COP29: l’ICAO supporta il sostegno globale per la clean energy transition dell’aviazione

L’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha raccolto con successo il sostegno internazionale per gli sforzi di decarbonizzazione dell’aviazione alla UN Climate Change Conference (COP29), con l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano che ha guidato discussioni cruciali sulla transizione energetica pulita del settore.

“Nel giorno di apertura, l’ICAO ha ospitato una strategic briefing session presso l’UN Sustainable Development Goals (SDG) Pavilion, presentando i recenti risultati in international aviation and climate change, evidenziando al contempo i contributi agli SDG delle Nazioni Unite, in particolare all’SDG 13 sulla climate action. La sessione si è conclusa con la Azerbaijan State Civil Aviation Agency, del Ministry of Digital Development and Transport, che si è unita a oltre 200 partner nell’ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuel (ACT-SAF) programme”, afferma l’ICAO.

“Mentre l’aviazione internazionale continua a svolgere un ruolo fondamentale nella connettività globale e nella crescita economica, l’ICAO e i suoi 193 Stati membri si sono impegnati a raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, a sostegno dell’obiettivo di temperatura dell’accordo di Parigi”, ha affermato il Presidente Sciacchitano. “Raggiungere la transizione verso un’energia pulita per l’aviazione richiederà sforzi e collaborazioni senza precedenti per il supporto alla creazione di capacità e l’accesso ai finanziamenti per la produzione e l’uso di carburanti sostenibili”.

“Il Presidente Sciacchitano ha parlato alla High-level Roundtable on Energy: Advancing Climate Mitigation Action durante il COP29 World Leaders Climate Action Summit del 12 novembre, presentando i progressi dell’aviazione nella transizione verso un’energia pulita sotto la guida dell’ICAO.

Nel frattempo, l’impegno diplomatico dell’ICAO Council President ha incluso un importante incontro bilaterale con S.E. il Sig. Kassym-Jomart Tokayev, Presidente del Kazakistan, affrontando le sfide critiche che l’aviazione globale deve affrontare nel contesto del cambiamento climatico. Ulteriori discussioni di alto livello si sono tenute con l’IMO Secretary-General Arsenio Dominguez, l’IRENA Director-General Francesco La Camera, l’UNFCCC Deputy Executive Secretary Noura Hamladji, e rappresentanti di World Bank and International Monetary Fund.

Questi incontri strategici hanno portato avanti diverse iniziative cruciali. I risultati chiave includevano approcci comuni per affrontare le emissioni degli international transport sectors e progressi ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi. Questi progressi faciliteranno l’accesso agli eligible carbon credits sotto l’ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Le discussioni si sono anche concentrate sull’ulteriore operatività dell’ICAO Finvest Hub per facilitare gli investimenti in progetti di energia pulita per l’aviazione.

Durante le discussioni, l’ICAO ha sottolineato le preoccupazioni degli Stati membri in merito a un possibile aviation taxation approach. Tali preoccupazioni si sono concentrate sia sulla necessità del settore di ingenti risorse finanziarie per la climate action, sia sui potenziali impatti negativi sulla connettività aerea dei paesi in via di sviluppo”, prosegue l’ICAO.

“L’organizzazione ha proseguito il suo impegno in occasione della COP29 fino al 22 novembre, con scheduled programming per Energy Day (15 November) and Transport Day (20 November), guidata da Jane Hupe, ICAO Secretary General’s envoy to the UNFCCC COP”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)