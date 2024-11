IAG annuncia un nuovo accordo e-SAF con Infinium

International Airlines Group (IAG) ha annunciato un nuovo Sustainable Aviation Fuel (SAF) purchase agreement con il produttore di e-SAF Infinium, che prevede di fornire all’UK market power-to-liquid e-SAF dalla fine del 2026. Prodotto da acqua, CO2 di scarto ed energia rinnovabile, si prevede che l’e-SAF ridurrà le emissioni di gas serra del ciclo di vita di circa il 90% rispetto al jet fuel convenzionale odierno.

In base ai termini dell’accordo decennale, Infinium fornirà a IAG e-SAF per supportare una qualsiasi delle sue cinque compagnie aeree: Aer Lingus, British Airways, Iberia, LEVEL e Vueling. L’anno scorso, le compagnie aeree di IAG hanno utilizzato circa il 12% della fornitura mondiale di SAF.

Questo accordo supporta lo scale-up dell’e-SAF, che viene prodotto tramite un processo che converte acqua, CO2 di scarto ed energia rinnovabile in carburante. Questa nuova classe di fuel non è gravata da limitazioni di materie prime, ha un grado di riduzione delle emissioni più elevato rispetto al jet fuel convenzionale e ha un’impronta di suolo e acqua relativamente bassa. È anche un sostituto “drop-in” per il jet fuel che non richiede modifiche ai motori aeronautici esistenti.

Jonathon Counsell, Group Sustainability Officer, IAG, ha affermato: “Finora, siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro 2030 SAF goal del 10% e gli accordi con innovatori come Infinium sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo. L’aviazione come settore sta lavorando duramente per decarbonizzare e la politica dovrebbe concentrarsi su soluzioni come i SAF, piuttosto che aumentare i costi rischiando di influenzare la competitività del settore dell’aviazione europeo. Ciò di cui il settore ha bisogno è un ulteriore supporto politico per attrarre fondi per costruire SAF plants e ridurre la dipendenza dell’aviazione dai combustibili fossili”.

L’e-SAF verrà prodotto presso la Project Roadrunner facility di Infinium, situata negli Stati Uniti, nel West Texas. Project Roadrunner è destinato a diventare il più grande produttore mondiale di e-SAF una volta pienamente operativo e ha ricevuto impegni di finanziamento da Brookfield Asset Management e Breakthrough Energy Catalyst. Project Roadrunner è il secondo eFuels project di Infinium, sviluppato dopo Project Pathfinder a Corpus Christi, Texas.

Robert Schuetzle, CEO di Infinium, ha affermato: “Siamo orgogliosi che IAG abbia scelto Infinium per raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. Impegni a lungo termine e finanziabili come questi sono ciò che guida la capacità di aumentare la produzione di e-SAF, che è una pietra miliare fondamentale per l’airline industry e per gli eFuels come alternativa sia ai combustibili fossili che alle generazioni precedenti di SAF”.

Come parte della sua roadmap per la sostenibilità, IAG sta anche investendo in nuovi aeromobili e implementando iniziative per la fuel efficiency, acquistando e investendo in SAF e promuovendo le rimozioni di carbonio per ridurre le emissioni dalle sue operazioni.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)