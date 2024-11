Brussels Airlines si espande nell’estate 2025

Brussels Airlines si sta preparando per la stagione estiva 2025 con aeromobili aggiuntivi, una nuova destinazione e capacità aggiuntiva per le destinazioni esistenti. Nuovo arrivato nella rete europea: Funchal (Madeira). Brussels Airlines sta anche assumendo a pieno regime per l’intensa stagione estiva.

“Da aprile a fine ottobre 2025, Brussels Airlines opererà 11 aeromobili a lungo raggio (Airbus A330) e 35 aeromobili a corto e medio raggio (Airbus A319/320). Oltre alla propria flotta, 4 Airbus A220 di Air Baltic opereranno per conto del vettore belga durante la stagione estiva. Ciò porterà la capacità complessiva di Brussels Airlines durante l’estate 2025 a 50 aeromobili, che servono 91 destinazioni. Per riferimento: nell’estate 2024, la compagnia aerea ha operato 44 aeromobili.

Sullo short- and medium-haul network, Brussels Airlines offrirà voli verso non meno di 71 destinazioni e offrirà il 18% di capacità in più rispetto all’estate 2024.

L’attrazione sulla rete europea è Funchal, la capitale di Madeira, Portogallo. A partire da aprile 2025 Brussels Airlines opererà voli diretti settimanali verso quest’isola nota per la sua meravigliosa natura. Questa è una nuova destinazione per Brussels Airlines e porterà il numero di destinazioni in Portogallo a quattro. La compagnia aerea aggiungerà anche frequenze extra per Faro e Porto.

Brussels Airlines ha iniziato a volare verso Fuerteventura nell’inverno 2024-2025 e continuerà in estate. Ciò porterà il numero totale di destinazioni in Spagna durante l’estate a 11. Il vettore belga aggiungerà anche capacità a Malaga, Barcellona, Valencia e Madrid.

La Grecia sarà servita con 9 destinazioni e la capacità per Samos e Lesbo sarà aumentata.

Altre destinazioni che riceveranno frequenze più elevate sono Vilnius (Lituania) e Tangeri (Marocco). Birmingham (Regno Unito), una destinazione ripresa durante la stagione invernale, diventerà una destinazione per tutto l’anno nel network di Brussels Airlines.

Brussels Airlines inizierà anche a operare la maggior parte dei voli giornalieri da Bruxelles a Monaco e Francoforte (Germania). Queste rotte passeranno da Lufthansa a Brussels Airlines. Inoltre, i voli da Bruxelles a Zurigo e Ginevra (Svizzera) saranno trasferiti da Swiss a Brussels Airlines“, afferma Brussels Airlines.

“Nel long-haul network, Brussels Airlines aggiungerà un 11° aeromobile Airbus A330-300, aumentando la flotta a lungo raggio, la più grande che mai nella storia del vettore. I dettagli sul long-haul network per la summer 2025 saranno annunciati presto.

In preparazione all’estate, Brussels Airlines sta anche assumendo altri colleghi. La compagnia aerea belga prevede di assumere oltre 370 colleghi in più. Tra questi, 190 extra cabin crew members, 50 piloti, 60 in Maintenance and Engineering e 20 presso l’headquarters”, prosegue Brussels Airlines.

“Sono entusiasta di vedere Brussels Airlines crescere ed espandersi. Non solo stiamo introducendo nuove destinazioni, ma stiamo anche aggiungendo capacità alla nostra rete esistente. Offriamo alle persone maggiore flessibilità quando pianificano i loro viaggi estivi. L’estate scorsa, eravamo tra le prime 5 compagnie aeree più affidabili in Europa. Faremo di nuovo tutto il possibile per essere un partner affidabile per portare i nostri ospiti alla meritata destinazione per le vacanze”, afferma Jan Derycke, Head of Network and Planning, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)