News Brevi – 26.11.2024

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE TENDE SCAGLIA 2024 – Si è conclusa l’esercitazione Tende Scaglia 2024 svoltasi dal 28 ottobre al 22 novembre, evento addestrativo con l’obiettivo di consolidare tattiche e procedure nell’ambito delle Operazioni Speciali e del Personnel Recovery. Le attività, pianificate e supervisionate dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS) di Furbara, hanno coinvolto il 17° Stormo “Incursori” di Furbara con il proprio personale Incursore, nonché il 9° Stormo di Grazzanise, presente con EVOS (Equipaggi di Volo per Operazioni Speciali), Operatori STOS (Supporto Tattico alle Operazioni Speciali) e gli elicotteri HH-101A. Personale e mezzi si sono attivati dalle rispettive basi operative di appartenenza. L’esercitazione è stata incentrata all’incremento della capacità operativa sia in territorio nazionale che in quello internazionale verificando il livello di addestramento in scenari di rischio e pericolo rivolti a sviluppare l’integrazione tra la componente aerea con quella di superfice secondo quanto previsto in ambito NATO dalla dottrina SOALI (Special Operation Air to Land Integration). La 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS) assicura la qualificazione, l’addestramento, la specializzazione e l’approntamento delle Forze Speciali (Incursori), e delle Forze di Supporto Aereo alle Operazioni Speciali (S.A.O.S.) e per le attività di Personnel Recovery, garantendo il costante aggiornamento, la standardizzazione e l’interoperabilità di tattiche, tecniche e procedure a livello di Forza Armata, Interforze, Interagenzie e Internazionali. Inoltre, ha il compito di esprimere le capacità necessarie a predisporre una struttura di un Joint Special Operation Air Task Group (J.S.O.A.T.G.) altamente specializzato, versatile e con alti livelli di prontezza operativa per esercitazioni ed operazioni. Dipendono dalla 1ª BAOS il 17° Stormo Incursori di Furbara ed il 9° Stormo di Grazzanise. La 1ª BAOS dipende gerarchicamente dal Comando Squadra Aerea/1ª Regione Aerea di Milano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

È ARRIVATO IL BLACK FRIDAY RYANAIR – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi (26 novembre) il lancio della sua attesa promozione Black Friday da giovedì 28 novembre alle 10:00, più grande che mai. La promozione Black Friday di quest’anno è destinata a essere la più grande del 2024, facendo risparmiare molto su soggiorni in città, fughe invernali e molto altro. Per rifugiarsi in spiagge soleggiate, esplorare città vivaci o prenotare una vacanza per fare visita ai propri cari, l’offerta Black Friday di Ryanair è il modo ideale per viaggiare spendendo meno in questa stagione. Prenota prima di mezzanotte, il 29 novembre, per usufruire di questa fantastica promozione a tempo limitato”. Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha affermato: “Abbiamo una fantastica promozione Black Friday in partenza questo giovedì e sappiamo che i nostri clienti non vorranno perdersela. Potranno prenotare una meritata vacanza in città o una vacanza attesa da tempo questo Black Friday, per viaggiare attraverso la nostra rete leader del settore di oltre 235 destinazioni. Non abbiamo dubbi che questa fantastica offerta andrà a ruba in fretta e incoraggiamo i clienti ad agire in fretta, visitando Ryanair.com prima della mezzanotte di venerdì 29 novembre per approfittare dell’imperdibile promozione del Black Friday di Ryanair”.

IL BLACK FRIDAY DI AIR EUROPA: SCONTI FINO AL 25% PER VOLARE IN EUROPA E AMERICA – Anche quest’anno, Air Europa partecipa alla settimana del Black Friday con un’offerta imperdibile per volare a prezzi straordinariamente vantaggiosi. “Da oggi fino al prossimo 2 dicembre, sarà possibile prenotare voli con sconti fino al 25%, per raggiungere le destinazioni più amate in Europa e America. Le offerte del Black Friday sono disponibili su tutti i canali di vendita di Air Europa, inclusa la pagina web ufficiale. I clienti potranno acquistare biglietti per voli in Europa con partenze fino al 9 aprile 2025, oppure per destinazioni a lungo raggio con partenze entro il 31 maggio 2025 e ultima data di ritorno fissata per il 10 giugno. Grazie a questa campagna, i passeggeri di Air Europa avranno un motivo in più per continuare a viaggiare, approfittando non solo di una rete di destinazioni unica, collegate attraverso l’hub di Madrid-Barajas, ma anche di una delle flotte più moderne ed efficienti del settore”, afferma Air Europa.

ASSEMBLEA PRIVATA ANAMA OSPITATA DA SAVE SPA PRESSO L’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA – Si è tenuta oggi, 26 novembre, presso l’aeroporto di Venezia, l’Assemblea privata annuale di ANAMA (Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree), ospitata dal Gruppo SAVE. Nel corso della riunione dell’Assemblea il Presidente Alessandro Albertini ha presentato i principali temi normativi su cui è stata impegnata ANAMA nel corso del 2024: il nuovo Piano Nazionale Aeroporti, la Carta dei servizi merci contestualmente alla revisione in corso da parte di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), e i dossier di più stretta attualità, come le nuove disposizioni di sicurezza aerea introdotte dalle autorità statunitensi che stanno impattando sull’operatività delle imprese di spedizioni operanti nel settore aereo. “Abbiamo colto con favore l’opportunità offerta da SAVE di tenere la nostra assemblea annuale a Venezia perché il dialogo con i sistemi aeroportuali che hanno un focus sul cargo aereo è un’attività fondamentale per ANAMA”, ha spiegato Alessandro Albertini, Presidente di Anama. “Per sostenere il traffico aereo delle merci a livello nazionale, è infatti fondamentale avere presente e valorizzare le specificità dei diversi hub aeroportuali sul territorio”. A conclusione dei lavori assembleari, il gestore aeroportuale ha organizzato una visita dedicata alla cargo city dell’aeroporto in collaborazione con gli operatori di Handling. “Siamo molto onorati di avere ospitato l’assemblea privata di ANAMA, che rappresenta il settore del cargo aereo di fronte a interlocutori istituzionali e privati”, ha dichiarato Francesco Folonari, Direttore Cargo del Gruppo SAVE. “Un incontro che evidenzia il ruolo sempre maggiore in questo settore di attività del Marco Polo, terzo scalo intercontinentale nazionale, la cui rete di voli di lungo raggio sul Nord America e il Medio Oriente si è di recente arricchita di una linea non-stop su Shanghai. Collegamenti diretti che favoriscono il tessuto industriale del Nord Est sia in export, che per quanto riguarda l’arrivo in Italia di semilavorati e prodotti finiti. Un’ occasione inoltre per rappresentare la crescita che sta caratterizzando l’aeroporto di Brescia, destinazione preferenziale per i prodotti e-commerce provenienti dal Far East, hub di Poste Italiane per la corrispondenza e la distribuzione dell’e-commerce sul territorio nazionale, gateway per i corrieri espressi quali DHL”.

AIR CANADA NOMINATA ‘WORLD’S LEADING AIRLINE TO NORTH AMERICA’ AI WORLD TRAVEL AWARDS – Air Canada è stata nominata ‘World’s Leading Airline to North America’ ai World Travel Awards, a dimostrazione del continuo impegno della compagnia aerea verso l’eccellenza. “Siamo lieti che il settore dei viaggi abbia riconosciuto l’eccellenza internazionale di Air Canada votando per noi ai World Travel Awards. Ringrazio i nostri oltre 39.000 dipendenti dedicati che trasportano i clienti in modo sicuro e offrono un servizio clienti eccellente a livello globale ogni giorno. Esprimo inoltre il mio apprezzamento ai nostri clienti fedeli per il loro continuo supporto e la loro fiducia”, ha affermato Lisa M. Pierce, Air Canada’s Vice President of Global Sales and Air Canada Vacations. Anche Star Alliance, di cui Air Canada è membro fondatore, è stata premiata come ‘World’s Leading Airline Alliance’ durante la cerimonia a Madeira, in Portogallo. I World Travel Awards mirano a riconoscere e celebrare l’eccellenza in vari settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. I vincitori vengono determinati in base a un sondaggio mondiale che coinvolge dirigenti qualificati nel settore dei viaggi, insieme ad acquirenti di viaggi consumer. Questo riconoscimento è l’ultimo di una serie di premi globali ricevuti da Air Canada per i suoi prodotti e servizi leader del settore quest’anno, che includono: 2025 Five Star Global Airline Award from the Airline Passenger Experience Association (APEX); 2024 APEX Best in Entertainment Award in North America; World’s Best Business Class Airline Lounge Catering for the Toronto Air Canada Signature Suite (Skytrax); Best Cabin Crew in Canada (Skytrax); Most Family Friendly Airline in North America (Skytrax); Best Premium Economy Class Onboard Catering in North America (Skytrax); Cleanest Airline in North America (Skytrax).

AIR ASTANA SIGLA UN ACCORDO DI CODESHARE CON ETIHAD AIRWAYS – Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Etihad Airways, in vigore dal 26 novembre 2024, segnando un passo importante nel rafforzamento della partnership strategica e nell’espansione delle opportunità di viaggio per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree. Nell’ambito di questo accordo, i passeggeri di Air Astana avranno accesso ai voli Etihad Airways per Mumbai, Riyadh, Dammam, Bahrein, Il Cairo, Doha, Kuwait City e Muscat, sbloccando nuove esperienze di viaggio verso India, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto Qatar, Kuwait e Oman. La rete globale di Etihad sarà accessibile ai passeggeri di Air Astana tramite collegamenti per Abu Dhabi, utilizzando i voli diretti di Air Astana da Astana, lanciati a fine ottobre, e da Almaty, operativi a partire dal 5 dicembre 2024. “Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Airways, offrendo ai nostri passeggeri opzioni di viaggio migliorate e un comodo accesso a una rete più ampia. Questa partnership riflette il nostro impegno nel fornire ai passeggeri opzioni di viaggio eccezionali e confortevoli, pur mantenendo i più alti standard di servizio e sicurezza. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo”, ha affermato Zhanna Shayakhmetova, Vice President Marketing & Sales di Air Astana. Gli accordi di codeshare consentono prenotazioni singole, processi di check-in semplificati e trasferimento di bagagli senza interruzioni tra compagnie aeree. Ad oggi, Air Astana ha firmato accordi di codeshare con otto compagnie aeree operative in tutto il mondo.

AGEVOLAZIONI SUI BIGLIETTI AEREI PER I RESIDENTI IN SICILIA – L’Aeroporto di Catania informa: “La Regione Siciliana ha attivato un’importante misura per migliorare la connettività con il resto d’Italia, offrendo ai cittadini residenti uno sconto del 25% sul costo dei biglietti aerei per tratte nazionali. Il contributo economico prevede una riduzione del 25% sul costo totale di ciascuna tratta a favore dei passeggeri residenti nel territorio della Regione Siciliana. Inoltre, in base alla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, i residenti con disabilità pari o superiore al 67%, gli studenti e coloro con un reddito ISEE inferiore a €15.000,00 possono beneficiare di un ulteriore sconto del 25%. Se hai acquistato un biglietto a partire dal 10 novembre 2023 per voli effettuati dal 1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2025, puoi richiedere il rimborso online sulla piattaforma dedicata siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli, disponibile fino alle ore 18:00 del 2 marzo 2025. È necessario accreditarsi al portale e inserire i dati richiesti, allegando la documentazione pertinente. Tempistiche: hai fino a 30 giorni dalla data del volo per presentare la domanda. Validità: tutte le tratte nazionali, con estensione ai voli effettuati dal 15 marzo 2024 grazie al Decreto Dirigenziale n. 301/2024. Non è previsto alcun criterio di priorità basato sull’ordine cronologico di ricezione delle istanze”. “Questa iniziativa è pensata per migliorare la connettività tra la Sicilia e il resto d’Italia, rendendo i viaggi più accessibili per i cittadini siciliani, promuovendo una maggiore integrazione con il resto del territorio nazionale”, conclude il comunicato.

AIRBUS FORNIRA’ ALL’UK MINISTRY OF DEFENCE NEXT-GENERATION SATELLITE MODEMS PER SKYNET MILSATCOMS – Airbus ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito per fornire modem di nuova generazione per la Skynet satellite communications constellation della nazione. I nuovi modem vengono consegnati per il Future Protected Modem Type-A project. Sostituiranno l’attuale Paradigm Modem System, supporteranno i satelliti Skynet 5 e il satellite Skynet 6A ancora da lanciare e forniranno diversi miglioramenti significativi delle capacità. Il modem di nuova generazione è stato progettato, sviluppato e prodotto nel Regno Unito. Barry Austin, Head of the MOD’s Defence Digital Skynet programme, ha affermato: “Siamo molto lieti che, in seguito a una gara per il future, resilient satellite communications modem per l’UK Ministry of Defence, sia stato assegnato un contratto di 18 anni per la progettazione, la produzione e il supporto per tutta la durata di questa capacità critica. Basandosi sulla loro lunga tradizione, questo nuovo modem prodotto da Airbus garantirà che lo Skynet system continui a fornire world-class Military Satellite Communications ai Front Line Commands e al nostro personale operativo dispiegato in tutto il mondo”. Il FPMA Modem advanced Software-Defined Radio (SDR) system combina più tecniche per fornire una soluzione altamente resiliente ed è in grado di ospitare più forme d’onda. Fornirà safe and secure internet protocol (IP) communications su tutte le bande di frequenza comunemente utilizzate, inclusa la X-band. Richard Budd, Vice-President Space Digital Secure Connectivity UK, US and Asia, ha affermato: “Questa capacità consente ad Airbus di continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella fornitura di satellite communications capability sicure, protette, resilienti e sovrane per il Regno Unito, particolarmente rilevante nell’attuale e dinamico ambiente operativo. In particolare, il modem FPMA consente l’evoluzione delle capacità in risposta a minacce più sofisticate e lo farà in mare e a terra. È un passo fondamentale verso operazioni multidominio sicure”. Il Future Protected Modem-A dovrebbe entrare in servizio nel 2026, supportato e abilitato da soluzioni di supporto logistico e formazione integrate. Il modem include un Network Management System intuitivo e sicuro, per garantire un uso efficace dello spettro e per monitorare e controllare tutti gli equipaggiamenti.

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE CENTRALE ENAC IN VISITA ISTITUZIONALE IN KUWAIT PER AVVIO COOPERAZIONE TECNICA IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE – Viaggio istituzionale del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Centrale Claudio Eminente in Kuwait, dove sono stati accolti da un’autorevole delegazione composta dall’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini, dal suo Vice Capo Missione Carlo Tidu, dal Direttore Generale della Directorate General of Civil Aviation (DGCA) del Kuwait Duaij Khalaf Al-Otaibi, e dal Deputy Director General for Aviation Safety & Air Transport Affairs della DGCA, Abdullah Fadous Al-Rajhi. Nell’ambito degli incontri di ieri, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha firmato con il Presidente della DGCA del Kuwait, Humoud Mubarak H. J. Al-Sabah, un Memorandum di Intesa per l’avvio di una cooperazione bilaterale tecnica in materia di aviazione civile, soprattutto sui temi di safety e security. Il Presidente Di Palma: “La visita è un’eccellente opportunità per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l’Italia e il Kuwait e per supportare lo sviluppo di percorsi comuni. L’obiettivo è contribuire ad avviare, per entrambi i Paesi, nuove opportunità di crescita, non solo per il settore aereo, ma per tutta l’economia”. La delegazione italiana ha anche visitato gli uffici della LAS, società di Leonardo della Eurofighter. Il Presidente Di Palma e il Direttore Eminente, inoltre, hanno preso parte a una cena conviviale offerta dall’Autorità del Kuwait alla quale ha partecipato anche l’Ambasciatore Lorenzo Morini.

I CLIENTI IBERIA ORA POSSONO ORDINARE IL CIBO A BORDO DAL PROPRIO POSTO – Iberia ha lanciato il servizio Gastrobar A Tu Asiento (Gastrobar@seat) come parte del suo impegno volto a migliorare costantemente l’esperienza del cliente. “Grazie a questo nuovo servizio, i clienti potranno ordinare il loro menu à la carte dal proprio posto utilizzando i propri dispositivi mobili. Basta scansionare il codice QR situato sui sedili per accedere al portale Wi-Fi di Iberia e, da lì, al servizio Gastrobar, dove si potranno selezionare i prodotti che desideri consumare a bordo. Le informazioni arrivano direttamente al personale di cabina che prepara il cibo e lo serve al posto del cliente in modo comodo e semplice. Al momento della consegna il passeggero effettua il pagamento. Il servizio Gastrobar A Tu Asiento è disponibile su tutti i voli Iberia a corto e medio raggio”, afferma Iberia. “Il 1° dicembre il menù Gastrobar di Iberia si rinnova con l’aggiunta di diverse novità, tra cui il ritorno del classico panino prosciutto e formaggio e del Croque Monsieur in una nuova versione con pan brioche, prosciutto serrano e besciamella al tartufo. I clienti possono anche ordinare la frittata spagnola che può essere servita calda o fredda o la Adventurer Box pensata per i più piccoli che comprende salsa di mele, un ovetto Kinder e picos con formaggio e patate. La carta delle bevande calde comprende una cioccolata calda Starbucks e, tra quelle fredde, Red Bull zero, Fuze Tea al limone o Kombucha ai frutti di bosco. La carta dei vini si completa con un nuovo brand premium, Ramón Bilbao. Viene inoltre lanciata una nuova carta Pre-order con nuove funzionalità, come il riso cremoso presentato in una padella per paella che i clienti possono portare come souvenir e riutilizzare, e nuovi piatti principali come patate dolci con salsa al pesto o guance d’arancia. E per dessert una tortina ai lamponi”, conclude Iberia.

PARTNERSHIP STRATEGICA TRA ABC INTERNATIONAL E AEROCHAMP – ABC International e AeroChamp Aviation hanno firmato un accordo di partnership, creando un’alleanza strategica che consentirà di offrire ai clienti una gamma diversificata di servizi e prodotti certificati per la modifica degli interni di cabina degli aerei. Rodolfo Baldascino, Chief Commercial Officer di ABC International, ha dichiarato: “È un altro traguardo importante per la nostra azienda, e siamo entusiasti di collaborare con AeroChamp. La loro esperienza negli interni di cabina si allinea perfettamente alla nostra missione di fornire soluzioni certificate e di alta qualità per il settore dell’aviazione. Questa alleanza ci permetterà di ampliare la nostra offerta e di assicurare nuove opportunità e vantaggi ai clienti a livello globale”. Riguardo la partnership, Praveen Srivastava, CEO di AeroChamp, ha aggiunto: “La nostra competenza nel gestire programmi di retrofit per cabine, supportata da una rete di officine specializzate nella riparazione di interni per aeromobili, verrà ulteriormente valorizzata grazie alla partnership con ABC International. Insieme, potremo fornire alle compagnie aeree programmi completi di retrofit, potenziamenti e soluzioni di branding, in conformità con le normative e certificazioni vigenti”. Questa collaborazione strategica unisce le competenze di ABC International e AeroChamp nel settore degli interni di cabina, offrendo soluzioni complete e innovative per rispondere alle esigenze delle compagnie aeree. L’esperienza combinata dei due partner garantirà risultati efficaci e convenienti, in grado di soddisfare le crescenti richieste del settore aeronautico.

ICAO: I LEGAL EXPERT SI RIUNIRANNO A LONDRA PER AFFRONTARE LE SFIDE FUTURE DELL’AVIAZIONE – L’International Civil Aviation Organization (ICAO) e la UK Civil Aviation Authority riuniranno questa settimana a Londra i principali aviation legal experts del mondo per affrontare le sfide critiche che il settore si trova ad affrontare, dall’artificial intelligence regulation ai sustainability frameworks. Chief executives, director generals and legal officials di tutto il settore definiranno nuovi approcci a safety, security and innovation durante il summit di tre giorni. Il Civil Aviation Legal Advisers Forum (CALAF/3), che si terrà dal 26 al 28 novembre 2024, sarà ospitato dalla UK Civil Aviation Authority per conto dell’ICAO. L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e l’UK Civil Aviation Authority Chief Executive Rob Bishton apriranno i lavori, mentre il presidente dell’ente regolatore Sir Stephen Hillier accoglierà i delegati a un ricevimento lunedì 25 novembre. “Il Civil Aviation Legal Advisers Forum è un evento internazionale leader per informare i quadri normativi legali che guideranno la trasformazione dell’aviazione in tutto il mondo. Sono fiducioso che le discussioni a Londra affronteranno questioni critiche su artificial intelligence, sustainability and enforcement, un lavoro legale fondamentale per consentire l’innovazione mantenendo al contempo gli standard di sicurezza esemplari dell’aviazione”, ha affermato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “L’ICAO è grata alla UK Civil Aviation Authority per la sua leadership nell’ospitare questo importante evento e nel riunire tali competenze da tutta la comunità aeronautica globale. Il fatto che queste discussioni coincidano con l’80° anniversario della Convenzione di Chicago ci ricorda come il diritto internazionale dell’aviazione si sia costantemente evoluto per affrontare nuove sfide, pur rimanendo ancorato ai suoi principi fondanti”. Il forum presenterà discussioni sulle migliori pratiche legali e normative che plasmano il futuro dell’aviazione internazionale, con il contributo dell’industria, del mondo accademico e degli operatori legali. “Mentre ci riuniamo per il Civil Aviation Legal Advisers Forum, mi viene in mente il ruolo fondamentale che i consulenti legali svolgono nel settore dell’aviazione. La loro competenza significa che le nostre normative sono solide e il nostro settore è conforme agli standard internazionali”, ha affermato Rob Bishton, Chief Executive of the UK Civil Aviation Authority. “Mentre guardiamo al futuro, la partnership continua tra regolatori, settore e ICAO sarà fondamentale per affrontare le sfide e le opportunità future”.