nostra compagnia aerea con una fantastica rete di rotte e un servizio incentrato sul cliente. Questa incredibile pietra miliare non sarebbe stata possibile senza gli straordinari sforzi del nostro team e il continuo supporto dei nostri ospiti”, ha proseguito.

“Le dieci rotte annunciate oggi completeranno le nuove destinazioni precedentemente rivelate da Etihad per il 2025: Praga, Varsavia e Al Alamein.

L’espansione di Etihad è destinata a portare decine di migliaia di nuovi visitatori direttamente ad Abu Dhabi, rafforzando la sua posizione come destinazione di prim’ordine per il turismo ricreativo, d’affari e culturale. La mossa è in linea con gli sforzi della capitale degli Emirati Arabi Uniti per attrarre viaggiatori internazionali e rafforza la sua reputazione di polo di connettività, innovazione e ospitalità”, prosegue Etihad Airways.

“Il lancio di queste dieci destinazioni è supportato dal nostro impressionante hub, lo Zayed International Airport, che vanta il fattore ‘wow’ e un ampio spazio per accogliere la nostra rapida crescita, migliorando ulteriormente l’esperienza eccezionale degli ospiti”, ha continuato Neves.

“Inoltre, offre a più ospiti la possibilità di approfittare della free stopover offer di Etihad, in collaborazione con il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi. I viaggiatori che prenotano voli con Etihad possono facilmente aggiungere uno scalo e scegliere un soggiorno in hotel gratuito per una o due notti da una selezione di hotel di prima categoria in tutta la città”, continua Etihad Airways.

Neves ha aggiunto: “Il 2025 segna un anno cruciale per Etihad, con oltre 90 destinazioni in oltre 50 paesi, una flotta di oltre 110 aeromobili, tra cui i nostri fantastici nuovi A321LR, che accolgono oltre 20 milioni di ospiti a bordo. Ancora più importante, ci aiuterà a portare oltre un milione di visitatori ad Abu Dhabi per godersi la nostra casa”.

“Mentre la compagnia aerea accelera la sua crescita, Etihad Guest, il suo pluripremiato programma fedeltà, amplierà la sua portata, offrendo a più ospiti l’opportunità di guadagnare e riscattare miglia e sbloccare vantaggi esclusivi”, conclude Etihad Airways.

Nuove destinazioni:

Algeri, Atlanta, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Phnom Penh, Taipei, Tunisi.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)