In treno e in aereo: Lufthansa e Deutsche Bahn annunciano cifre record

Dall’inizio dell’anno, 432.000 viaggiatori hanno scelto di utilizzare Lufthansa Express Rail da e per Frankfurt Airport. Ciò significa che il risultato dell’anno precedente è stato superato del 28% nell’ottobre 2024. Entro la fine dell’anno, sono state confermate un totale di oltre 500.000 prenotazioni. Mai prima d’ora nella cooperazione ultraventennale tra Lufthansa e Deutsche Bahn (DB) così tanti viaggiatori hanno optato per l’offerta congiunta come nel 2024.

A causa dell’elevata domanda, la gamma di feeder destinations per Frankfurt Airport, uno dei più grandi aeroporti d’Europa, è in continua espansione: quest’anno è cresciuta di 4 destinazioni, arrivando a un totale di 28 città in Germania. Nuove nell’elenco sono le città di Augusta, Siegburg/Bonn, Wolfsburg ed Essen. Ciò significa che più del doppio delle città saranno collegate da Lufthansa Express Rail rispetto a quanto Lufthansa fa attualmente tramite volo.

Grazie al gran numero di Sprinter connections, i passeggeri possono viaggiare più velocemente tra le metropoli con tempi di percorrenza più brevi. Oltre ai collegamenti domestici tedeschi, la cooperazione si basa anche su un collegamento internazionale tra Munich Central Station e Zurich Airport, con un possibile imbarco a Bregenz, in Austria. Ciò completa idealmente l’offerta all’hub della Lufthansa Group Airline SWISS. Anche il numero di feeder trains è in aumento: DB e Lufthansa offrono più di 240 daily ICE connections con un Lufthansa flight number (codeshare numbers).

Michael Peterson, DB Board Member for Long-Distance Passenger Transport: “Sempre più persone approfittano di un viaggio rispettoso del clima per raggiungere il loro volo. Insieme a Lufthansa, siamo entusiasti del record di passeggeri. La messa in rete delle due modalità di trasporto, ferrovia e aereo, è molto in voga. La nostra offerta intermodale è in continua crescita: i nostri passeggeri traggono grandi vantaggi in particolare dalla rete ICE Sprinter con collegamenti extra-veloci tra le metropoli”.

Dieter Vranckx, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG: “Stiamo costantemente ampliando la nostra collaborazione con Deutsche Bahn e offrendo così ai nostri clienti opzioni di viaggio flessibili. Con collegamenti aggiuntivi, una frequenza aumentata e più comfort, negli ultimi anni abbiamo reso il servizio Lufthansa Express Rail attraente per sempre più ospiti. Collegare meglio aria e ferrovia in futuro sarà possibile solo con un’infrastruttura efficiente e moderna. Potremmo offrire ai nostri clienti servizi di viaggio e trasferimento ancora migliori presso il Lufthansa hub in Munich se l’aeroporto fosse collegato ai servizi a lunga percorrenza di Deutsche Bahn. Ecco perché Monaco ha urgente bisogno di un collegamento ICE”.

Lufthansa e Deutsche Bahn si concentrano costantemente sull’espansione delle offerte congiunte per treni e voli. Da oltre 20 anni, la collaborazione tra i due partner ha consentito ai clienti Lufthansa di acquistare un biglietto combinato per treno e volo con un solo passaggio di prenotazione.

Oltre alle compagnie aeree di Lufthansa Group, anche altre compagnie aeree di Star Alliance stanno ora utilizzando il Lufthansa Express Rail service. Ciò è reso possibile dall’adesione di Deutsche Bahn come partner intermodale di Star Alliance. Il programma verrà ulteriormente rafforzato: ad esempio, United Airlines utilizza il Lufthansa Express Rail service dalla fine dell’anno scorso e altre compagnie aeree di Star Alliance seguiranno.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)