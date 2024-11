ADR lancia la campagna “Are you ok?” e l’aeroporto di Fiumicino diventa il primo scalo “Punto Viola”

“Are You Ok? Ask for help at the info desks” : adesivi e schermi in aeroporto di colore viola indicano da oggi che l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino vuole offrire un supporto concreto alle donne vittime di molestie e violenza diventando il primo aeroporto Punto Viola.

Il progetto, portato avanti negli scorsi mesi in collaborazione con l’Associazione DONNEXSTRADA, rappresenta un passo decisivo della strategia di ADR per promuovere la sensibilizzazione e l’azione diretta sul tema della violenza di genere.

Le donne in difficoltà troveranno quattro punti cui rivolgersi all’interno dell’aeroporto:

– I due banchi info del Terminal 1 (uno prima e uno dopo i controlli di sicurezza).

– I due banchi info del Terminal 3 (uno prima e uno dopo i controlli di sicurezza).

Per realizzare questo obiettivo, che coinvolge numerosi operatori oltre agli addetti dei banchi informazioni, circa 60 persone del personale aeroportuale – addetti di scalo, personale del pronto soccorso e specialisti della medicina del lavoro, tra cui 40 donne – hanno partecipato nei mesi scorsi ad un programma di formazione dedicato. Ogni partecipante ha seguito un percorso strutturato, durante il quale esperti del settore hanno offerto formazione psicologica per affrontare con empatia e sensibilità le situazioni di disagio e fornire un primo sostegno emotivo e legale, per chiarire le azioni da intraprendere e le tutele previste dalla legge.

In questo modo, il personale coinvolto è stato dotato di know-how e strumenti pratici per riconoscere e gestire i casi di molestie o violenze e intervenire, con grande attenzione, oprattutto nella fase di primo aiuto, nell’approccio verso le vittime e verso i testimoni di tali situazioni.

Con questa iniziativa, ADR si è posta un obiettivo chiaro: portare la comunità aeroportuale ad una maggiore consapevolezza e preparazione all’azione a favore della sicurezza e del benessere di tutti coloro che transitano o lavorano negli scali, in particolare delle donne.

“Sentiamo la responsabilità, da sempre ed in ogni ambito, di fare sì che i nostri aeroporti siano luoghi sicuri, oltre che accoglienti, per chiunque transita o lavora qui, soprattutto per le donne che vivono situazioni di vulnerabilità”, afferma Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. “Per questo lo scorso anno abbiamo preso l’impegno di rendere l’aeroporto di Fiumicino un Punto Viola: un atto concreto per promuovere rispetto e supporto attivo che oggi celebriamo ufficialmente. Tradurre in questo modo i valori di Aeroporti di Roma in azioni, a supporto della popolazione, dei viaggiatori e delle numerose ed efficaci Forze dell’Ordine che operano ogni giorno per la comunità aeroportuale è motivo di grande orgoglio per il quale siamo grati a tutte le nostre persone che, con dedizione, hanno sposato e portato avanti questo progetto”.

“Con DONNEXSTRADA continuiamo a portare avanti il nostro obiettivo: quello di sensibilizzare e formare quante più persone possibili riguardo le tematiche chiave relative alla violenza e alle molestie. L’aeroporto è un luogo in cui passano tantissime persone e per questo creare questo progetto con Aeroporti di Roma per noi è prezioso. Prezioso perché crea una rete necessaria per dare informazioni importanti per rendere le persone consapevoli e, soprattutto, libere di scegliere”, ha dichiarato Ilaria Saliva, presidente DonneXStrada.

Il Punto Viola rappresenta un ulteriore tassello di un percorso più ampio che Aeroporti di Roma ha intrapreso, consolidando il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere. Questa iniziativa fa parte di una serie di azioni concrete, tra cui il supporto ad associazioni locali che offrono ascolto e assistenza alle donne in difficoltà, un impegno che cresce costantemente e che mira a promuovere rispetto, sostegno e sicurezza, sia all’interno degli scali sia nelle comunità circostanti. Con il Punto Viola, Aeroporti di Roma conferma la sua volontà di essere un attore attivo nel cambiamento culturale, facendo della sicurezza e del rispetto per le donne un obiettivo quotidiano per costruire una comunità più consapevole e solidale.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma)