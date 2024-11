CommuteAir sigla un Part Exchange Plus Program contract con Embraer

CommuteAir ed Embraer hanno ampliato la loro collaborazione stipulando un contratto per l’Exchange Plus Program, per supportare la E-Jet fleet di CommuteAir. Attraverso il programma, CommuteAir potrà accedere a inventory management and repair services personalizzati dalla worldwide supply chain di Embraer.

“CommuteAir è entusiasta di consolidare la sua partnership esistente con Embraer per il nostro velivolo ERJ145, per includere ora parts inventory and repair support per il nostro E-Jet aircraft”, afferma Lon Ziegler, CommuteAir’s Vice President of Technical Operations. “Embraer ci aiuterà a garantire una pronta fornitura di pezzi di ricambio per supportare le nostre charter operations utilizzando il velivolo E170 da 76 posti”.

“Siamo molto lieti di collaborare con CommuteAir per offrire l’Exchange Plus Program per supportare le sue E-Jet operation. Embraer ha un rapporto di lunga data con la compagnia e il nostro obiettivo è offrire il miglior supporto della categoria, che faccia la differenza nelle operazioni dei nostri clienti”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

L’Exchange Plus Program è una soluzione integrata per i clienti che cercano efficienza e gestione economica dei repairable components. Con una gestione personalizzata dell’inventario e servizi di riparazione completi, i clienti possono ottimizzare le loro operazioni riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi associati. CommuteAir ed Embraer hanno già stretto una partnership per rotable and expendable parts support per la ERJ145 fleet tramite i Pool and Inventory Planning programs.

(Ufficio Stampa Embraer)