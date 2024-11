Il Gulfstream G500 and G600 Program effettua la 300° consegna

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi la 300th customer delivery della Gulfstream G500 and Gulfstream G600 fleet, un segnale della continua domanda a livello globale.

“Entrambi gli aeromobili pluripremiati sono dotati del Gulfstream Symmetry Flight Deck, con safety-enhancing technology, tra cui i primi active control sidesticks del settore e l’uso più esteso della touch-screen technology, insieme a Phase-of-Flight intelligence. Questi aeromobili sono stati appositamente progettati per aumentare l’efficienza produttiva, stabilendo punti in comune in tutta la Gulfstream next-generation fleet, progressi che hanno portato all’incorporazione dello stesso pluripremiato flight deck sul Gulfstream G700, sul Gulfstream G800 e sul Gulfstream G400“, afferma Gulfstream Aerospace.

“La consegna di 300 aeromobili è una chiara indicazione del forte interesse per il G500 e il G600 in tutto il mondo”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Grazie agli investimenti della nostra società madre, General Dynamics, questi aeromobili continuano a raggiungere nuovi traguardi mentre la domanda dei clienti rimane costante. Le efficienze avanzate stabilite da questo programma ci hanno fornito la flessibilità per espandere la nostra linea di produzione, supportando il successo della nostra next-generation fleet nel futuro”.

“Questo annuncio segue altri recenti successi per la G500 and G600 fleet. A giugno, il G500 e il G600 hanno entrambi superato le 100.000 ore di volo, un riflesso della forte domanda dei clienti. Sempre nell’ultimo anno, entrambi i velivoli hanno ricevuto la U.S. Federal Aviation Administration (FAA) certification for steep-approach operations, aprendo l’accesso a un numero ancora maggiore di aeroporti, tra cui alcuni dei più impegnativi al mondo.

Il G500 può volare per 5.300 miglia nautiche/9.816 chilometri a Mach 0,85 o 4.500 nm/8.334 km a Mach 0,90 e il G600 può volare per 6.600 nm/12.223 km a Mach 0,85 o 5.600 nm/10.371 km a Mach 0,90. Entrambi i velivoli hanno una maximum operating speed di Mach 0,925.

Il G500 e il G600 sono dotati della Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, mai ricircolata, industry-leading low cabin altitudes, livelli di rumorosità molto bassi e abbondante luce naturale da 14 Gulfstream Panoramic Oval Windows, i più grandi del settore. Con seat and cabin designs pluripremiati, entrambi gli aeromobili possono ospitare fino a 19 passeggeri”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)