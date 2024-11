Air France collabora con la start-up francese Kolet per offrire eSIM-enabled internet access a tariffe preferenziali

A partire da oggi, Air France, in partnership con Kolet, una start-up francese specializzata nella tecnologia eSIM, offre ai propri clienti una soluzione di connettività disponibile in oltre 190 paesi a tariffe preferenziali.

“Dal sito Web dedicato https://airfrance.shop.kolet.com/en o scaricando l’app Kolet e inserendo il codice AFKLDATA, acquistare e installare una eSIM sul tuo smartphone è rapido, semplice ed economico. I clienti della compagnia possono selezionare un piano dati prepagato e ottenere rapidamente dati mobili (i piani dati Kolet offrono dati mobili, senza opzione di chiamate vocali) anche prima del decollo e godere di una connessione Internet affidabile non appena atterrano a destinazione.

Grazie alla tecnologia eSIM, i clienti possono mantenere il proprio numero di telefono mentre utilizzano i dati mobili eSIM di Kolet. Possono facilmente configurare la scheda eSIM nella funzione impostazioni del proprio dispositivo. Kolet collabora con le migliori reti mobili del mondo in oltre 190 paesi, garantendo prezzi competitivi, una connessione senza interruzioni per tutta la durata del soggiorno e ponendo fine al rischio di costi di roaming internazionale legati all’utilizzo di Internet all’estero.

Con questa nuova partnership tra Air France e Kolet, tutti i clienti della compagnia beneficiano di un’offerta di prova non vincolante, con fino a 1 GB di dati gratuiti, valida per due giorni. Beneficiano inoltre di uno sconto immediato del 10% su tutti i piani di connettività Kolet“, afferma Air France.

“Il programma fedeltà di Air France-KLM Group, Flying Blue, è completamente integrato in questa offerta preferenziale. Per ogni euro speso su un piano dati prepagato Kolet, i soci Flying Blue guadagnano 10 Miglia. Sponsorizzando un amico o un familiare e invitandolo a provare Kolet, guadagnano 250 Miglia aggiuntive per ogni primo piano dati acquistato. La persona sponsorizzata beneficia di tutti i vantaggi sopra menzionati: 1 GB di dati gratuiti, sconto del 10% e possibilità di guadagnare Miglia con ogni acquisto.

Infine, dalla Francia e dai Paesi Bassi, i soci Flying Blue possono spendere Miglia per acquistare piani dati direttamente dall’app Kolet o dal sito web dedicato. Ciò è possibile poiché Flying Blue+, il nuovo servizio di pagamento sviluppato da Flying Blue, è stato integrato nell’app e nel sito web.

Per usufruire di questi vantaggi esclusivi ora, anche senza prenotare un volo Air France, visitare il sito https://airfrance.shop.kolet.com/en o l’app Kolet e insere il codice AFKLDATA”, conclude Air France.

KLM collabora con il provider eSIM Kolet



KLM informa: “A partire da oggi, KLM Royal Dutch Airlines, in collaborazione con Kolet, offre ai viaggiatori una soluzione Internet conveniente nelle destinazioni di viaggio in oltre 190 paesi in tutto il mondo. Visitando il sito web dedicato klm.shop.kolet.com o scaricando l’app Kolet e inserendo il codice AFKLDATA, i clienti possono installare un’eSIM sul proprio smartphone. Possono quindi scegliere e acquistare il pacchetto dati desiderato e iniziare immediatamente a utilizzare i dati mobili. Ciò aiuta a evitare gli elevati costi di roaming dati sostenuti quando si utilizza il cellulare all’estero e offre un accesso diretto e facile a Internet.

Grazie alla tecnologia eSIM utilizzata, i clienti possono mantenere il proprio numero di telefono mentre utilizzano i dati mobili tramite l’eSIM di Kolet. Possono facilmente configurare l’eSIM tramite le impostazioni del proprio dispositivo. Kolet collabora con le migliori reti mobili in tutto il mondo in oltre 190 paesi, garantendo prezzi competitivi e una buona connessione durante il soggiorno all’estero”.

“I clienti possono installare una eSIM Kolet sul proprio smartphone e scegliere il pacchetto dati desiderato prima di partire. All’arrivo, possono accedere direttamente a Internet dal proprio smartphone evitando gli elevati costi del roaming dati.

Tutti i nuovi clienti possono beneficiare di un’offerta di prova gratuita, con fino a 1 GB di dati gratuiti validi per due giorni. Inoltre, ricevono uno sconto immediato del 10% su tutti i pacchetti dati Kolet. La prenotazione di un volo KLM non è un prerequisito. Per tutti i dettagli, consultare klm.shop.kolet.com.

I pacchetti dati Kolet offrono attualmente dati mobili senza l’opzione per chiamate vocali tramite reti di telecomunicazioni. Sono ovviamente possibili chiamate basate su Internet tramite app come WhatsApp”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa Air France – KLM)