British Airways svela la sua nuova First class

British Airways ha presentato il suo nuovo First seat, che unisce un design elegante con un’esperta artigianalità britannica, che riflette il moderno viaggio di lusso britannico. La nuova cabina fa parte dei piani di ammodernamento dell’A380 della compagnia aerea, che dovrebbe decollare a metà del 2026.

“Il nuovo First seat della compagnia aerea è stato progettato con cura per offrire la sensazione di un moderno hotel di lusso, insieme ai comfort di casa e ai premurosi tocchi britannici a 35.000 piedi. Il sedile è stato curato da designer esperti e produttori di fama mondiale provenienti da tutti gli angoli della Gran Bretagna e dell’Irlanda, tra cui Londra, Glasgow, West Yorkshire, Kilkeel e Dublino.

Il nuovo sedile è ultra-ampio (36,5 pollici), con una lunghezza del letto di 79 pollici e presenta un pouf multiuso e un elegante tavolo ripiegabile, uno schermo TV 4K da 32 pollici, luci d’atmosfera regolabili, tra cui scene come “relax”, “cena” e “cinema”. Il sedile può essere regolato con il semplice tocco di un pulsante per trovare il livello di comfort perfetto e si trova all’interno di una parete curva da 60 pollici per la massima privacy, pur offrendo un ambiente spazioso.

Per i clienti che viaggiano insieme al centro della cabina, il divisorio si apre scorrendo per creare uno spazio lounge condiviso e i tavoli ripiegabili consentono ai clienti di godersi il “buddy dining” sul sedile con il loro compagno di viaggio”, afferma British Airways.

“Le eleganti curve in tutta la cabina traggono ispirazione dalle ali del Concorde di British Airways, conferendo un flusso naturale allo spazio e creando un ambiente accogliente. Ora i clienti possono semplicemente spingere i loro bagagli nel loro spazio personale, rendendo ancora più facile sistemarsi prima del volo.

Altrove, la suite è dotata di una luce ambientale con un design accattivante che richiama sottilmente la velocità e fa ulteriori cenni al Concorde. La suite è dotata di window blinds, attivabili tramite pulsanti sul pannello di controllo interno per tutti e tre i finestrini per posto. I morbidi pannelli all’interno del sedile aiutano anche con l’acustica e l’assorbimento del suono, il che aumenta la sensazione di trovarsi in uno spazio privato e protetto. I clienti possono anche utilizzare la nuova ‘do not disturb’ functionality del sedile sul suo wireless control tablet, che avvisa l’equipaggio se desiderano massimizzare il loro riposo a bordo”, prosegue British Airways.

Il Chief Customer Officer di British Airways, Calum Laming, ha affermato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare la prossima era della First, che spinge i confini del comfort, del lusso e della modernità, tenendo in considerazione le preferenze e le aspettative dei clienti nei minimi dettagli. Questo, unito ai nostri incredibili colleghi che offrono un world-class service, in seguito al lancio del nostro First Service Specialists scheme, nonché ai numerosi vantaggi di volare in First, come l’ingresso in First Wing, l’accesso alle nostre lounge pluripremiate, tra cui la Concorde Room e l’imbarco prioritario, significa che crediamo davvero di offrire una combinazione vincente per offrire un’esperienza straordinaria ai nostri clienti”.

“La compagnia aerea ha ascoltato colleghi e clienti per aiutarli a modellare elementi di design e caratteristiche specifiche in base alle preferenze, come lo stivaggio accuratamente posizionato tenendo a mente l’usabilità e lo scopo. La compagnia aerea ha anche introdotto il suo letto completamente rettangolare in seguito al feedback dei clienti che riproduce tutti i comfort di un ambiente domestico.

La compagnia aerea ha anche lavorato a stretto contatto con il world-class manufacturer, Collins Aerospace RTX business, per creare il First seat, in seguito al suo coinvolgimento nella creazione accurata della Club Suite di British Airways e degli short-haul aircraft seats all’inizio di quest’anno.

British Airways è orgogliosa di essere l’unica compagnia aerea europea del Regno Unito a offrire un prodotto First attraverso l’Atlantico. I clienti che viaggiano in First possono sperimentare il modo più lussuoso di viaggiare della compagnia aerea, da un posto elegante, accesso esclusivo alle lounge, fast-track security, all’utilizzo della First Wing a Heathrow e un servizio eccellente a bordo. La compagnia aerea offre l’esperienza più premium per i viaggiatori dal momento in cui prenotano fino a quando atterrano a destinazione.

La compagnia aerea continua a investire nella sua esperienza complessiva per il cliente e ha già lanciato oltre 120 iniziative come parte del suo obiettivo di trasformazione da 7 miliardi di sterline, da nuovi short-haul seats, free Wi-Fi messaging on board, fino al rinnovamento delle sue lounge in tutto il suo globalk network”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)